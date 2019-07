Očima expertů: Akcie na vrcholu. Mám investovat?

„Tvoje budoucnost hodně míří vysoko!“ Pokud by oblíbená televizní věštkyně Jolanda rozuměla investicím, nemohla by pro letošní rok předpovědět akciovým trhům nic jiného. I když divoký závěr roku 2018 pocuchal nervy nejednoho investora, letos si vedou hlavní akciové indexy nadmíru dobře. Většina tradičních držáků v čele s populárními technologickými firmami z USA, jako jsou třeba Amazon, Facebook nebo Google, je oproti začátku roku v utěšeném plusu. A – pro někoho možná překvapivě – daří se i evropským trhům. S dlouhodobějším růstem ale logicky přichází nervozita. Podle některých ekonomů se navíc blíží (rychle? pomalu?) hospodářská recese. Což ovšem slyšíme takřka bez přestání od doby, kdy se svět vzpamatoval z krize poslední. Jisté je, že jednou to přijde. Kdy přesně? Analýzy trhu i věštění z křišťálové koule vám to řeknou dost možná s podobnou přesností.

One man show

Pokud dnes někdo ovlivňuje, jakým směrem se vydají akciové trhy, je to prezident Spojených států Donald Trump. Obchodní války, které americký excentrik vede (nebo jimi aspoň hrozí) hned na několik frontách, budí ze spánku nejednoho portfolio manažera. Vsadit můžete na to, že Trump udělá všechno pro to, aby se v roce 2020 nemusel stěhovat z Bílého domu. A nic mu v tom nepomůže víc než silná americká ekonomika. Většina finančních analytiků proto věří, že spanilá jízda amerických akciových titulů bude ještě pokračovat. Nezbývá než doufat, že to všechno neskončí Jolandiným okřídleným: „Tady vidím velký špatný.“

Jaká je situace na akciových trzích očima expertů? Do jakých akcií – ať v Česku, nebo ve světě – se dnes podle nich vyplatí investovat? A má vůbec v době, kdy se akciové indexy už tak dlouho drží „proklatě vysoko“, do akcií vůbec nějaké peníze dávat?

Michal Brožka

hlavní ekonom Cyrrus a lektor Unicorn College

Záleží, jaký příběh je člověku blízký. Pokud jsou akcie opravdu vysoko, jedna z cest jsou dividendové tituly. Například zdravotnictví by nemuselo být špatné, ale raději s menší expozicí na americký zdravotnický trh, kde předvolebním tématem bude program takzvaného zdravotnictví pro všechny. Jiná možnost, pokud se obáváme krátkodobých poklesů, je upnout se na dlouhodobější perspektivy. To by mohly být investice do vody – například skrze S&P Global Water Index. S ohledem na stále napjatou geopolitickou situaci a současné ocenění nemusí být špatnou investicí Boeing. A pokud má člověk názor na to, která automobilka projde dobře technologickou proměnou, může být nákup za současných cen rovněž zajímavý. Která automobilka to ale bude, je otázka za milion. Kdybych si měl tipnout, špatná investice by nemusel být Daimler.

Jan Bureš

hlavní ekonom Patria Finance

Akciové trhy vypadají vzhledem k relativně vysokým valuacím (zejména v USA), zpomalujícím ekonomikám (zejména eurozóna v čele s Německem) a dlouhému seznamu globálních rizik relativně draze. To ale neznamená, že nemůžou být v nejbližších měsících ještě dražší. Akciím hrají do karet zejména plány centrálních bank, které na obou březích Atlantiku plánují uvolňovat měnové podmínky. V eurozóně v důsledku toho narůstá počet trhů, kde se vládní dluhopisy obchodují se záporným výnosem. To může řadu konzervativnějších investorů hnát automaticky z dluhopisů do rizikovějších akcií a těm tak pomáhat k novému maximu. Celkově je ale třeba k investicím do akcií přistupovat opatrněji a víc rozlišovat. Zpomalující hospodářský růst velí vyvarovat se cykličtějších odvětví a hrát víc strukturální příběhy v sektorech, jako je zdravotnictví nebo komunikace.

