Kdy vyměnit měřáky? Dálkové odečty mají zpoždění

Vlastníky bytů čeká nová povinnost. Všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech mají v blízké budoucnosti umožňovat dálkový odečet. Počítá s tím unijní směrnice o energetické účinnosti, kterou měly členské státy zavést do svých zákonů nejpozději do konce minulého týdne.

Česko to nestihlo. Společenství vlastníků nebo bytová družstva tak mohou dál postupovat podle starých pravidel. Pokud tedy mění měřáky, nemusí zatím instalovat ty s funkcí dálkového odpočtu. Do budoucna se ale této povinnosti stejně nevyhnou. Od 1. ledna 2027 mají mít tuto funkci všechny přístroje, nejen ty nově instalované.

„Transpozice směrnice do české legislativy měla být provedena do 25. října 2020. Nyní je ale jasné, že tento termín nebyl dodržen. Jako pravděpodobný termín implementace se uvádí pololetí roku 2021. Může to ale být i později,“ říká Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení ze společnosti ENBRA, která se zabývá problematikou rozúčtování a dálkových odečtů.

Holyszewski kritizuje, že stát zatím alespoň neurčil, co přesně je dálkovým odečtem míněno. Zda to například půjde dál dělat nejčastějším způsobem, tedy pochůzkami. Nebo zda to lze učinit z projíždějícího automobilu. Jde o to, aby vlastníci věděli, do jakých technologií mají investovat, pokud se chystají měřáky měnit.

Redakce webu Peníze.cz se poslední tři týdny ptala na podrobnosti ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož kompetencí nová pravidla spadají. Odpovědi zatím nedorazily.

Jisté je tedy zatím jen to, že nová pravidla pro měřáky v Česku zatím neplatí. „Například společenství vlastníků, která aktuálně řeší výměnu přístrojů pro odečet, bych doporučil instalovat takové, které nebudou považovány za dálkově odečitatelné ve smyslu směrnice. Tím se ještě po nějakou dobu vyhnou povinnosti poskytování častých informací o vyúčtování nebo spotřebě každý měsíc,“ říká Holyszewski.

Kromě požadavku na přístroje s novou funkcí upravuje směrnice i četnost poskytnutí informací o spotřebě. V současnosti se vyúčtování provádí jednou ročně. S novými pravidly se u dálkově odečitatelných měřidel mají informace o spotřebě dostat k lidem dvakrát ročně. V případě vyžádání nebo poskytování v elektronické formě pak čtvrtletně. Od začátku roku 2022 by pak informace o spotřebě měli mít koneční uživatelé dokonce každý měsíc.