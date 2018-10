Byznys s hrdlořezy

Saúdové vedou (americkými a britskými zbraněmi) válku v Jemenu. Blokádou se snaží obyvatele chudičkého státu vyhladovět. A aby toho nebylo málo, dá se připomenout, že ze Saúdské Arábie pocházelo patnáct z devatenácti atentátníků z 11. září. Sotva se dá věřit, že Saúdové, kterým doma neunikne myš, o chystaném útoku nevěděli.

A už vůbec se nedá brát vážně pohádka o tom, že za vraždou novináře Chášukdžího nestojí princ Salmán, když se na ní podíleli členové jeho ochranky. Přesto nakonec Donald Trump může předstírat, že jí věří.

StarDance s ropnými šejky

Saúdové jsou přesvědčiví vypravěči pohádek. Zejména tehdy, když za nimi stojí slib, že budou udržovat stabilitu na ropných trzích, až začnou platit sankce vůči Íránu (4. listopadu). Dali ho Trumpovi, který si s nimi zatančil v arabské verzi StarDance se šavlí.

Když Saúdská Arábie vykryje výpadky vývozů íránské ropy, budou americké sankce vůči Íránu bezbolestné téměř pro všechny – pochopitelně s výjimkou Íránců. Saúdové jsou schopni rychle vyrovnávat nabídku a poptávku, byť leckdy dělali opak. Sedí na pětině světových zásob ropy, jsou jejím největším exportérem, každý desátý barel na trhu pochází ze Saúdské Arábie. Mohou snadno a rychle zvýšit těžbu, protože černé zlato jim doslova tryská z písku a mají potřebnou techniku.

K tomu jsou významnými odběrateli amerických zbraní. Trump loni v Rijádu dohodl dodávky za 110 miliard dolarů. Že by se kongresmani odhodlali prosadit zbrojní embargo vůčí Saúdům? A že by ho Trump nevetoval? Obojí je málo pravděpodobné.

Chcete snad drahá paliva?

Formálně vzato však americká administrativa nemůže vraždu novináře přejít mlčením. Chášukdží žil a pracoval ve Spojených státech, měl tam povolení k pobytu. Trump ho ostatně v první reakci nazval „naším saúdským občanem“. A Saúdům pohrozil „přísnou odvetou“.

Hned ale následovalo upozornění, jakou roli hraje Saúdská Arábie v globální ekonomice. Saúdský ministr Chálid al-Fálih připomněl, že jeho země je „centrální bankou pro ropný trh“. „Požadujeme, aby tato role byla respektována,“ řekl v televizi al-Arabíja a varoval, že ropa může být brzy vysoko nad 100 dolary za barel – v případě, že Saúdové přestanou cenu suroviny stabilizovat.

Americký prezident pak mírnil a po rozhovoru se saúdským králem Salmánem bin Abd al-Azízem pravil, že vraždu Chášukdžího můžou mít na svědomí „nějací darebáci“. Není divu, drahá ropa před doplňovacími volbami do Kongresu je to poslední, co by mohl potřebovat.

Američtí těžaři by ji sice uvítali, mohli by zvýšit produkci a brát vyšší zisky, jenže spotřebitelé by platili vyšší ceny za palivo a ekonomika by zpomalila.

Ještě hůř by přitom drahá ropa dopadla na Evropu, která na rozdíl od Ameriky většinu spotřeby z vlastních zdrojů pokrýt nedokáže.

Toxický princ

„Kdyby se Saúdové odhodlali k odvetě [za případné sankce] a využili k tomu ropu, způsobilo by to pohromu. Globální trhy by to tak destabilizovalo, že by současné obchodní napětí mezi USA a Čínou vypadalo jako stolní hra Axis & Allies,“ varoval v rozhovoru pro agenturu Bloomberg analytik brokerské společnosti Oanda Stephen Innes.

Do čelního střetu se ale nepohrnou ani Saúdové. Jsou schopni vykolejit ropný byznys, podle některých analytiků by mohli vyšroubovat cenu ropy až na 200 dolarů za barel. Ne ale na dlouho. Takový postup by pro ně navíc mohl být sebevražedný.

Před čtyřmi lety se Saúdové rozhodli zvýšit svůj klesající podíl na trzích a zablokovali v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) návrhy na snížení těžebních kvót. Důsledkem byly nízké ceny ropy. Přirozeně dostaly do problémů těžaře, jejichž break-een (bod rovnováhy mezi náklady a prodejní cenou) je mnohem výš než u Saúdské Arábie a dalších států Zálivu. Některé zruinovali.

Saúdové dostali zpátky svůj podíl na trhu. Jenže za cenu vysokých deficitů. Jejich monarchie v letech levné ropy hospodařila se schodkem téměř 120 miliard dolarů a potřebuje se zahojit.

Příjmy z ropy ji přitom udržují u moci. Královská rodina si sotva si může dovolit opakovat rok 1973, snižovat kvóty, anebo dokonce vyhlašovat embarga. Podřezala by si pod sebou větev

Shrnuto: Jak americká vláda, tak klan Saúdů mají zájem na tom, aby se na trhy vrátil klid. Saúdský korunní princ se sice stane toxickou personou, nikdo z Američanů s ním tančit nebude (natož se šavlí), ropný byznys ale bude pokračovat jako obvykle.

Úvodní snímek: Šavlový tanec. Prezident Trump na své první zahraniční návštěvě vůbec, v Saúdské Arábii. Profimedia.cz