Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející s koronavirem.

Od pondělí 25. října je opět povinné používat respirátor ve všech vnitřních prostorech – tedy i na pracovištích a na hromadných akcích s méně než deseti lidmi (přestože to tak v praxi většinou nevypadá, od deseti lidí bylo nutné nosit respirátory i doteď). Na pracovišti nebude nutné mít respirátor jen v případě, že tam je pracovník sám. Vláda naznačuje i daší chystané výjimky, například pro pedagogické pracovníky při výuce. O případných úlevách po očkování teď ministerstvo zdravotnictví, které na něj lákalo i sloganem „tečka za koronavirem“, nemluví.

Od 1. listopadu nesmí restaurace, kluby, diskotéky a podobné podniky umožnit vstup lidem, kteří se neprokážou očkováním, negativním testem nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. V praxi to znamená, že by měli zákazníky na začátku individuálně kontrolovat. Podmínka neplatí pro prodej jídla s sebou.

Od listopadu se zároveň zkrátí změní platnost PCR testů ze sedmi dní na 72 hodin, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.

Další zpřísnění má zvýšit motivaci k očkování: Preventivní testování bude od listopadu propláceno jenom omezeným skupinám obyvatel – především do 18 let věku, dále „rozočkovaným osobám“ po první dávce vakcíny a také těm, kteří se nemohou očkovat kvůli kontraindikacím. Tak jako dosud půjde o maximálně dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní týdně.

Na druhou stranu se zkrátí doba karantény pro lidi, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. Z dosavadních 14 dnů (výjimečně 10) se od pondělí 25. října zkrátí na sedm. Podmínkou samozřejmě je, že karanténu ukončí negativní PCR test. Měly by se tak omezit například případy, kdy kvůli jednomu pozitivně testovanému spolužákovi jde automaticky do 14denní karantény celá třída a nemůže se z ní dostat dřív.

Zmírní se i podmínky pro děti od sedmi do dvanácti let. Ty dosud v Česku musely prokazovat bezinfekčnost (testem nebo potvrzením o prodělané nemoci). Nově tato povinnost odpadne, stejně jako ji doteď neměly děti do šesti let. Pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvýší se věková hranice dokonce na 18 let, oznámila vláda po dnešním jednání.

Ministerstvo zdravotnictví dál odmítá úlevy pro lidi, kteří prokážou existenci protilátek. Nově ho teď podpořil Nejvyšší správní soud. „Imunitu proti onemocnění covid-19 nelze ztotožňovat s laboratorně naměřenými protilátkami, neboť taková imunita je komplexní reakcí organismu. Na tom, kdy protilátky představují dostatečnou imunitu, není vědecká shoda a zároveň je měření protilátek problematické i z dalších důvodů. Mezi ně patří mimo jiné nestandardizované postupy pro jejich měření, možná falešná pozitivita v návaznosti na nákazu jiným koronavirem (například běžné nachlazení) nebo to, že protilátky značí akutně probíhající infekci,“ konstatoval soud.

Podle předsedy senátu Nejvyššího správního soudu Milana Podhrázkého však ze strany soudu nejde o definitivní rozhodnutí ohledně protilátek ani o odborné lékařské posouzení. Nové studie například mohou ukázat, že imunita po infekci může být delší než dosud uznávaných 180 dní, nebo i lepší než po očkování.

