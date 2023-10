Základem trendového obýváku je správný výběr TV stolku

Možná jste už i vy zařizovali nový domov a snažili se, aby spolu vše dokonale ladilo. Zařídili jste si krásný a trendy obývací pokoj, ale pořád máte pocit že tomu něco chybí? Je také vaše televize jen tak „pohozená“ v rohu obývacího pokoje, případně stále nemá stálé místo? Je nejvyšší čas to napravit. Základem dokonale sladěného interiéru je správný TV stolek.

Nezapomínejte ani na nejmenší detaily

Vždy věnujeme svou pozornost těm největším kusům nábytku, protože je máme stále na očích. Neuvědomujeme si, že i maličkosti a drobnosti, jako je například stolek pod televizi, dotváří celkovou harmonii a image místnosti. TV stolek bývá často ústředním bodem místnosti, a proto musí vypadat opravdu skvěle.

Jak vybrat ten správný TV stolek?

Doporučujeme stanovit si dopředu, co od svého TV stolku očekáváte a jaké role bude v interiéru plnit. Začněme úvodními otázkami:

Jak často používám televizor?

Jaké rozměry má televizor?

Jaký styl, materiál a design televizoru upřednostňuji?

Jak velký je obývací pokoj, do kterého umístím TV stolek?

Preferuji určité jedinečné vlastnosti televizoru?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou najít a identifikovat ten správný doplněk pro váš televizor – TV stolek.

Vkus necháme na vás, ten je přece subjektivní. Nezapomínejte ale na základní pravidla zařizování, například že velký TV stolek může ve velmi malé místnosti vypadat nepřirozeně. Malý TV stolek se zase naopak ve velké místnosti „ztratí“.

Rozměry stolku jsou prostě klíčové, potřebuje dostatek okolního prostoru, ale neměl by se v něm zase topit. Proto je velmi důležité změřit si prostor dopředu a koupit TV stolek, který nejen udrží televizi, ale také celkově vhodně zapadne do interiéru.

Jak správně změřit televizor?

Možná jste si to neuvědomili, ale televizní přijímač se měří úplně jinak než jiné předměty. U televizního přijímače se sice uvádí šířka, je to ale šířka (nebo dještě přesněji délka) jeho úhlopříčky, měří se tedy z jednoho rohu diagonálně k rohu protějšímu. Šířka stolku se naopak měří klasicky, podél rámu, je to prostě šířka.

Máte-li například TV stolek a televizor se „stejnými rozměry“, TV stolek je v realitě delší. Stolek by měl být ale minimálně tak dlouhý jako váš televizor. Můžete se případně rozhodnout i pro delší, televizi na něm vycentrovat, čímž získáte prostor pro další předměty. Nejdůležitějším elementem je výška sezení na sedačce a preferovaný úhel sledování televize.

Způsob sledování televize rozhoduje o výběru TV stolku

Nejvíce ovlivňuje výběr stolku fakt, jak využíváte televizní přijímač. Pokud jste fanouškem klasického sledování filmů, postačí vám i menší. Pokud však upřednostňujete hraní her či interaktivní multimediální zábavu, určitě budete preferovat stolek s dostatečným úložným prostorem, na který se vejdou i elektronická zařízení. Pokud využíváte inteligentní televizní přijímače, které jsou napojeny na wifi síť, měli byste zvážit i napájecí kabel modemu.

Nezapomeňte ani na materiál a barvu stolku

Pokud máte doma specifický interiér, určitě byste měli přemýšlet i nad specifickým TV stolkem. Je velmi důležité abyste neumístili honosně vypadající antikvariátní kousek do moderního a minimalistického interiéru. Naopak – moderní kousek zas jistě bude působit jako pěst na oko ve staromódnějších interiérech.

Vybrat ten správný TV stolek vyžaduje také rozvážit své preference, co se materiálu a barvy týče. Určitě si výběr bude vyžadovat trošku víc vašeho času, ale určitě to zvládnete levou zadní, možná i díky našim radám.

PR text Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem