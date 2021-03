Nový zákon omezí praktiky energošmejdů

Jak se budou letos vyvíjet ceny energií?

Stejně jako loni bude hrát velkou roli pandemie. Všichni hledíme dopředu v naději na světlo na konci tunelu, ale zatím máme další lockdown. V závislosti na tom, jak moc se bude zavírat ekonomika, lze očekávat propady ve spotřebě. Ty můžou vést ke snižování ceny energií, tak jako loni.

Můžete loňský vývoj shrnout?

V roce 2019 byly ceny energií stabilní. U elektřiny se pohybovaly okolo 50 eur za megawatthodinu a nedocházelo k významným výkyvům. Loni v březnu, v období prvního lockdownu, se ale cena elektřiny propadla až někam ke 38 eurům za megawatthodinu. Odrazilo se v ní masivní omezování výroby. Pak se cena elektřiny začala opět zvyšovat a v červenci už byla na úrovni 48 eur a na konci roku zpátky na 50 eurech za megawatthodinu. Podobné to bylo i u cen zemního plynu, které se ale po jarním propadu držely déle na nízkých úrovních, protože poptávka byla celosvětově nižší.

Takže je teď výhodnější nemít ceny fixované na rok, dva, tři dopředu?

Abych to mohl s jistotou tvrdit, potřeboval bych křišťálovou kouli. Do vývoje cen energií se nepromítá jen pandemie, vlivů je mnohem víc – politická situace v Evropě i ve světě, vývoj počasí, emisní povolenky nebo třeba jen naplněnost zásobníků zemního plynu. Ceny energií se často výrazně pohybují oběma směry. Omezování ekonomiky, ke kterému kvůli covidu dochází a docházet v různém rozsahu ještě bude, nicméně vede ke snižování spotřeby. A to ceny tlačí dolů.

Na podzim se v médiích hovořilo o cenové válce, když ČEZ a po něm další dodavatelé snižovali spotřebitelské ceny u tarifů bez fixace. Vnímal jste to tak?

Slovní spojení cenová válka bylo spíš marketingem toho, kdo ho vyslovil. Kdyby měl být naplněn jeho význam, muselo by to zlevnění být vyšší než propad cen na velkoobchodním trhu. A to se nestalo. ČEZ snižoval v průměru zhruba o devět procent, bylo to tak šul nul, jak se říká. Zákazníkům zněl výraz cenová válka asi dobře, ale z dodavatelů určitě krev netekla.

Pro spotřebitele je podstatné, že existují způsoby, jak si zajistit dlouhodobě stabilní a výhodnou cenu a zároveň nemuset řešit, jaký konkurenční boj se zrovna mezi dodavateli odehrává.

Jaké způsoby?

Jde o různé varianty postupných fixací ceny. Tyto možnosti využívá při nákupu energií na velkoobchodním trhu i sám dodavatel. Může nakupovat na takzvaném denním neboli spotovém trhu, nebo na trhu dlouhodobém. Na denním trhu se obchoduje elektřina a plyn s dodávkou na následující den. Právě na něm logicky dochází k největším cenovým výkyvům, protože věrně kopíruje reálný poměr nabídky a poptávky na trhu. Na dlouhodobém trhu se obchoduje na delší a vzdálenější časové horizonty a za méně kolísavé ceny. Jde o konzervativnější nákupní strategii.

A spotřebitel, například jedna konkrétní domácnost, má možnost si mezi těmi strategiemi volit?

Zprostředkovaně, samozřejmě. V Bohemia Energy nabízíme zákazníkům tarify, v jejichž rámci si volí, jakým způsobem má být cena energií, které odebírají, vytvářena. Kdo si přeje, abychom mu cenu fixovali den před dodávkou, zvolí produkt s dynamickými cenami. Ty pak odrážejí aktuální cenu komodity, ať už je zrovna nízko, nebo vysoko. Pak je tu možnost, že pro zákazníka fixujeme cenu na následující rok postupně každý obchodní den běžného roku. Například na rok 2022 v průběhu celého letoška. A nabízíme i kombinaci těchto dvou strategií.

Podstatná je ale transparentnost. Aby klient chápal, jak ta cena vznikla. A věděl i kolik platí za službu dodavatele. Pak se může sám rozhodnout, který způsob postupné fixace ceny mu nejlépe sedí.

A klienti? Preferují dynamické, nebo fixní ceny?

