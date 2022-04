Porovnali jsme prověření ojetin od Cebia a CarVertical. Kdo řekne víc?

V úvodní části našeho seriálu o prověřování ojetých vozidel jsme představili dvě firmy, které u nás v tomto oboru působí – českou Cebii a litevský CarVertical. Tentokrát na jejich služby otestujeme v praxi.

CarVertical se chlubí obsáhlejšími daty ze zahraničí, Cebia zase větší praxí a podrobnějšími informacemi z českých servisů. Která ze služeb nakonec vyhraje?

Jaguar XJ, rok 2000

Začneme autem, od něhož jsme čekali, že přinese nejméně zajímavé výsledky. A do značné míry se to potvrdilo. O Jaguaru XJ z roku 2000, který byl před několika lety dovezený z Velké Británie a na českých značkách jezdí až od roku 2020, jsme se toho asi ani mnoho dozvědět nemohli.

Ani jedna služba nesdělila nic o jeho historii za lamanšským průlivem. Nezískali jsme žádné informace o technických kontrolách MOT ani o škodních událostech (ke kterým soudě podle stavu auta muselo dojít). CarVertical nám zobrazil jen informaci o první registraci a dovozové technické, plus stav tachometru v okamžiku, kdy technická proběhla. Cebia měla informace o najetých kilometrech hned tři – očividně díky tomu, že má vůz pojištění omezené kilometry, které vyžaduje každoroční hlášení nájezdu pojišťovně.

Protože auto nikdy nebylo ve velkém českém servisu, nezískali jsme ani fotografie. Cebia však nabídla informaci o barvě vozu při první registraci v ČR. To by v mnoha případech mohlo být užitečné a pomoci odhalit přelakované auto.

Lexus RX, rok 2001

Tento vůz má historii o něco nejasnější, ale na našich silnicích strávil podstatně delší část svého „života“. Před prověřením jsme netušili, jak dlouhou – to odhalil až protokol Cebie, ze kterého jsme zjistili, že Lexus byl dovezen v dubnu 2015. Data CarVerticalu začínají stejným datem a stejným nájezdem, ale bez informace, že šlo o dovoz. Co bylo před datem dovozu, nám nesdělila ani jedna ze služeb. Po dovozu obě končí na 381 000 km v říjnu 2021.

Společnosti CarVertical i Cebia také nahlásily potenciální problém s najetými kilometry. Podle obou dat měl vůz v říjnu 2016 najeto 258 000 km, v dubnu 2017 pak jen 147 000 km a v dubnu 2019 už 342 500 km. To by mohlo teoreticky poukazovat na stočení tachometru – nicméně by potom musel vůz najet téměř 200 000 km v průběhu dvou let, což je u starého benzínového SUV extrémně nepravděpodobné. Navíc na sebe graf najetých kilometrů po vynechání tohoto záznamu hladce navazuje, takže šlo pravděpodobně o překlep na straně technika STK.

O Lexusu víme, že byl před dvěma lety bouraný, což nám také obě služby potvrdily. CarVertical správně identifikoval, že šlo o zadní část auta, byť informace „vzadu/nárazník“ je poněkud zavádějící. Cebia přesněji definovala jak místo poškození, kterým jsou podle jejího protokolu zadní dveře (utržený spoiler v myčce), tak nabídla přesnější odhad škody, podle kalkulace pojišťovny 8104 Kč.

Cebia navíc do protokolu zahrnula fotografie z inzerátu podaného 3. července 2020, včetně najetých kilometrů (364 000 km) a ceny, za kterou byl vůz nabízen (69 000 Kč). I to může být poměrně zajímavá informace, kterou CarVertical nenabízí nikdy.

Mini Cooper Cabriolet, rok 2004

Tohle Mini bylo teprve minulý rok dovezené z Německa. CarVertical v jeho případě neukázal víceméně nic zajímavého. Jen registraci v Česku na začátku roku 2021 a dovozovou technickou, s hodnotami nájezdu 149 160 km a 149 161 km.

