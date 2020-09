Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Legendami se většinou stávají auta sportovní či luxusní. Ale Volkswagen Transporter a jeho odnože můžeme za legendu považovat zcela určitě. Za 70 let ve výrobě se stal pro mnoho lidí synonymem dodávky a v mnoha ohledech je to auto, kterému se těžko hledá přímá konkurence.

První tři generace se vzduchem chlazenými motory vzadu už jsou legendami a sběratelskými záležitostmi. Další tři, u kterých už vpředu uložený, vodou chlazený motor pohání přední kola, jsou zase neobyčejně populární pro svou praktičnost.

Ať už jste malý podnikatel, surfař, který potřebuje převážet vybavení a přespávat na pláži, nebo prostě jen máte velkou rodinu, jsou Transporter, Caravelle a Multivan možná právě tím řešením, které potřebujete.

Co to je?

Volkswagen Multivan je v podstatě osobní auto udělané z dodávky a tvoří vrcholnou variantu řady. Základní Transporter je spíše pracovní auto, nabízené jako „zaplechovaná“ dodávka na převážení nákladu nebo mikrobus, Caravelle je o něco komfortnější, lépe vybavená a určená spíše pro přepravu osob a Multivan je v podstatě větší alternativou k rodinným MPV.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Vůz. Zdroj: Shutterstock.com Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Podle toho, jak si ho nakonfigurujete, z něj můžete udělat i luxusní auto. Budete si ale muset připravit také luxusní sumu, jeho cena se může snadno vyšplhat až ke dvěma milionům korun a testovaný kus by vyšel na hodně přes milion a půl.

Ptáte se, jaký smysl dává dodávka za cenu luxusního SUV? Po pravdě řečeno, taky jsem si tím nebyl jistý, dokud jsem si Multivan nevyzkoušel. Dopředu mi ale bylo jasné, že vzhledem k množství těchto aut v ulicích na nich něco být musí.

Multivan nabízí téměř jedinečnou kombinaci vnitřního prostoru dodávkového auta s komfortem a dynamikou auta osobního. Na trhu je jen málo vozů, které dokáží něco podobného. Asi nejbližší konkurencí je Mercedes-Benz třídy V, čtyřčata Citroen Space Tourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira a Toyota ProAce pak nabízí levnější alternativu.

Multivan je tak řešením pro ty, kteří potřebují schopnosti dodávky a osobního auta v jednom.

Jak to jezdí?

Od dodávky tak nějak očekáváte, že nebude jezdit příliš dobře. Máme je zafixované jako pomalé, hlučné a nepohodlné stroje, které jsou podřízené své užitkové roli. Na komfort a vytříbené jízdní vlastnosti není u auta, které má vydělávat peníze a odvádět těžkou práci, mnoho prostoru.

Moderní dodávky už jsou sice mnohem dál a dávno neplatí, že by v nich bylo dálniční cestování utrpením, ale pořád jasně poznáte, že nesedíte v autě navrženém jako osobní. Platí to i o aktuálním Transporteru, který sice patří mezi to nejlepší na trhu dodávek, ale pořád je to svým charakterem naprosto jasně dodávka.

Multivan je ale víc než jen Transporter s hezčími sedačkami. Můžete si ho objednat s lepšími motory (testovaný kus měl ten vůbec nejlepší možný: 2,0 TDI o 146 kW/199 koních, čtyřkolku a automatickou převodovku DSG) a celé auto, od podvozku až po odhlučnění, je naladěno s ohledem na to, že se bude používat v roli osobního vozu. Máte tu dokonce nastavitelný podvozek DCC, který vám umožňuje volit úroveň tuhosti tlumičů.

I tak nezapomenete, že sedíte v dodávce. Stále vám to připomíná vyvýšená pozice v kabině a fakt, že sedíte tak trochu jako na židli, s volantem, který je spíše „naležato“ než „nastojato“. Ale to je tak všechno. Všechno ostatní je, jako byste seděli v Passatu. Multivan v krátké verzi je dokonce i podobně velký. Na délku má jen o 13 centimetrů více než populární služební sedan.

Autor: Vojtěch Dobeš

Kombinace výkonného dieselu a rychle řadící dvouspojkové převodovky dělá Multivan víc než dost rychlý v jakékoliv situaci. Jen při rychlých dálničních přesunech budete více cítit boční vítr a komfort jízdy utrpí aerodynamickým hlukem. Podvozek a brzdy si ale i na dálnici poradí s naprostou nonšalancí a totéž platí i pro jízdu po klikatých okreskách nebo městských ulicích.

Ano, pořád cítíte váhu a výšku auta, které řídíte a opravdové osobní auto nebo i SUV bude obratnější a zároveň nabídne lepší komfort, ale rozdíl je mnohem menší, než byste nejspíše čekali.

Jaké je to uvnitř?

Když si ale kupujete dodávku, neděláte to primárně kvůli tomu, jak dobře jezdí. Je příjemný bonus, že i s tou krabicí na kolech můžete jezdit jako s normálním autem, ale to hlavní je praktičnost. Multivan na téměř pěti metrech délky, z nichž jen minimální část zabírá přední kapota a motorový prostor, nabízí praktičnosti opravdu hodně.

