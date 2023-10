Aspoň kousek slavného díla může vlastnit každý

Umění má lákavý investiční potenciál, ale zároveň může přinášet i radost. Investor si nejčastěji vybírá výtvor, se kterým souzní, má k němu nebo k jeho autorovi nějakou citovou vazbu. Potvrzují to i výsledky průzkumu J&T Banka Art Report 2023. Většina prodejců umění v něm uvádí, že jejich klienty při nákupu motivuje především emocionální hodnota díla, až pak očekávané zhodnocení a na třetím místě ochrana peněz před inflací.

Průzkum mapoval i nejčastější způsoby nákupu umění v Česku. Patří k nim online aukce následované nákupem přímo z ateliéru od umělce, dál pak prodeje přes galerii, sálové aukce a na posledním místě privátní prodeje.

Martin Jaroš Zdroj: Portu Gallery Jednatel Portu Gallery. V Portu je od toho, aby vše běželo, jak má. Koordinuje každodenní činnosti, kontroluje dodržování předepsaných postupů, zároveň mapuje konkurenci a identifikuje příležitosti rozvoje. Když zrovna nepracuje, rád cestuje po Česku i Evropě, kde sbírá inspiraci k vaření.

Stomilionová hranice prolomena

Stoupající zájem o umění dokládají i loňské rekordy, kdy tuzemské aukce zaznamenaly historicky největší obrat 1,65 miliardy korun (10% nárůst oproti roku 2021). Pokořena byla i stomilionová hranice za obraz prodaný v aukci – jednalo se o dílo Bohumila Kubišty za 123,6 milionu korun.

A jak je to s výnosy u umění? Podle Indexu luxusních investic společnosti Knight Frank loni zaznamenalo umění 30% meziroční nárůst hodnoty. Data indexu Artprice 100, který sleduje vývoj ceny děl 100 nejprodávanějších světových umělců, zase ukazují, že kdybychom do jejich tvorby zainvestovali, výnos by překonal nejznámější akciový index S&P 500.

Zdroj: Portu Gallery

Domácí sběratelé umění podle zmíněného průzkumu J&T očekávají v následujících pěti letech nevjyšší zhodnocení od českého poválečného umění (26 % respondentů) a českého současného umění (21 %).

Šťastná ruka

Je ale důležité si uvědomit, že ne každý obraz, grafika nebo socha v budoucnu nějaký výnos přinese. Zásadní je umět si dobře vybrat. Potenciál růstu mají zejména díla od renomovaných umělců nebo těch, kteří mají nakročeno stát se jimi v budoucnosti. Pokud uvažujete o investici do umění, je na začátku důležité provést důkladný průzkum a vyhlédnutou investici konzultovat s odborníky.

Nebo je tu jiná možnost. Dnes se dá do umění investovat i bez znalosti trhu a dokonce i bez tučného konta. Svůj kousek slavného díla může vlastnit kdokoliv a pečlivý výběr za vás udělají odborníci, kteří se na trhu pohybují mnoho let. Svět umění a dalších luxusních předmětů zpřístupňují moderní online platformy, kde nakoupíte pouze část daného aktiva a nemusíte se o nic starat.

Díky tomu se trh s uměním, který byl dříve jen pro vyvolené, demokratizuje a otevírá široké veřejnosti. Umožňuje to například česká Portu Gallery, kde bude možné od konce října investovat do nejkomplexnější sbírky Muchových obrazů, nebo americká Masterworks či Rally.

Text je součástí komerční části projektu Investiční kompas, ve kterém partneři představují svoje tipy, jak žít doslova bohatší život. Zdroj: peníze.cz

Martin Jaroš Jednatel Portu Gallery. V Portu je od toho, aby vše běželo, jak má. Koordinuje každodenní činnosti, kontroluje dodržování předepsaných postupů, ale také mapuje konkurenci a identifikuje příležitosti rozvoje. Když zrovna nepracuje,... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem