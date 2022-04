Otevírací doba obchodů 1. a 8. května. Zavřou na svátky?

Svátek práce (1. května) i Den vítězství (8. května) letos připadají na neděli. Za běžných okolností platí, že 1. května mohou mít obchody nad 200 metrů čtverečních otevřeno, zatímco 8. května musí mít podle zákona o prodejní době v maloobchodě zavřeno.

Situaci však letos mění nouzový stav, který vláda vyhlásila v souvislosti s vlnou uprchlíků. Během nouzového stavu totiž tento zákaz neplatí.

Velké řetězce s potravinami se přesto rozhodly, že 8. května dají zaměstnancům volno tak, jako kdyby zákaz prodeje platil. Stejně jako při předchozích nouzových stavech tedy dobrovolně nechají obchody zavřené. Výjimkou jsou některé prodejny, pro které by podle zákona platila jiná výjimka: jde o prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích.

Lidl

V neděli 1. května mají všechny prodejny Lidlu běžnou otevírací dobu. Naopak o týden později, v neděli 8. května, budou všechny prodejny zavřené.

Kaufland

První květnovou neděli zůstane otevřený i Kaufland. O týden později, 8. května, bude všech 139 prodejen zavřeno.

Penny

V neděli 1. května platí ve všech prodejnách Penny běžná otevírací doba. V neděli 8. května budou všechny prodejny zavřené, přestože to letos podle zákona není nutné.

Tesco

Ve všech prodejnách Tesco bude 1. května otevřeno a 8. května zavřeno. V sobotu 7. května se zkrátí prodejní doba hypermarketů s nonstop provozem do 23:00, stejně tak o hodinu dříve zavřou hypermarkety s provozem do půlnoci. V pondělí 9. května se všechny prodejny Tesco otevřou až v semd ráno. Od úterý se vrátí do běžného režimu.

Billa

Prodejny Billa zůstanou 1. května otevřené, naopak v neděli 8. května budou až na několik výjimek zavřeny. Těmi výjimkami jsou Billa na pražském na Letišti Václava Havla, na hlavním vlakovém nádraží v Praze a v Brně. Otevřeny zůstanou také prodejny Billa stop&shop na čerpacích stanicích Shell.

Albert

Prodejny Albert zůstanou 1. května otevřené, naopak 8. května budou zavřené. Jedinou otevřenou prodejnou zůstane 8. května hypermarket v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích, který je v místě dopravního uzlu (nádraží).

Globus

Hypermarkety Globus mají v neděli 1. května otevřeno podle běžné prodejní doby, tedy od 7 do 21 hodin. O týden později, v neděli 8. května, budou všechny hypermarkety zavřené.

Makro

Prodejny Makro jsou během státních svátků 1. a 8. května otevřené podle standardní otevírací doby.

