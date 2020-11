Chcete hezčí WhatsApp? Podvodníci zkouší další trik

Chatovací aplikací WhatsApp se šíří nebezpečné zprávy, které od uživatelů chtějí získat především osobní údaje. Varuje před tím společnost Avast.

Aktuálně se přes zprávy ve WhatsAppu šíří podvodná výzva ke změně barevného schématu aplikace. Analytici Avastu důrazně doporučují, abyste odkaz ve zprávě, pokud k vám doputuje, vůbec neotevírali a zprávu nejlépe smazali.

Součástí zprávy je i odkaz na stránku, která údajně nabízí změnu barvy chatovacích oken a celé aplikace. Po kliknutí na odkaz stránka požaduje sdílení zprávy vašim dalším kontaktům. Analytici Avastu potvrdili, ze webová stránka opravdu kontroluje, zda se zprávu pokoušíte sdílet.

Případným odesláním zprávy to nekončí. Stránka vás poté vyzve k instalaci aplikace pomocí přiloženého odkazu. Po kliknutí na tlačítko „DownLoad App” nastane několik přesměrování. Tím prvním z nich je stránka, která nabízí zasílání upozornění z webu, po potvrzení této možnosti je uživatel opět přesměrován na další stránku.

Na této stránce je opět nabídnuta možnost ke stažení aplikace. Nicméně ani po kliknutí na tlačítko „Download Now” se aplikace stahovat nezačne. Web naopak přijde s další podmínkou, tím je zaslání SMS kódu.

„Ohrožení uživatele spočívá zejména v jeho přesměrování na podvodné stránky. Během těchto různých přesměrovávání, ke kterým dochází, si může uživatel do svého zařízení stáhnout nechtěnou aplikaci nebo mu může být zobrazena phishingová webová stránka. Co se týče SMS kódů, tak se naši odborníci domnívají, že podvodníkům jde o nabíjení virtuálních kreditů, například do online her,“ říká Dominika Kalašová, mluvčí společnosti Avast.

Přes WhatsApp se šíří i další podvodné zprávy směřující na stejnou doménu. Mezi ně patří například údajná oslava výročí fastfoodového řetězce KFC, který prý rozdává tři tisíce „kbelíků" zdarma. Se stejným designem se aplikací šíří také falešná nabídka na ruskou taxi službu Yandex.

„Podvody se mohou snadno měnit a k získání osobních dat uživatelů využít jiné metody. Místo zasílání placených SMS kódů mohou útočníci požadovat například přihlášení do phishingové stránky připomínající Facebook,“ uvádí technologická firma na svém blogu.

Avast upozorňuje uživatele WhatsAppu, že se přes tuto aplikaci šíří podvody v podstatě neustále. Na konci října varoval před phishingovou zprávou, která lákala na kupóny v hodnotě 3000 korun na nákup v prodejnách Albert.

„Pokud k vám některý z podvodů doputuje, na odkazy ve zprávě neklikejte. Upozorněte jejího odesílatele na nebezpečí, kterému vystavuje vás i sebe tím, že s podvodníky interaguje a zprávu pro jistotu vymažte,“ doporučují analytici Avastu.

