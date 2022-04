Jak prověřit ojeté auto online: Cebia versus CarVertical

Už nejsou devadesátá léta, kdy byla v bazarech běžně dostupná auta se stočeným tachometrem, opravovaná po nehodě, svařená z více vozů nebo dokonce kradená. Stále je ale automobil, byť ojetý, po nemovitostech obvykle druhou nejdražší věcí, kterou kupujeme.

Platí tedy, že nechcete až po koupi zjistit, že vaše auto bylo bourané, vytopené nebo že má najeto mnohem víc, než ukazuje tachometr. Nechcete dokonce ani bývalý taxík, nemluvě o riziku, že by auto mohlo být kradené.

Prověřit všechny tyto věci byl kdysi až nemožný úkol. Dnes už máme služby, které vám všechny informace naservírují online, z pohodlí domova. Na našem trhu to byl tradičně Autotracer od české společnosti Cebia, ale v minulém roce jí přibyl konkurent v podobě litevského CarVerticalu.

Ve třídílném seriálu si tyto služby podrobně srovnáme. Dnes se zaměříme na základní rozdíly především v tom, odkud získávají o vozech informace. V druhém díle představíme podrobné výsledky testování konkrétních vozů a nakonec přijde shrnutí.

Informace z tuzemska i zahraničí

Ceny služeb těchto společností jsou v průměru srovnatelné. Vždy se odvíjejí od celkového počtu prověřovaných vozů: čím více jich je, tím výrazněji se cena za jeden snižuje. Jde-li jen o jeden vůz, začíná cena u Cebie na 499 Kč a u CarVerticalu 449 Kč.

Na první rozdíl ve službách samotných jsme narazili hned ze začátku. Cebia po vyplnění VIN kódu zdarma ukáže, kolik informací a z jakého časového období má k vozidlu k dispozici. Předem tedy víte, za co máte zaplatit a jaký rozsah informací se dozvíte. To konkurenční služba nenabízí, slibuje ale vrácení peněz, pokud by o vozu nedodala žádné informace.

CarVertical momentálně působí na 21 trzích, což by mohla být výhoda především při prověřování vozů dovezených ze zahraničí. Na druhou stanu i česká Cebia slibuje data z historie vozidel prakticky z celého světa. Je navíc na trhu mnohem delší dobu a může tak nabídnout větší praxi. To by teoreticky mělo přinést i větší spolehlivost. Ta je u těchto služeb asi nejdůležitějším hodnotícím prvkem. Můžeme sice porovnávat, která služba nabídne více ověřovaných údajů, ale pokud je není schopná dodat správně, nebude nám to příliš platné.

Stáčení tachometrů, ale i nepozornost

Samozřejmě také záleží na tom, o jak velkou chybu půjde. Vždycky je lepší „falešný poplach“ než třeba nevědět o nehodě. Nejtypičtější falešné poplachy vznikají u kontroly najetých kilometrů. Tam jsou totiž hlavním zdrojem informací protokoly z technických kontrol, kde se stav tachometru často opisuje ručně.

Stačí špatně přepsané číslo nebo nepřesnost při scanování a systém to vyhodnotí jako možné stáčení tachometru. Na vás potom je odhadnout, jestli jde o skutečný problém, nebo jen omyl. K tomu obě služby poskytují i graf najetých kilometrů – z něj můžete snadno odvodit, jestli kilometry přibývaly „realisticky“, nebo ne. Pokud „vyčnívá“ jedna kontrola, nejspíš o nic nejde, ať už je to směrem nahoru nebo dolů. Naopak náhlý propad najetých kilometrů, na který navazuje přirozený nárůst při dalších kontrolách, je téměř jistou známkou stáčení.

Nehody a přírodní živly

Jsou ale situace, se kterými si tak snadno neporadíte. Pokud bylo auto například účastníkem nehody nebo mělo nějakou jinou pojistnou událost, od krup po požár či povodeň, je opravdu hodně důležité to vědět. Tak zásadní problémy obvykle obě služby dokážou odhalit vcelku bez problémů díky přístupu do databází pojišťoven, byť při kontrolách vozů se známou historií se nám stalo, že CarVertical odhalil třeba jen 3 ze 4 poškození. Zobrazena v tomto konkrétním případě nebyla nejnovější pojistná událost, která byla zároveň tou nejdražší.

Mnoho poškození se ale do takových databází nedostane. Třeba proto, že auto nebylo pojištěné nebo majitel škodu s pojišťovnou z nějakého důvodu neřešil. V tomto má u aut z českého trhu zásadní výhodu Cebia, která za více než 30 let svého působení navázala spolupráci s celou sítí místních autoservisů.

To samozřejmě neznamená, že její systém pokryje úplně každou opravu. Pokud si někdo auto opravil sám nebo využil služeb „garážníka“, v systému se to neobjeví. Ale zejména novější ojetiny, které se takovýmto způsobem prověřují častěji, jejich majitelé obvykle vozí, když ne do autorizovaných, tak alespoň do větších a solidnějších servisů. A ty obvykle provedené práce do databáze ukládají.

Drahá oprava nerovná se fatální poškození

Při zjišťování, jak moc bylo auto bourané, případně jak dobře byla nehoda opravená, je také dobré vědět, kde a jak byl vůz poškozen. CarVertical vám přehledně na siluetě daného modelu ukáže, na které části vozu k poškození došlo a jakou přibližně hodnotu měla pojistná událost. Cebia jde o kousek dál a v mnoha případech je vám schopna nabídnout i reálné fotografie daného vozu.

To je velmi užitečné, pokud se chcete rozhodnout, jestli je dané poškození nepodstatné, jestli je důvodem pro slevu nebo jestli takové auto raději vůbec nechcete. Zvláště u moderních aut totiž drahá oprava nemusí vždy značit těžké poškození.

Třeba poškození přední části auta, při kterém se rozbijí drahé bixenonové nebo LED světlomety, radar adaptivního tempomatu nebo kamery, může znamenat částku v desítkách nebo i stovkách tisíc korun a přitom téměř žádné trvalé následky na voze. Naopak poškození karoserie za 10, 20 nebo 30 tisíc může být (podle způsobu opravy) závažným důvodem k zamyšlení.

Vůz s nechtěnou minulostí

Obě společnosti také nabízejí kontrolu toho, jestli bylo dotyčné vozidlo používáno v některé z rolí, která může znamenat zásadnější opotřebení – typicky jako vozidlo taxislužby.

Jak dobře to funguje se nám ale bohužel nepodařilo ověřit, neboť jsme do testovacího vzorku nesehnali auto s taxikářskou minulostí. Dá se ale předpokládat, že u klasických taxíků či třeba policejních aut bude tato informace fungovat poměrně spolehlivě, protože data jsou k nalezení v registrech automobilů. O čem se dá naopak s úspěchem pochybovat je schopnost kterékoliv ze služeb odhalit auto používané například pro Uber nebo Bolt.

První díl pro Cebii

Ve výsledku lze říct, že obě služby jsou nepochybně užitečným pomocníkem při nákupu ojetého auta a jejich použití rozhodně stojí za to. Rizika, která pomohou eliminovat nebo alespoň omezit, jsou totiž v naprostém nepoměru k několika stokorunám za prověření jednoho vozu.

Zatím se zdá, že Cebia díky své praxi a napojení na síť servisů dodává přinejmenším na českém trhu spolehlivější informace. Důkladněji se na to ale podíváme v dalším dílu série, kde se budeme zabývat srovnáním výsledků u pěti konkrétních aut.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem