Úspěch, hlásí mmcité. O nové akcie na pražské burze byl zájem

Skupina mmcité, výrobce městského mobiliáře z Bílovic ve Zlínském kraji, prodala při veřejné nabídce (IPO) všechny nabízené akcie. Úpis skončil dnes v poledne.

Emise byla přeupsána o 128,24 procenta. Firma nabízela milion akcií, investoři měli zájem skoro o třetinu navíc. Většina ze zájemců nicméně podala objednávky na spodní hranici cenového rozpětí, které bylo od 160 do 200 korun za akcii.

„Kniha objednávek byla naplněna již v průběhu devátého dne z celkových čtrnácti, během kterých úpis probíhal. Díky velkému zájmu o úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) kráceni, což je u takto úspěšných úpisů zcela standardní,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Obchodování s akciemi společnosti mmcité začne 1.srpna za upisovací cenu 160 korun pod tickerem MMCTE.PR (ISIN CZ0005138826) na trhu Start pražské burzy v aukčním režimu. Burza už dříve oznámila, že od 1. září budou všechny emise trhu Start převedeny do režimu kontinuálního obchodování, budou tedy obchodovány stejným způsobem jako akcie z ostatních trhů pražské burzy. Psali jsme podrobněji: Trh Start pražské burzy změní způsob obchodování

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Společnost obdržela od investorů 160 milionů korun, použít je chce k rozšíření výrobních kapacit. „Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem,“ říká David Karásek, majoritní vlastník a zakladatel společnosti.

mmcité nabízela na burze třetinový podíl ve společnosti. „Investoři ji tak ohodnotili na 480 milionů korun při násobku očekávaného letošního čistého zisku PE 9,75x a násobku provozního zisku EBITDA 5,63x,“ upřesňuje František Bostl, šéf společnosti Starteepo, která IPO zastřešovala.

Karásek založil firmu na výrobu městského mobiliáře v roce 1994, tehdy ještě se společníkem. Za téměř 30 let existence vybudovalo mmcité včetně Česka 11 poboček v Evropě a Severní a Jižní Americe, s pomocí distributorů pak loni prodala výrobky do 52 zemí světa. Kromě výroby v Česku a Brazílii se firma věnuje i designu. Zhruba 80 procent produkce dnes putuje do zahraničí, například z USA pochází přibližně 14 procent tržeb skupiny.

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 výše 1,161 miliardy korun, meziročně vzrostly o 40 procent. Provozní zisk EBITDA sice proti roku 2021 vzrostl o 22,5 procenta na zhruba 61 milionů korun, jenže oproti roku 2020 je nižší o 25 milionů korun. Klesaly i čisté marže podniku – z 8,8 procenta v roce 2020 přes 3,53 procenta v roce 2021 na 2,77 procenta v roce 2022.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