Během loňského roku se strhla poptávka po těch dynamických produktech. Jak jsem zmínil, velkoobchodní ceny se na jaře propadly, což tyto produkty okamžitě odrážely. Cenově byly níž než tarify s postupnou fixací. Dynamické ceny v posledních měsících hýbají naším světem. Letošní vývoj bude tuto poptávku, domnívám se, dál posilovat. Myslím, že časem se to vyrovná a polovina zákazníků bude volit dynamické ceny a druhá nějakou formu postupné fixace.

Je pravda, že dodavatelé obvykle nabízejí výhodnější tarify nově příchozím zákazníkům?

Je to tak a nejen v energetice. Určitě bych to dodavatelům nevyčítal. Z pohledu spotřebitele, chci-li ušetřit, měl bych se zajímat o možnosti na trhu. Jak se říkávalo na vojně, voják se stará, voják má. Je namístě si čas od času porovnat nabídky. Běžná domácnost z uvedeného příkladu tak může ročně ušetřit i dva tisíce korun, u vysokých spotřeb může jít úspora přes deset tisíc korun. Ale je třeba zajímat se i o to, co následuje po té lákavé akviziční fázi. Jestli je přechod výhodný z dlouhodobějšího hlediska.

Přejít k jinému dodavateli by brzy mělo být snazší díky novele energetického zákona, která by měla být schválena do konce jara. Jste s její podobou spokojen?

Dlouho jsme čekali na změnu legislativy, která by víc chránila spotřebitele především před nepoctivými zprostředkovateli energií. Věřím, že nový energetický zákon to zajistí. Zprostředkovatelé budou regulovaní a při nekorektním jednání je bude možné eliminovat. Novela má zavést zákaz smluv na dobu delší než 36 měsíců a zákazníci získají možnost odstoupit bez sankcí od smluv uzavřených například po telefonu. Dojde také k omezení využívání plných mocí a tak dále. To všechno by mělo významně omezit agresivní praktiky takzvaných energošmejdů. Novelu tedy vítáme a věříme, že bude ve prospěch spotřebitelů.

Na co si dát pozor, než novela vejde v platnost?

Shrnul bych to asi takto – neuzavírat smlouvy po telefonu, pokud vás někdo kontaktuje s nabídkou, vyslechněte ji, ale nechte si ji předložit i v písemné podobě, ať si ji můžete ještě v klidu projít. Smlouvu uzavírejte výhradně v písemné podobě. Dodavatel vám ji zašle poštou, e-mailem, kurýrem nebo ji umožní podepsat elektronicky. Pokud si nejste čímkoliv jistí, kontaktujte s poptávkou napřímo dodavatele. Pak máte jistotu, že je nabídka korektní a nedostanete se do problému se zprostředkovateli.

I vaše společnost zprostředkovatele využívá?

Máme vlastní akviziční call centrum, které nabízí produkty po telefonu, což ale neznamená, že touto cestou i uzavíráme smlouvy. Telefonicky proběhne jen nabídka, pak zájemce obdrží smlouvu a tu podepisuje buď klasicky, nebo pomocí elektronického podpisu. Naši obchodní zástupci nabízejí jen naše produkty, nejedná se tedy o zprostředkovatele, kteří pendlují mezi různými dodavateli, kdo jim zrovna nabídne nějaký bonus, a pak klientům nutí nevýhodné smlouvy.

Jaké trendy v oblasti energetiky očekáváte v nejbližších letech?

Já vidím budoucnost především v těch transparentních, zákazníkům srozumitelných nabídkách, doplněných službami, které přímo souvisejí s užitím energií, ať už elektřiny či plynu. Zákazníci se sami rozhodnou, jak má být utvářena cena, kterou platí. A budou mít také víc možností cenu ovlivnit efektivnějším řízením své spotřeby. Stačit k tomu budou chytré elektroměry a spotřebiče, řídicí systém, který je mezi sebou propojí, ideálně ještě střešní fotovoltaika s bateriemi. To všechno v kombinaci s dynamickými tarify umožní spotřebitelům platit reálnou spotřebu v její adekvátní hodnotě, třeba i podle konkrétních časů během dne. A u těch přístrojů, u kterých to nenaruší chod domácnosti, plánovat spotřebu na nejvýhodnější dobu. Budoucí energetika je energetika decentralizovaná, digitalizovaná a spoléhající na roli koncových zákazníků, kteří vědí, za co platí.