Cebia nalezla údajů o mnoho více. První registraci v květnu 2004 s nájezdem 800 km (pravděpodobně tedy vůz absolvoval nějaké předváděcí jízdy), dále nájezdy v roce 2005 (23 500 km), 2013 (132 500 km) a 2014 (139 500 km), plus samozřejmě nájezd v době registrace a potom další údaj o nájezdu v červnu 2021. To sice není dokonalé, ale pořád máme slušný přehled o minulosti auta a o tom, že téměř jistě nemá stočený tachometr. Samozřejmě se mohlo stát, že by za osm let v období 2005 a 2013 najezdilo výrazně více než 110 tisíc kilometrů, bylo stočené a potom změnilo majitele, ale to můžeme pokládat za téměř vyloučené.

Navíc Cebia jako obvykle dodala i fotografie. Byť loňské foto po dovozu moc nových informací nepřinese, můžeme se tak alespoň ujistit, že je to určitě stejné auto, které tu bylo přihlášeno. Posledním rozdílem je pak skutečně podrobný seznam originální výbavy – včetně všech příplatkových detailů, barvy karoserie, typu čalounění a podobně. Můžeme tak ověřit, že jde o auto stále v originálním stavu beze změn.

Ford Focus, rok 2019

I další kontrolovaný vůz je poměrně čerstvý dovoz z Německa. Ani ne tříletý Focus by podle všeho neměl být poškozený a určitě ne stočený. Auto je ale momentálně financované, což bychom jako potenciální kupující určitě rádi věděli.

V tomto případě byly údaje o najetých kilometrech u obou společností identické. Auto bylo vyrobeno na konci roku 2019, poprvé registrováno v dubnu 2020 a od té doby najelo zhruba 18 000 km. Rozdíl je ale v dalších údajích.

Cebia upozornila na financování, kdežto CarVertical nás před ním nevaroval. Obě společnosti poskytly naprosto detailní popis výbavy, Cebia možná o něco důkladnější. CarVertical nabídl seznam „problémových míst“ modelu Focus – včetně varování před selháním manuální převodovky nebo motoru 1.6 TDCI, což je u Focusu s benzínovým motorem 2.0 Ecoboost poněkud zbytečné. Navíc takové informace obvykle hledáme spíš ve článcích o ojetinách.

Cebia nic takového nenabízí, ale má seznam svolávacích akcí, které byly na daný model vyhlášeny. To může být cenné info. Cebia také tradičně dodala fotografie z inzerce zveřejněné minulý rok.

Mazda 3, rok 2014

Poslední prověřovaný vůz je asi ten nejzajímavější. S rokem výroby 2014 už má leccos za sebou a zároveň známe jeho historii od koupě až do současnosti, takže můžeme bezpečně ověřit, nakolik informace obou firem odpovídají.

V najetých kilometrech se tentokrát jednotlivé služby příliš neliší ve finálním čísle, ale zásadním rozdílem je počet příslušných záznamů. CarVertical jich má pět, což odpovídá počtu technických kontrol. Cebia má záznamů o najetých kilometrech hned patnáct, nejen z technických kontrol, ale také ze všech návštěv servisu. U každé z nich navíc kromě nájezdu rozepisuje i použitý materiál, od oleje po díly, stejně jako provedenou údržbu nebo vyřešené svolávací akce.

A také provedené opravy. V tomto případě jsme totiž věděli, že vůz měl tři menší nehody, samozřejmě všechny řešené pojišťovnou a opravované v autorizovaném servisu. CarVertical tu ukazuje naprosto správně tři poškození a odhaduje výši škod na 20 až 40 000 Kč bez bližšího upřesnění. Cebia podrobně popisuje všechny tři opravy, včetně té poslední z letošního ledna. Tehdy byly poškozeny oboje dveře na levé straně vozu a zadní blatník, přičemž cena opravy byla podle Cebie kalkulována na zhruba 91 tisíc korun. My víme, že reálný účet byl 110 tisíc korun, což není příliš velký rozdíl. Především ale CarVertical tuto stranu auta vůbec neoznačil jako poškozenou a hodnou zvláštního zřetele.

I tady Cebia odhalila dvě svolávací akce, CarVertical dokonce výslovně zeleným písmem napsal, že svolávací akce pro tento model nebyly nalezeny. Tentokrát ani Cebia nedodala fotografie – to je samozřejmě pochopitelné, protože fotky obvykle pocházejí z inzerce a toto auto nikdy nebylo veřejně na prodej.

Závěr

Už ze samotných dat je zřejmě jasné, kdo bude vítězem našeho srovnání. Nicméně detailněji se do rozdílů mezi oběma společnostmi a finálního verdiktu pustíme v příštím dílu.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem