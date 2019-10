Pošta ručí za špatné rady zaměstnanců. Musí nahradit škodu, rozhodl úřad

Úřad se zastal muže, kterému pracovnice pošty doporučila poslat zlatý dukát za 8000 Kč jako Balík do ruky. Když se ztratil, podnik platit nechtěl.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 10. 2019

Česká pošta odpovídá za škodu způsobenou nesprávně poskytnutou radou svého zaměstnance. Zdůraznil to Český telekomunikační úřad, který rozhodoval její spor ze zákazníkem. Muži se nelíbilo, jak státní podnik vyřídil reklamaci ztracené zásilky.

Odesílatel požádal pracovnici za překážkou o radu, jakým způsobem má odeslat zlatý dukát Királya z roku 1845. Zaměstnankyně pošty mu nabídla využití služeb Cenný balík nebo Balík Do ruky s tím, že v nich není rozdíl. Odesílatel si proto vybral službu Balík Do ruky, protože podle svých slov měl pocit, že adresát dostane balík až ke dveřím – přímo do ruky.

Pošta ale balík během přepravy ztratila. Muž požadoval finanční kompenzaci za ztrátu cenné mince, jenže pošta na základě jeho reklamace nahradila jenom poštovné ve výši 117 korun. Náhradu škody za ztracený obsah odmítla uhradit, protože podmínky pro Balík do ruky takový obsah nepřipoutějí. A odpovědnost za věc, která nesmí být obsahem zásilky, pošta nemá.

Podle podmínek služby Balík do ruky jsou nepovoleným obsahem „bankovky, mince, cestovní šeky, šeky na doručitele, kreditní karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb, ceniny všeho druhu, směnky, drahé kovy (zlato, platina) a drahé kameny včetně výrobků a šperků z nich, umělecké předměty a sbírky a podobně“.

Český telekomunikační úřad pak nejdřív řešil otázku, zda nesprávná rada zaměstnance pošty může vyloučit uplatnění zmíněných poštovních podmínek.

„Je nepochybné, že druh poštovní služby určuje odesílatel, a to zejména s přihlédnutím k obsahu zásilky. Za účelem zvolení si odpovídající služby by měl učinit informované rozhodnutí, tj. měl by si předem zjistit, která z nabízených služeb nejlépe vyhovuje jeho potřebám a jakými podmínkami se její poskytnutí řídí. Nelze ovšem rozumně vyloučit, že zákazník zvolí druhou cestu, tj. že se přímo dotáže pracovníka pošty při podání a spolehne se na jeho radu,“ uvedl Český telekomunikační úřad.

Česká pošta se bránila tím, že své zaměstnance odborně školí a zaučuje tak, aby vždy poskytli zákazníkovi nejlepší možné produkty a informace. Jestliže ale jednotlivec tyto pokyny nedodržel, nemůže prý podnik nést za takové jednání odpovědnost, protože poskytnutím nesprávné rady by se jednalo o exces zaměstnance, za který pošta neodpovídá.

To ale úřad odmítl. Odkázal například na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2016, podle něhož „o exces jde typicky v případech, kdy škůdce sledoval výlučně uspokojování svých osobních zájmů či potřeb, popřípadě zájmů třetích osob.“

„Z okolností posuzovaného případu je zřejmé, že zaměstnankyně pošty jednala při výkonu své pracovní činnosti a nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by odesílateli úmyslně poskytla nesprávnou radu (resp. že by tak činila s úmysly, které nesouvisejí s výkonem její práce),“ vysvětluje úřad.

Argumentace pošty v takovém duchu by podle regulátora mohla vést k nesmyslnému závěru, že i samotná ztráta zásilky, na jejíž přepravě se podílí řada proškolených zaměstnanců pošty, by v případě jejich selhání představovala exces, za který podnik nenese odpovědnost.

V daném sporu měl telekomunikační úřad k dispozici svědeckou výpověď syna odesílatele, který popsal průběh podání zásilky a potvrdil, že poté, co zaměstnankyně pošty zjistila obsah zásilky, nabídla využití dvou podle ní zcela rovnocenných služeb.

Česká pošta podle úřadu nevyvinula žádnou aktivitu, aby relevantním způsobem zpochybnila tuto svědeckou výpověď – například návrhem na provedení výpovědi svého zaměstnance.

Český telekomunikační úřad tak námitkám odesílatele vyhověl a uložil poště zaplatit náhradu škody v prokázané výši 7501 korun. Rozhodnutí už je pravomocné.