Klíč k přežití. Díky digitalizaci DoDo nevyhynul ani na koronu

Pandemie koronaviru změnila životy mnoha lidí a ve firmách způsobila zemětřesení. Mimo negativních dopadů ale krize přinesla i řadu příležitostí. Primárně těm, kteří už před jejím propuknutím přemýšleli a fungovali digitálně. Zároveň i těm, co se chtějí z krize poučit. Koronavirus se ukázal být zvětšovacím sklem, které zvýraznilo slabé stránky firem a zviditelnilo chyby v nastavení jejich procesů.

Zdroj DoDo

Vše připraveno

V logistickém startupu DoDo jsme měli během krize napilno. Pro řadu obyvatel znamenala práce našich kurýrů jedinou možnost, jak v bezpečí a relativním komfortu přečkat nouzový režim. Covid podstatně zrychlil růst online prodeje, s tím zvýšil i poptávku po doručovacích službách a tlak na jejich kvalitu.

To s sebou ale nese personální nároky. Žádným velkým problémům s náborem jsme naštěstí nečelili a během pár týdnů se nám podařilo zvýšit stavy svých kurýrů až o 30 procent. Vděčíme za to připravené technologické infrastruktuře a důsledné digitalizaci procesů. Za obojím byly roky práce, které se teď zúročily při náboru a zaučování stovek nových posil.

Teprve koronavirus ukázal, jak zásadní byla snaha digitalizovat. Co bylo v dobách klidu spíš ulehčením naší práce, se během krize stalo podmínkou přežití a jedinou možností, jak jsme mohli splnit očekávání klientů.

Plně digitalizované procesy nám pomohly i s expanzí, kterou nám koronavirus neplánovaně urychlil. Na maďarský trh jsme vstupovali v době, kdy ještě byly uzavřené hranice. Jen díky modernímu HR se nám podařilo najmout nového country manažera i bez možnosti vycestovat ze země. DoDo teď působí ve čtyřech státech a už mnohokrát jsme si ověřili, jak důležité je celý proces integrace nových zaměstnanců zvládat na dálku.

Home office funguje

Koronavirus tedy vedle všeho zlého přinesl také důležitá zjištění, která firmám mohou v budoucnu pomoci k prosperitě. Pandemie ukázala, že digitalizace není jen prázdným pojmem, ale klíčem k přežití a úspěchu. Rázem se stala prioritou mnoha odvětví a vzácnou příležitostí je i pro HR.

Stojíme na prahu další revoluce v zaměstnávání, a to nejen ve fázi náboru, ale i v samotném stylu práce. U nás je to vidět především na příkladu vývojářů, protože DoDo je primárně technologickou firmou, jejíž úspěch stojí na pokročilé IT platformě koordinující logistiku. Ukázalo se, že zaměstnanci ve zprvu nuceném distančním režimu fungují mnohdy daleko lépe, než by jejich nadřízení předpokládali. Výjimkou nejsou ani noví vývojáři, které do týmu stále nabíráme. I ti oceňují možnost střídavě se učit od kolegů v práci a následně se úkoly probírat v klidu domova. Přechod na částečnou práci na dálku proto zůstane novou realitou i po odeznění krize.