Ošetřovné stoupne i zpětně. Jenom ANO říká ne

Ošetřovné při zavřené škole nebo školce se zvýší na 70 na 80 procent takzvaného redukovaného výdělku, a to zpětně od začátku letošního března. Shodují se na tom poslanci všech stran s výjimkou hnutí ANO.

Poslanecký návrh podpořila i vláda, přestože původní plán ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ministři z hnutí ANO odmítali. Poslanci by o zvýšení měli definitivně rozhodnout v příštím týdnu. Bez ohledu na to, kdy začne platit, návrh počítá se zpětnou účinností od 1. března. Doplatek by lidé dostali automaticky bez speciální žádosti.

Výše ošetřovného se tak s největší pravděpodobností vrátí na stejnou úroveň jako od začátku loňského dubna do konce loňského června.

Loni na jaře dosáhli na ošetřovné výjimečně i rodiče školáků až do 13 let věku místo standardních 10 let. Na podzim však zvýšení věkového stropu většina poslanců nepodpořila a zřejmě neprojde ani tentokrát. Bez ohledu na věk mají od letošního března dostávat ošetřovné i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Zatím není jisté, zda se úměrně tomu zvýší i obdoba ošetřovného pro OSVČ. Podnikatelé letos mohou dostat 400 korun na den. Od února však nemohou za stejný den čerpat zároveň ošetřovné a kompenzační bonus, což je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka důsledkem zvýšení bonusu z 500 až na 1000 korun denně.