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Kdybych si dnes měl vybrat jeden „titul“, tak by to byl asi ticker SDS, což je double-short ETF na index S&P 500. Fakticky se do podobných spekulací nepouštím. Jen tím chci vystihnout svůj názor na aktuální stav akciových trhů, které jsou speciálně v USA nastaveny na pokračující růst ziskovosti firem, zatímco recese už klepe na dveře. Já se dnes raději držím od akcií stranou.

Z pohledu výnos/riziko je dle mého názoru dnes lepší investovat do projektů private equity, developerských projektů, komerčních nemovitostí… Jen to chce zpravidla trochu větší kapitál.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Do českých akcií neinvestuji. Výběr za moc nestojí. A co se zahraničních týká, záleží, co od toho kdo očekává. Pokud někdo hodlá spekulovat například na to, že se začne uklidňovat situace ohledně obchodní války a zpomalování čínské a evropské ekonomiky začne uklidňovat, líbí se mi například německý BASF. Je to docela levná a silná akcie se solidním růstovým potenciálem – v případě, že se výše uvedeného skutečně dočkáme.

Z relativně levnějších a bezpečnějších akcií se mi libí americké banky (např. J. P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America). Nemají sice kvůli sazbám bůhvíjak velký růstový potenciál, díky nižší ceně a celkově dobré kondici je zde ale i relativně nízký downside s rozumnou dividendou. Z rizikovějších a relativně levnějších věcí pak například americký těžař uhlí ARLP, který jako jeden z mála dokáže v takto těžkém sektoru úspěšně fungovat s nízkým zadlužením. Zajímavé ocenění pak mají, kvůli obchodní válce a skutečnosti, že se nacházíme na vrcholu sektorového cyklu, výrobci procesorů a pamětí Intel a Micron. Z růstových, ale dražších akcií se mi líbí americké technologické společnosti (Facebook, Alphabet-Google, Apple) a čínská Alibaba. Z velmi rizikových pak například čínská verze Amazonu JD.com.

Celkově je dnes ale bohužel ocenění akcií vysoké a s nějakými většími pozicemi se pro klid duše asi vyplatí počkat na korekci. S Trumpem v Bílém domě to může být docela brzy.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Rozhodně si nemyslím, že akcie jsou extrémně vysoko. To se týká spíš dluhopisů, jejichž ceny jsou prokazatelně zkresleny kroky centrálních bank. Doporučování konkrétních titulů je hra blízká ruletě. Spíše bych doporučoval soustředit se na regiony, sektory nebo populární trendy.

U regionů je to jednoznačné. Donald Trump udělá všechno možné i nemožné, aby se vyhnul i jen náznaku poklesu ekonomiky či finančních trhů. Důvodem jsou blížící se volby a on ctí heslo „Make Trump Great Again“. Proto bych stále věřil víc americkým než evropským či rozvíjejícím se trhům.

Co se týče sektorů, lze vysledovat, že velmi populární jsou technologické firmy, ani regulace bublající kolem nich jim prozatím neublížila. V přicházejícím období nízkých úroků bude opět trpět finanční sektor (banky a pojišťovny). Módní trendy můžou mít jen krátký život. Nicméně, nyní je IN zelená vlna a vše co se jen vzdáleně týká ekologie, rovnosti a bratrství, a tedy firmy, které hlasitě zdůrazňuji, že podporují trvalý a udržitelný rozvoj. Jenže jejich náklady jsou řádově větší než u normálních firem a je otázka, jak dlouho jim nadšení vydrží, až je začne válcovat nákladově úspornější konkurence.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Akciová rally trvá už pár týdnů. Výrazně rostou hlavně technologické firmy. Přitom je tu riziko obchodní války mezi USA a Čínou a hrozba USA, že zavedou cla na zboží z Evropské unie. Přesto jsou právě americké a evropské akciové indexy v hezky zelených číslech.

S nákupy by asi bylo vhodnější počkat na korekci. Pro odvážnější ale může situace na kapitálových trzích představovat zajímavou investiční příležitost.

Ze zajímavých titulů je možné zmínit výrobce veganské náhrady masa Beyond Meat – jeho akcie za dva měsíce od uvedení akcií posílily z 46 dolarů za kus o téměř 230 procent. A nesmíme zapomenout ani na Teslu. Poslední dobou stála lehce v pozadí a její akcie se dostaly na nová minima, nicméně po dobrých výsledcích za druhé čtvrtletí roku 2019 opět míří nahoru.

