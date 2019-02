Na akciových trzích euforie, v ČNB pesimismus

Několik posledních měsíců prověřilo psychiku investorů. Téměř deset let akcie mířily nahoru a ještě výš, takže se dalo i pozapomenout, že existuje i opačný směr. Mnoho investorů pak zjistilo, že propady o patnáct nebo dvacet procent dolů nejsou nic pro ně. A tisíckrát jim může někdo říkat, že je to normální a že to přejde. V prosinci vládla na akciových trzích panika, investoři se zbavovali svých papírů a některé indexy šly dolů i o víc než dvacet procent. Prodávaly se i akcie ziskových podniků, regionů a sektorů…

Nízká cena i tam, kde pro ni nebyl fundamentální podklad, pak pochopitelně zase lákala k nakupování. Kupci v lednu otočili směr akciových indexů otočili směrem nahoru, nálada se prudce změnila a pro indexy začalo zpětné dobývání ztracených pozic… Dobrému investorskému naladění pomohly ovšem i faktory zvenčí jako naděje na ukončení obchodního sporu mezi USA a Čínou, slib Fedu, že bude opatrněji přistupovat k dalšímu zvedání sazeb, i vesměs dobrá data z ekonomiky a solidní firemní výsledky.

Akciové indexy zahájily rok se ziskem zhruba šest až deset procent. Prosincový propad je tedy za leden téměř smazán – ale protože výsledky se tradičně sčítají na konci roku, nikdo už podílovým fondům, penzijním společnostem nebo hedge fondům červená čísla za rok 2018 neodpáře:

Vývoj některých finančních indexů za posledních pět let

Rozpolcenost centrální banky

Vypadá to, že s určitým zpomalením růstu ekonomik – nehledě na to, jestli jsou to USA (konec fiskálního stimulu, obchodní války), Evropa (vliv brexitu, emisních limitů, voleb) nebo Česko (přehřátí) – se investoři už sžili a začínají se opět dívat na fundamentální faktory. Samozřejmě, že technická recese (pokles HDP dvě po sobě jdoucí čtvrtletí) nějaké země zasáhne, ale nejedná se o žádnou lavinu nebo systémové selhání hospodářství jako v roce 2008. Určitě si recesí projde Itálie a jen těsně se jí vyhne Německo. Nicméně nevypadá to, že by razantně měla zpomalit i České republika.

Vliv očekávaného zpomalení je vidět i na výnosech českých státních dluhopisů, které predikují, že ČNB bude dál zvyšovat sazby jen neochotně.

Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních 5 let

To je v rozporu s vyjádřeními některých členů rady, kteří preferují až trojí zvýšení. Pesimismus ohledně růstu ekonomiky se nakonec přelil i do rozhodování centrální banky, která couvla a včera už podruhé v řadě nezvýšila základní sazbu. Ta se tak od listopadu drží na 1,75 procenta. K zastavení zpřísňování měnové politiky přispěla i inflace, která byla dvě procenta, což je půl procenta pod poslední prognózou ČNB.

Zpomalení ekonomiky beru jako zdravou korekci, podle všech ukazatelů už se přehřívala; návrat k udržitelnému růstu je víc než vhodný. Česká ekonomika opravdu nemá na to, aby platy rostly ročně o osm procent nebo aby tu byla nezaměstnanost pod tři procenta.

Pokles výnosů dluhopisů pokračoval po prosinci i v novém roce. Vliv na to měla i inflace a zpomalení v Německu, kde například průmyslová produkce meziročně klesla o víc než sedm procent. Zvýšila se také zahraniční poptávka po českých dluhopisech – ta táhne ceny výš (nebo chcete-li tlačí výnosy níž). České dluhopisy přece jen nesou 1,8 procenta (německé 0,2 procenta) a navíc lze čekat posilování koruny.

Kurz koruny k euru Smířlivá slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, nižší inflace a horší očekávání růstu průmyslu (podle vzoru Německo) udržely korunu relativně levnou. To je jeden z důvodů, proč chce centrální banka i nadále zvyšovat sazby. Pomohla by koruně začít posilovat a tím utlumit potenciální inflační tlaky. V prosinci ani únoru se ale sazby nepohnuly. Na konci roku 2019 ČNB prognózuje kurz koruny kolem 25 korun za euro. Kurzy dalších měn hledejte na Peníze.cz, kromě měn obvyklých zde najdete i kurzy měn exotičtějších

Optikou finančních indexů

Leden vracel akciovým investorům to, co jim v prosinci sebral. Nicméně meziročně to na překlopení do černých čísel nestačilo. I americké akciové trhy jsou stále ještě o čtyři procenta níž než před rokem. Pokles výnosů dluhopisů pomohl alespoň nakrátko dluhopisovým indexům, které v lednu zaznamenaly růst o více jak procento.

Prudký lednový návrat akcií na listopadové úrovně je jeden z nejrychlejších nárůstů cen akcií za posledních 30 let. Očekávám, že by se pozitivní nálada mohla ještě nějakou dobu udržet, k čemuž přispěje i dobrá firemní výsledková sezóna.

Výnosy dluhopisů se díky holubičím vyjádřením Fedu, Evropské centrální banky a ČNB posunuly obecně níže. To sice krátkodobě pomohlo k růstu cen dluhopisů, ale současná úroveň výnosů je tristní. Desetiletý německý dluhopis nese jen 0,2 procenta ročně. Ještě že český státní dluhopis má výnos aspoň 1,8 procenta. To sice při základní sazbě ČNB 1,75 procenta a cílované dvouprocentní inflaci není mnoho, ale rozhodně je to násobně víc než jinde v Evropě.

V letošním roce očekávám jen maximálně jedno zvýšení sazeb a stagnaci na trhu dluhopisů. Akciím věřím, preferovat budu americké akciové trhy. A koruna snad už konečně půjde nahoru…