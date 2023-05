Na vysokou inflaci spoření neplatí. Jak hledat bezpečné investice?

Podle statistik ČNB Češi za covidu rekordně šetřili. To je dobrá zpráva. Horší je, že valná část peněz zůstává ležet na bankovních účtech, odkud se úspory vypařují. Buď velmi rychle, když je člověk nechává na běžném účtu, nebo jenom rychle, když zůstaly na účtu spořicím. Co s tím?

Na běžných účtech je úrok většinou nulový nebo se nule blíží, takže tam z peněz ukusuje inflace plnou silou – a ta byla třeba v dubnu 12,7 procenta. Nejlepší spořicí účty teď nabízejí úrok kolem šesti procent, ani na těch tedy peníze proti ztrátě hodnoty nejsou zdaleka zajištěné. Spoření ostatně na inflaci většinou netačilo ani v lepších dobách, jen se peníze neznehodnocovaly tak rychle.

Jak tedy s inflací bojovat?

Nejdřív rezerva

Odpověď je jednoduchá: investovat. Jenomže na světě nic takhle jednoduché není. I při investování je potřeba dávat pozor. A hledat takovou investiční příležitost, která by dávala zároveň jak rozumnou šanci na výnos vyšší než inflace, tak by nehrozila velkým rizikem ztráty, není snadné. Vždycky je třeba dodržovat pár bezpečnostních zásad.

První z nich, je mít vždy rezervu, říká obchodní ředitel společnosti Ronda Invest Lukáš Blažek. Určitou sumu peněz, které budou vždycky dobře dostupné a budou pro vás připravené, když je budete nečekaně potřebovat. Výše rezervy se neudává nijak striktně, nejčastěji se vztahuje k měsíčním příjmům nebo výdajům. Krátkodobá rezerva, která slouží k pokrytí nečekaných výdajů, jako je oprava auta, rozbitá lednice nebo nedoplatky energií, by tak třeba mohla být ve výši trojnásobku toho, co obvykle vydáte za měsíc. A střednědobá rezerva, která má člověku sloužit, když mu znenadání vypadnou příjmy – například když přijde o práci, onemocní nebo se mu přestane dařit v podnikání – by mohla být ve výši šesti obvyklých měsíčních výdajů.

Lukáš Blažek Zdroj: RONDA INVEST Vystudoval Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Má doktorát z podnikové ekonomiky a managementu. V minulosti pracoval jako relationship manager v UniCredit Bank. Dnes je obchodním ředitelem společnosti Ronda Invest. Ve volném čase se věnuje turistice, vodním sportům a lektorské činnosti.

Na jak dlouho

Při výběru investice je jednou ze zásadních otázek, jak dlouho bude investice trvat. Za jak dlouho bude mít člověk peníze opět k dispozici. Tomu se říká investiční horizont.

Investice se dají rozdělit na krátkodobé, střednědobé (5 až 15 let) a dlouhodobé nad 15 let. Čím je člověk mladší, tím déle může investovat. „Ti s delším investičním horizontem si mohou dovolit větší riziko, protože zpravidla nemusí řešit aktuální volatilitu,“ vysvětluje Lukáš Blažek, že dlouhodobý investor se nemusí znepokojovat propadem ceny své investice, když je čas na to, aby se cena zase srovnala a zvedla. Dlouhodobá investice může překonat i několik let trvající krize.

Kdo chce nebo musí (jako třeba člověk před důchodem) investovat jen na kratší dobu, ten by se investicím, u nichž nejsou výjimkou větší výkyvy cen, měl vyhnout. Mezi taková rizikovější aktiva patří například akcie nebo komodity.

Ke konzervativním investicím, které má smysl zahrnout do jakéhokoliv portfolia, stále patří nemovitosti. Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám hypoték, které v květnu vzrostly v průměru na 6,3 procenta a historicky rekordním cenám nemovitostí, je ale pro většinu lidí koupě vlastní investiční nemovitosti nereálným snem. Přesto existují možnosti, jak ze stabilního zhodnocení nemovitostí profitovat.