Tohle nesmíte minout Zdroj: Shutterstock Mateřský Volkswagen chce změnit směřování Škody Auto. A Českem proběhla vlna odporu: zlí Němci už nedovolí Škodovce stát se českým BMW. Ve skutečnosti bychom možná měli být za změnu rádi – ať jako zákazníci domácí automobilky, nebo lidé víc či míň ekonomicky závislí na její prosperitě. Škodovka změní kurz. Proč z ní nebude druhá Dacie

Hlavním rozdílem oproti Transporteru či Caravelle je v uspořádání sedaček. Zatímco „dodávkovější“ verze jsou v podobě pro cestující zpravidla devítimístné, se třímístnými lavicemi ve všech třech řadách, Multivan pojme jen sedm cestujících. Má to samozřejmě dobrý důvod.

Výměnou za dvě místa, která by stejně byla mezi cestujícími značně neoblíbená (kdo kdy chtěl sedět uprostřed?), dostanete možnost čtveřici křesel v prvních dvou řadách posouvat a otáčet (tedy pokud si je objednáte v příplatkové verzi). Každý má navíc své vlastní loketní opěrky a ulička mezi sedadly umožňuje průchod z první až do poslední řady sedadel (ale nedělejte to za jízdy!).

U všech sedadel můžete navíc sklopit opěradla a zadní lavice umožňuje dokonce dvě varianty – sklopení opěradla vpřed, abyste mohli naložit větší předměty, nebo naopak rozložení směrem vzad, kterým se z ní stane postel. A nebo můžete všechna vyjmout a udělat z Multivanu skutečnou dodávku.

K tomu je kabina plná nejrůznějších odkládacích prostor. Najdete zde „šuplíky“ pod sedadly přes přihrádky a poličky ve dveřích a palubní desce a držáky na nápoje nejrůznějších velikostí. Sem se opravdu vejde všechno, co můžete potřebovat.

Autor: Vojtěch Dobeš

Kolik to stojí?

Multivan nabízí opravdu pozoruhodnou kombinaci schopností, ale jak už jsme si řekli, řádně za ně zaplatíte. Jeho ceny začínají na 1 050 000 Kč. S automatickou převodovkou a pohonem všech kol, se kterými se pojí i výkonnější motor, už jste na více než milionu a půl.

Tři hvězdy Zdroj: Shutterstock I když existuje spousta způsobů, jak si racionálně zdůvodnit koupi Fordu Mustang, je asi každý potenciální majitel smířen s faktem, že tak úplně rozumná volba to není. A řidič Mustangu také asi nebude člověkem, který by přikládal největší váhu hvězdičkám v crash testech. Takže vás dost možná ani nezajímá, že Mustang má z testu NCAP ... tři. Tedy až na druhý pokus, poprvé dostal pouhé dvě. A to šlo v obou případech o kupé. Čím to je? To je jasněji vidět až na detailních hodnoceních.

Špičková výbava Highline, kterou jsme testovali, by vás potom vyšla podle ceníku na více než 1,8 milionu korun. Nyní ale v akční nabídce k 70. výročí Transporteru můžete Multivan Highline se dvousetkoňovým TDI, převodovkou DSG a čtyřkolkou mít za „pouhých“ 1 584 200 Kč.

Součástí této akční nabídky je řada prvků výbavy - elektrická dveře kufru, výškově nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, automatická klimatizace, LED světlomety vpředu a vzadu, sedmnáctipalcová kola, navigace a digitální palubní deska (virtuální kokpit) nebo prodloužená záruka na 2+2 roky a 200 000 km.

Akční edice také zahrnuje dvoutónový lak, který na testovaném voze chyběl, takže technicky vzato by mělo jít o „ne-akční“ model Highline za 1 944 270 Kč. Příplatkový modrý odstín Ravenna přidá k ceně 26 205 Kč a osmnáctipalcová kola Teresina dalších 24 322 Kč. Potom tu jsou ještě asistenční systémy Plus za 74 133 Kč, adaptivní podvozek za 29 229 Kč, navigace „Discover Pro“ za 24 166 Kč, elektrické posuvné dveře a další „drobnosti“, které posunou cenu Multivanu nad dva miliony korun.

K tomu musíte připočítat fakt, že Multivan je velké, těžké a navíc vysoké a hranaté auto. Mimo město se s opravdu lehkou nohou dostanete i pod osm litrů na 100 kilometrů, ale dálniční cestování znamená spíše spotřebu přes devět litrů a svižnější styl jízdy také. Když do toho započítáte ježdění po městě, kde se není problém dostat i nad 12 litrů, tak můžete počítat s dlouhodobým průměrem někde kolem devíti litrů na sto kilometrů. Na auto této třídy to není nic překvapivého, ale někoho zvyklého na turbodiesely, které jezdí za pět, to může překvapit.

Verdikt

Po týdnu ježdění je snadné pochopit, proč někdo zaplatí zhruba dva miliony korun za „dodávku“. Volkswagen Multivan je totiž téměř dokonale univerzální auto.

Můžete v něm jezdit po městě a dnes už si dokonce ani nebudete připadat nepatřičně, pokud přijedete „dodávkou“ na schůzku nebo do divadla. Tohle auto je už vlastně i symbolem určitého statusu.

Kromě toho v něm můžete odvézt šest kamarádů na výlet či šest spolupracovníků na jednání, můžete odstěhovat stůl, vydat se na cyklovýlet nebo odstěhovat skříň.

Svou univerzálností Multivan téměř nemá konkurenci, s výjimkou již zmiňovaného Mercedesu Vito třídy V. Tomu také odpovídá cena, kterou zaplatíte. Vlastně vám možná nahradí i dvě nebo tři auta. Jenomže také jako ta dvě nebo tři auta může stát.