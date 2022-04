Vyplatí se fotbalové akcie? Jen z lásky ke klubu je nekupujte

Manchester United, Juventus Turín, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, AS Řím nebo třeba FC Porto. Na finančních výsledcích všech těchto klubů se můžete podílet, s jejich akciemi se obchoduje na burze. Už dopředu vás ale musíme varovat. Zatímco fotbalové kluby se naučily žít na dluh a zisk je pro ně prakticky neznámé slovo, investoři to mají rádi naopak.

Akcie Applu nebo Tesly za posledních pět let raketově vyrostly, vyplatil se třeba i nákup ČEZu. Cenné papíry fotbalových klubů naopak spíše klesaly. Například akcie Manchesteru United, jednoho z nejhodnotnějších klubů světa, ztratila za posledních pět let zhruba 15 % hodnoty. To znamená, že kdybyste akcie United koupili za 100 tisíc korun, máte dnes 85 tisíc.

Světlou výjimkou z klubů, které jsme v úvodu zmínili, je Ajax Amsterdam. Jeho akcie se naopak za posledních pět let zhodnotila zhruba o třetinu. Kdybyste je koupili za 100 tisíc, máte přes 130. Ukázalo se totiž, že když se klubu daří, daří se i akciím. Ajax hrál v roce 2019 semifinále Ligy mistrů a dařilo se mu v ní i letos. Navíc jde o jeden z mála předních evropských klubů, jehož hospodaření je pravidelně ziskové.

Akcie Ajaxu je tak za posledních pět let v plusu i přesto, že fotbal byl zasažen covidem a kluby byly bez diváků a bez příjmů ze vstupného. Rychlý nástup covidu v březnu roku 2020 srazil o desítky procent burzy po celém světě. Nevyhnulo se to ani fotbalovým akciím. Ty se ale na rozdíl od řady dalších stále nedostaly na předcovidovou úroveň, což ještě umocnila ruská agrese na Ukrajině, která obecně trhům nepřidala. To platí i o akciích Ajaxu, které jsou sice v pětiletém horizontu ziskové, kdybyste je ale koupili těsně před covidem, jste teď víc jak třetinu v minusu.

Když vlastníte fotbalové akcie, může to násobit radost z úspěchu – jako když Ajax na jaře roku 2019 došel do semifinále Ligy mistrů. Ale i hořkost, když se naopak něco pokazí. Když Ajax na začátku února vyhodil úspěšného sportovního ředitele Marca Overmarse, který sexuálně obtěžoval kolegyně, ztratily akcie pár procent ze své ceny. Nakonec by to ale mělo být jen malé zakolísání a pokud Ajax bude dál úspěšný, mohlo by se dařit i jeho akciím. Horší to bylo loni v listopadu s Juventusem. Když vyšlo najevo, že je klub podezřelý z fixlování účetnictví, ztratily jeho akcie téměř třetinu hodnoty a doteď se z toho nesebraly.

Z českých klubů nemá akcie obchodovatelné na burze žádný. Vlastníkům to sice může při uvedení akcií na burzu jednorázově přinést nové peníze, výměnou za to ale musí být hodně transparentní, musí pravidelně zveřejňovat finanční výsledky a znamenalo by to také pustit k rozhodování i nové akcionáře. Fotbalové kluby navíc nejsou primárně určené k zisku jako drtivá většina firem, se kterými se na burzách obchoduje. To jsou všechno důvody, proč je na burzách jen pár evropských klubů.

Doplňme také, že akcie jsou určeny pro lidi, kteří vědí, jak fungují finanční trhy a jsou připraveni o své peníze částečně nebo v krajním případě i úplně přijít. Rozhodně si nekupujte akcie fotbalového klubu jen proto, že vám to přijde cool a že vám to doporučuje aplikace v mobilu. Akcie jsou rizikové, lze na nich vydělat i prodělat. U těch fotbalových je riziko ještě větší, jak ukazuje předešlý vývoj.

Alternativou k akciím jsou fanouškovské tokeny. Vydávají je kluby po celé Evropě, z těch nejznámějších třeba AC Milán, Barcelona nebo PSG. Obchoduje se s nimi na kryptoměnových burzách a jsou ještě rizikovější než akcie, jejich cena kolísá daleko víc. Třeba cena barcelonského tokenu vystřelila v březnu 2021 nad 50 dolarů, aktuálně je zhruba na desetině tehdejší ceny. Kdyby tedy někdo v březnu 2021 teoreticky nakoupil za 100 tisíc korun, má teď něco přes 10 tisíc.

Kluby a firmy vydávající tokeny s nimi kromě jiného lákají na možnost spolupodílet se na „důležitých“ rozhodnutích. Kdo si pořídí token, může pak hlasovat třeba o tom, jaká píseň bude znít při rozcvičce nebo třeba o tom, jaký vzkaz bude na kapitánské pásce.

Pět nejhodnotnějších klubů na burze:

(čísla jsou platná zhruba k poledni 20. dubna)

Manchester United Cena akcie: 13,94 dolaru

13,94 dolaru Výnos za posledních pět let: -15 %

-15 % Tržní kapitalizace (přepočet hodnoty klubu podle ceny akcie): 2,27 miliardy dolarů

2,27 miliardy dolarů Ticker (zkratka, podle které akcii najdete): MANU

MANU Burza: New York Juventus Turín Cena akcie: 0,33 eura

0,33 eura Výnos za posledních pět let: -48 %

-48 % Tržní kapitalizace: 820 milionů euro

820 milionů euro Ticker: JUVE

JUVE Burza: Milán Borussia Dortmund Cena akcie: 3,84 eura

3,84 eura Výnos za posledních pět let: -30 %

-30 % Tržní kapitalizace: 423 milionů euro

423 milionů euro Ticker: BVB

BVB Burza: Xetra (Německo) Ajax Amsterdam Cena akcie: 12,4 eura

12,4 eura Výnos za posledních pět let: +33 %

+33 % Tržní kapitalizace: 228 milionů euro

228 milionů euro Ticker: AJAX

AJAX Burza: Amsterdam AS Řím Cena akcie: 0,34 eura

0,34 eura Výnos za posledních pět let: -17 %

-17 % Tržní kapitalizace: 211 milionů euro

211 milionů euro Ticker: ASR

ASR Burza: Milán

