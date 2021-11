Testy už nebudou stačit. Vláda zpřísňuje a chystá kompenzace

Do restaurace, penzionu, ke kadeřnici, na masáž, do kina či divadla nebo třeba na fotbalový či hokejový zápas se od pondělí 22. listopadu nedostanete, pokud nebudete očkovaní nebo pokud jste během posledního půlroku neprodělali covid. Vláda vedená Andrejem Babišem dnes rozhodla, že se jako covidový certifikát většinou přestanou uznávat negativní výsledky testů.

Nadále se nemusí nijak prokazovat děti do 12 let. A i u dalších lidí budou existovat výjimky: například děti do 18 let, lidé, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, nebo ti, kdo jsou rozočkovaní, ale ještě nemají 14 dnů po druhé dávce, se mohou prokazovat PCR testem. Celá tato skupina bude mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Očkovaným lidem dál zůstává nárok na dva hrazené testy.

Dál se prokazovat PCR i antigenním testem (nikoli však samotestem) bude možné také například při návštěvách nemocnic nebo zařízeních sociálních služeb (klasicky domovů pro seniory), při nástupu do lázní, při volbách do správních orgánů právnických osob a také na vysokoškolských kolejích.

Povinné testy vláda opět chystá zavést ve firmách, a to rovněž od pondělí. Firmy by měly testovat neočkované zaměstnance (a zřejmě i očkované nad 60 let), uzná se i samotest. Firmy na to mají dostávat příspěvky, dříve to bylo 60 korun na test. Přesné podmínky testování ve firmách má vláda schválit zítra. Plošné testování by mělo v příštích týdnech probíhat i ve školách.

Zítra by vláda podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová měla schválit také krizové ošetřovné a takzvanou izolačku, tedy speciální příspěvek pro lidi, kteří jsou v karanténě či izolaci.

Návrhy na krizové ošetřovné a Izolačku zítra na vládě schválíme. Budou platit zpětně od 1.11. s parametry jako na jaře. Jsem ve spojení s @MJureka, aby @snemovna oba návrhy projednala v legislativní nouzi a byla na nich shoda, tak aby začaly co nejdříve platit. — Jana Maláčová 🌹🍄 (@JMalacova) November 18, 2021

V pondělí by pak vláda měla projednat návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na nové kolo programů na podporu podnikatelů kvůli zpřísnění protiepidemických opatření. Nárok na podporu by měly mít podnikatelé a firmy, kterým výrazně poklesne obrat za určité období letošního roku vůči stejné době roku 2019.

Detaily ministerstvo ještě ladí se zástupci podnikatelů. Například Hospodářská komora požaduje kompenzační programy pro všechny, kterým obrat poklesne o 30 a více procent. Havlíček v tomto týdnu mluvil o 50 procentech.

