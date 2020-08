Poslední den na přiznání. Od zítřka se počítají sankce

Ještě je čas! Daňové přiznání za rok 2019 můžete podat bez sankcí až do 18. srpna. Generálním pardonem se odpouštějí sankce za pozdní podání i pozdní zaplacení daně, pokud to zvládnete do 18. 8. 2020.

Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina. Na podání daňového přiznání máte ještě:

dní hodin minut vteřin