Čekáte balík? Pozor na novou vlnu SMS podvodů

Prostřednictvím SMS se šíří nová vlna podvodů. Varuje před ní Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podvodníci se vydávají za známé přepravní firmy a snaží se lidi připravit o peníze či osobní údaje.

Škodlivý software s názvem Flubot byl zatím zaznamenán zejména ve Velké Británii, ale také v Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku a ve Španělsku. Podle asociace je velmi pravděpodobné, že virus je i v Česku.

Uživateli přijde na telefon SMS zpráva, která předstírá, že je od přepravní služby, například od DHL. Uživatele vyzve ke kliknutí na odkaz pro sledování zásilky, což nabídne instalaci podvodné aplikace. Ta ovládne telefon uživatele a může bez jeho vědomí odesílat osobní údaje, včetně například podrobností k přímému bankovnictví.

„Operátoři nasazením bezpečnostních opatření sice dokážou část škodlivého provozu z ciziny blokovat, nicméně závadné SMS často posílají samotné napadené telefony, do jejichž komunikace nemohou zasahovat. Vyzýváme proto zákazníky především k velké obezřetnosti,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Podvod se týká zejména mobilních telefonů s operačním systémem Android. Pokusy o zneužití telefonů Apple se systémem iOS podle asociace nejsou známy.

Odkaz z podvodné SMS míří za aplikací mimo standardní obchod Google Play. To by mělo uživatele varovat a neměl by takové nestandardní stahování povolit. „Vyzýváme všechny uživatele mobilních telefonů, aby dávali pozor, jaké SMS dostávají a neinstalovali si do telefonu žádné aplikace, které jim nevyžádané SMS zprávy nabízí,“ říká Grund.

