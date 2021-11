Benzin stojí přes 37 Kč. Dražší už nebude, čeká Kovanda

Autorem komentáře je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády.

Benzin Natural 95 se včera u českých čerpacích stanic prodával v průměru za 37,07 koruny za litr, plyne z dnešních dat společnosti CCS. Je tak nejdražší od října 2012, tedy za více než devět let.

Nafta včera stála bez dvou haléřů 36 korun za litr a je tak nejdražší od října 2014. Její cena je z historického hlediska níže než cena benzinu, protože vláda letos snížila spotřební daň z motorové nafty, což její cenu o několik desítek haléřů stlačuje.

Pohonné hmoty v Česku zdražují prakticky soustavně od začátku letošního roku, kdy se ještě litr benzinu prodával za méně než 27,90 koruny a litr nafty vyšel dokonce na méně než 27,20.

Během listopadu ale jejich zdražování ustane, či se alespoň pozastaví. Klíčovým důvodem je razantní posilování české koruny vůči americkému dolaru, které odráží razantní zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Růst cen pohonných hmot ovšem ustane i proto, že se pozastavil vzestup ceny ropy Brent. Ta se nyní prodává o několik dolarů levněji než ve druhé polovině října, kdy její cena dosáhla úrovně nad 86 dolary za barel – tedy prakticky maxima od roku 2014.

Ropa přestala zdražovat, neboť trh nyní sází na to, že americká administrativa buď dotlačí Rijád, případně i další tradiční velké těžaře k navýšení objemu těžby, nebo uvolní část barelů ze svých strategických rezerv. Zdražování pohonných hmot v USA totiž jinak může stát Bidenovu administrativu cenné politické body. Trh se teď kloní k tomu, že poté, co Biden minulý týden s tlakem na Saúdskou Arábii neuspěl, uchýlí se k čerpání ze strategických rezerv. To by vytvořilo dodatečnou nabídku ropy ve světě a stlačilo tak její cenu. Pokud se cena Brentu nevrátí nad 85 dolarů za barel, je další zdražování pohonných hmot v ČR prakticky vyloučené – leda by citelně oslabila koruna.

Vývoj ceny ropy Brent Zdroj: peníze.cz Přehledy cen komodit na Peníze.cz

Růst cen pohonných hmot v Česku by měl ustat už v polovině listopadu. Zatím tak nelze počítat s tím, že by se cena benzínu či nafty přiblížila hranici 40 korun za litr jako v roce 2012, kdy byly pohonné hmoty v ČR historicky vůbec nejdražší. Benzin se tehdy, v polovině září 2012, prodával v průměru za více než 38,50 koruny za litr, nafta stála až 37,20 koruny za litr.

Růst cen pohonných hmot by měl během listopadu ustat také v dalších sousedních či blízkých zemích. Levnější než v Česku je benzin tradičně v Polsku a také ve Slovinsku či v Maďarsku. V Rakousku je jeho cena srovnatelná. V Chorvatsku, na Slovensku či v Německu je dražší. Nafta je levnější v Polsku, zatímco dráž vyjde na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku, v Chorvatsku, ve Slovinsku a samozřejmě i v Německu.

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.