Z dlouhodobějšího hlediska s ohledem na postupný útlum globální ekonomiky považuji za vhodnější investici než akcie drahé kovy jako zlato, paladium nebo platinu. Jejich cena sice po uklidnění situace kolem obchodní války mezi USA a Čínou mírně oslabila, ale z historických dat můžeme pozorovat, že při recesi jejich hodnota obvykle dlouhodobě a výrazně roste. Velké množství investorů se také obrací ke kryptoměnám. O jejich potenciálu je možné stále velmi polemizovat, a to hlavně kvůli obrovské volatilitě jejich hodnoty.

Jaroslav Šura

investor

Jsem velkým příznivcem akcií společnosti ČEZ, klidně bych si nechal říkat čezovejfanatik, kdyby už přezdívku neměl rezervovanou Michal Šnobr, skvělý analytikem v oboru energetiky a ČEZu zvláště. Nárůst zisků bude na české burze bezprecedentní, akcelerace růstu EBITDA bude připomínat některé technologické tituly ze zahraničí. Pouze strašení jadernou dostavbou drží cenu akcií ČEZu na nesmyslně nízké úrovni.

Dalším oblíbeným titulem je pro mě Moneta, kde se připravuje zpětný odkup akcií (bude-li odsouhlasen ČNB), samozřejmě po předchozím navýšení základního jmění. Dopad na cenu akcií by byl dle mého názoru zřejmý. Ryze na spekulaci a pro zábavu (samotné investice totiž moc zábavné nejsou) mám vytvořené „portfolio kapitána Shita“, inspirací mi byl Ján Hájek z Erste se svým „portfoliem poručíka Dana“. Moje shitoidní tituly jsou např. Kraft Heinz, Nokia, LyondellBasell, tedy firmy hodně vyklesané s velkou dividendou, ale také např. Cronos, Canopy, Aurora, což jsou firmy z konopného průmyslu. Chesapeake, oblíbený retailem, mám také. Spekulativní tituly ale tvoří pouhých sedm procent mého jinak velmi konzervativního portfolia.

Cena akcií ČEZ: vývoj za pět let Zdroj: akciový přehled BCPP na Peníze.cz

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Před několika měsíci americká centrální banka signalizovala, že letos třikrát zvýší klíčovou úrokovou sazbu, teď trh naopak věří, že sazba půjde ještě letos ve stejném rozsahu dolů. Makroekonomický vývoj přitom obrat o 180 stupňů ani zdaleka neospravedlňuje. Trump si zkrátka dupnul a Fed se, jako nikdy v historii, podvolil. Je to obrovský problém, trhy ještě víc přivyknou droze levných peněz a ekonomika uvízne ještě beznadějněji v pasti dluhu. To už ale Trumpa ani šéfa Fedu Powella pochopitelně nezajímá. Až dojde na bolestivou odvykací kúru, oni už u moci už nebudou.

Aby toho nebylo málo, Evropskou centrální banku. nejspíš povede „holubice“ jménem Lagardeová. Ta, která tleskala všem opatřením, současného šéfa ECB Draghiho. I když osm let jen vymýšlel další a další způsoby, jak ještě víc uvolnit měnovou politiku. Podával zkrátka větší a větší dávku drogy. Ani on ale u „odvykačky“ asistovat nebude. Západ rozleptávají nízké úroky, jak ekonomicky, tak společensky, avšak poslední „šťávu“ z toho ještě vymáčknout lze. Vždyť v Americe nejsou úroky na nule jako v eurozóně. Je kam klesat. Ještě jde dávku zvyšovat. Obdobně krátkozrací investoři, v rauši pohánění čtvrtletními bonusy, samozřejmě tleskají. Takže jako oni se i řadový investor z Česka může na další vlně levných peněz svézt třeba jednoduchou investicí „do indexu“ některé z vyspělých burz, nejlépe nějaké americké. Je to vlastně sázka na to, že Trump bude chtít být znovuzvolen a že pro to udělá všelico. Což je sázka poměrně bezpečná.