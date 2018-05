S dítětem do ciziny. Kde a jak rychle mu vydají občanku nebo pas. A za kolik

Jak na to

Do zahraničí se klidně můžete vydat i s čerstvě narozeným miminkem, předem ale budete muset obstarat pár úředních formalit. I malé dítě totiž k cestě do ciziny potřebuje doklad totožnosti. Když cestujete pouze v rámci Evropské unie, Norska, Srbska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Makedonie, vystačí si s občanským průkazem. Při cestách do ostatních zemí potřebuje cestovní pas – který je ale samozřejmě možné místo občanky využít i v Evropské unii a státech, které jmenujeme výš. Jak a kde o doklady pro dítě žádat, poradíme na příštích řádcích.

Občanský průkaz pro dítě. Jak na to

Občanský průkaz může mít i dítě, kterému ještě nebylo patnáct let, slouží mu jako cestovní doklad. Pravidla jsou obdobná jako u dospělých: dítě může na občanku cestovat do zemí Evropské unie a několika dalších států, pro které platí výjimka a které jsme jmenovali v úvodu. Výhodou oproti pasu je cena: za vydání občanky pro dítě do patnácti let dáte jen padesát korun. Nevýhodou je, že na občanku dítě nevycestuje kamkoli, záleží tady, jak velké máte cestovatelské plány.

O vydání občanského průkazu pro dítě může jeho zákonný zástupce požádat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v hlavním městě na úřadě kterékoli městské části Prahy 1 až 22. Nemusíte se tedy řídit trvalým bydlištěm. Na úřad musíte přijít i s dítětem, bude se tam fotit. S sebou nezapomeňte přibalit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Jestli se chcete vyhnout čekání ve frontě, můžete se elektronicky objednat na předem stanovený čas – službu nabízí většina obecních úřadů na svém webu.

Průkazovou fotografii dítěte pořídí úředník nebo úřednice na přepážce. Nemusí to ale být úplně jednoduchý proces, zvlášť u kojence; fotka totiž musí mít jisté náležitosti – dítě na ní musí být čelem a mít otevřené oči. Druhou variantou je předem zajít k fotografovi, který fotku dítěte odešle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého požádáte o vydání občanského průkazu.

Úřad má na vydání občanského průkazu třicet dní od podání žádosti, většinou ale bývá hotovo dřív. Za stokorunový poplatek si občanský průkaz dítěte můžete vyzvednout i na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, než jste o něj žádali – příslušný úřad je třeba uvést do žádosti.

Občanský průkaz dítěte je platný pět let, ovšem s jednou legrační podmínkou: podoba dítěte se během platnosti průkazu nesmí výrazně změnit, na průkazové fotce si musí být podobné. Což je u kojenců, batolat i předškoláků dlouhodobě nereálné. Jestli cestujete pravidelně, ideálně byste tedy měli žádat o nový doklad každý rok, ať se při kontrolách vyhnete nepříjemnostem. Když se šťouravému celníkovi nebo úředníkovi na hranicích nebude podoba dítěte s fotkou pozdávat, mohli byste mít zbytečné trable s prokazováním toho, že je dítě skutečně vaše.

Cestovní pas pro dítě. Jak na to

Kdo se nechce na cestách omezovat na země Evropské unie, Norsko, Srbsko, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a Makedonii, musí svému potomkovi obstarat cestovní pas. Stejně jako o občanský průkaz o něj žádá zákonný zástupce ratolesti na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v hlavním městě na úřadě kterékoli městské části Prahy 1 až 22. Není nutné věc vyřizovat v místě trvalého bydliště. Potřebovat budete rodný list dítěte a svoji občanku. S pasovou fotkou je to stejné jako u občanky – dítě vyfotí úředník nebo úřednice na místě.

Za vydání pasu pro dítě do patnácti let zaplatíte stokorunu. Úředníci mají na jeho vydání lhůtu třicet dní. Cestovní pas si můžete vyzvednout buď na úřadě, kde jste o něj žádali, nebo na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který jste uvedli v žádosti o vydání pasu. Když zvolíte jiný úřad, než u kterého jste žádost podávali, připlatíte za to stokorunu.

Jestli na doklad spěcháte, je tu ještě možnost objednat si expresní vydání. Za poplatek dva tisíce korun dítěti cestovní pas vydají do šesti pracovních dnů – vyzvednout si ho ale musíte na úřadě, kde jste žádost podávali, jinde to v tomhle případě nejde.

Cestovní pas pro dítě mladší patnácti let je platný pět let, se stejnou podmínkou, jako jsme zmiňovali výš u občanky – dítě si musí být na pasové fotografii podobné. U hodně malých dětí, kterým se vzhled rychle mění, byste proto raději měli doklad měnit každý rok.

Na dovolenou bez rodičů? Pozor

Chcete poslat dítě na dovolenou s babičkou a dědou, nebo třeba tetou? Předem si raději zjistěte, jestli země, do které se chystají, nemá speciální požadavky. Někde totiž občanský průkaz a cestovní pas nemusí stačit. Některé státy vyžadují, aby s sebou prarodiče (či jiní průvodci dítěte) měli notářsky ověřený písemný souhlas rodičů, že o cestě vědí a souhlasí s ní. Informaci o podobných zvláštních požadavcích dostanete na zastupitelském úřadě dané země nebo na webu našeho Ministerstva zahraničí. To ostatně z preventivních důvodů doporučuje mít s sebou písemné potvrzení od rodičů i při cestě do země, která ho vysloveně nežádá, a pro jistotu ve dvojím vydání – i v jazyce daného státu nebo v angličtině.