Jednou z nich je investovat prostřednictvím P2B platforem (peer-to-business). Ty propojují drobné investory s malými a středními podnikateli, kteří si půjčují peníze na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. Investorům zprostředkovávají zhodnocení jejich peněz participacemi na úvěrech, které poskytují dlužníkům za výhodných podmínek.

I menší částka se počítá

Hodně lidí si myslí, že k investování je potřeba mít hodně peněz, za které se jednorázově nakoupí třeba akcie, dluhopisy nebo jiné aktivum. Neplatí ani jedno. Není potřeba balík a víc se vyplatí investovat pravidelně než jednorázově.

„Při investování se počítá každá koruna. Postupný pasivní příjem si můžete vybudovat i investováním menších částek. Klíčem k úspěchu je pravidelnost a dlouhodobost. Díky nižším částkám navíc opadne strach, že byste přišli o celoživotní úspory,“ vysvětluje Lukáš Blažek a dodává, že i Ronda Invest nabízí příležitost pro drobné investory, kteří můžou začít už s tisícikorunou.

„Všechny úvěry, do nichž u nás investoři investují, jsou zajištěny nemovitostmi v lukrativních lokalitách. Pokud by se podnikateli nepodařilo projekt zrealizovat, mohli bychom využít toho, že je ve prospěch naší firmy v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo a především nízké LTV, které počítá i se scénáři, jako je pokles cen nemovitostí. Díky tomu nesou námi nabízené investiční příležitosti nízkou míru rizika. Každou žádost o půjčku navíc obezřetně posuzujeme,“ vyzdvihuje Lukáš Blažek.

Nesázet na jednu kartu

Sázka na jednu jedinou kartu znamená vysoké riziko, proto je žádoucí investice rozložit do různých investičních instrumentů. „Každé investiční portfolio by mělo zahrnovat jak konzervativní, tedy méně rizikovou, tak i dynamickou složku,“ doporučuje Lukáš Blažek. Samozřejmě s výš uvedenou výhradou, že investice na krátkou dobu už by se měla vyhnout rizikovějším aktivům úplně.

Důležitost diverzifikace si investoři uvědomí hlavně v dobách krizí a výkyvů. „Správnou diverzifikací mohou investoři snížit negativní dopad na své portfolio,“ doplňuje.

Rizika lze snižovat taky zajištěnými investicemi, tedy investicemi, které jsou jištěné nějakým aktivem pro případ, že by se z jakéhokoliv důvodu nevyvíjely podle plánu. „Rozdíl ve výnosnosti investic se zajištěním nebo bez zajištění nemusí být až tak velký, rozdíl v rizikovosti je ale značný,“ konstatuje Lukáš Blažek.

Trpělivost růže přináší

Investování nelze uspěchat. Je to běh na dlouhou trať a trpělivost by měla být základní vlastností každého investora. Čím vyšší výnos někdo slibuje, tím vyšší riziko nese investor. „Nabídka vysokého krátkodobého zhodnocení s minimálním rizikem sice vypadá lákavě, v praxi ale většinou nefunguje,“ upozorňuje Lukáš Blažek.

Stačí nahlédnout do historických grafů, které shrnují vývoj na trzích, a je víc než jasné, že čím déle investor investuje, tím větší je šance, že své peníze zhodnotí.

Ten, kdo neplánuje trávit čas každodenním sledováním trhů, by měl podle Lukáše Blažka uvažovat o investicích, které mu po celou dobu přinesou pevně daný výnos. „Pevně daný výnos je vhodný i pro krátkodobější investice, které můžete zhodnotit třeba už po jednom roce nebo i pár měsících,“ radí. Nejdůležitějším krokem je ale peníze nenechat napospas inflaci a začít své úspory investovat a zhodnocovat.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

