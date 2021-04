Ošetřovné stoupne i zpětně, schválili poslanci

Co se děje

Ošetřovné při zavřené škole nebo školce se zvýší na 70 na 80 procent takzvaného redukovaného výdělku, a to zpětně od začátku letošního března. Zvýšení schválili poslanci napříč stranami, proti hlasoval jenom podnikatel Pavel Juříček z hnutí ANO.

Bez ohledu na to, kdy změnu potvrdí senátoři, počítá zákon se zpětnou účinností od 1. března. Doplatek mají lidé dostat automaticky bez speciální žádosti.

Výše ošetřovného se tak vrátí na stejnou úroveň jako od začátku loňského dubna do konce loňského června. Standardně dosahuje 60 procent redukovaného výdělku; od října ho poslanci zvýšili na 70 procent, růst na 80 procent však tehdy nepodpořila vládní koalice.

Loni na jaře dosáhli na ošetřovné výjimečně i rodiče školáků až do 13 let věku místo standardních 10 let. Na podzim však zvýšení věkového stropu většina poslanců nepodpořila a neprošlo ani tentokrát. Bez ohledu na věk mají od letošního března dostávat ošetřovné i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Zaměstnanci, kteří chodí do práce, stále dostanou víc peněz než ti, kteří zůstanou doma. „Například u všeobecné zdravotní sestry bez specializace, pokud má průměrně za rok 25 211 Kč čistého měsíčně, činí dosavadní ošetřovné činí 19 260 Kč, po zvýšení to bude 21 990 Kč. A například svářeč s čistou mzdou 27 263 Kč měl dosud ošetřovné 20 970 Kč, nově to bude 23 970 Kč,“ upřesňuje poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Porovnání ukazuje graf na konci článku.

Zatím není jisté, zda se úměrně tomu zvýší i obdoba ošetřovného pro OSVČ. Podnikatelé letos dostávají 400 korun na den. Od února však nemohou za stejný den čerpat zároveň ošetřovné a kompenzační bonus, což je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka důsledkem zvýšení bonusu z 500 až na 1000 korun denně.

Postupné otevírání škol plánuje vláda předběžně od 12. dubna. Nejdřív by se měli vrátit žáci prvního stupně základních škol a předškoláci. Zatím se počítá s tím, že jeden týden by děti byly osobně ve škole, druhý týden by se učily online z domova. Po dobu domácí výuky mají rodiče dál dostávat ošetřovné.

