Bojíte se krize? Diverzifikujte

„Investoři v Česku se postupně mění. Jsou zkušenější, mají k dispozici víc peněz, jsou připraveni investovat do sofistikovanějších a specifičtějších produktů než před pěti či deseti lety. To se projevuje i ve zvýšeném zájmu o fondy kvalifikovaných investorů, které nabízíme,“ říká šéf klientského centra společnosti BH Securities Julius Lukáč.

Fondy kvalifikovaných investorů Za jakých podmínek je možné investovat do fondu kvalifikovaných investorů: Buď

investujete do fondu minimálně 125 tisíc eur (přibližně 3,5 milionu korun) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do nástrojů obdobných těm, do kterých investuje fond,

investujete aspoň milion korun, zároveň ale kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla musíte vyplnit poměrně rozsáhlý test vhodnosti a přiměřenosti.

Jak by se dal popsat typický klient, který v BHS investuje do fondů kvalifikovaných investorů?

Dalo by se říct, že jde o bonitnější investory, kteří se vyznačují dobrými znalostmi, zkušenostmi a investičním zázemím. Od klasických investorů se liší i investičním horizontem, který v tomto případě bývá minimálně tři roky, většinou je ale ještě delší, řekněme pět až sedm let.

V roce 2016 se snížila zákonná hranice pro vstup do fondů kvalifikovaných investorů na jeden milion korun. Stále se ale objevují hlasy, že by to mohlo být ještě méně. Co si o tom myslíte?

Už ze samotného názvu vyplývá, že jde o něco výjimečného, co není určené úplně pro každého. Tím, že se hranice snížila na milion korun, se samozřejmě rozšířily naše možnosti, co se týče počtu klientů. To jako obchodník kvituji. Zároveň si ale myslím, že další snižování není potřeba. Bylo by škoda, kdyby fondy kvalifikovaných investorů ztratily punc výjimečnosti. To, že se staráme o větší prostředky menšího počtu investorů, nám mimo jiného umožňuje lépe se jim věnovat.

Jaká je průměrná výše investice, která míří do vámi nabízených fondů?

Liší se to fond od fondu. Například u nemovitostního fondu BHS Real Estate Fund jsou to zhruba tři miliony. Ale nemyslím si, že je tohle číslo úplně dobře vypovídající. Někteří klienti se totiž drží u minimální milionové investice, jiní dávají i desítky milionů. V rámci opčního fondu BHS I. Option Income Fund je pak průměrný vklad v desítkách milionů korun. Jde totiž o hodně netradiční strategii, která vyžaduje dobrou znalost trhu a chápání, jak fungují deriváty. Celou dobu se navíc bavíme o průměrné investici na jeden fond. Značná část našich klientů ale diverzifikuje a má zainvestováno ve více fondech.

O který z vašich fondů kvalifikovaných investorů je dnes největší zájem?

Asi vás moc nepřekvapím. V posledních letech v Česku výrazně vzrostla obliba investic do nemovitostí. A platí to i pro fondy. Patrné je to logicky i u našich klientů, kteří nemovitostní fond hojně zařazují do svého portfolia.

Loni v květnu jsme se v rozhovoru pro časopis Finmag bavili o nemovitostním fondu s Pavlem Borovičkou, který zmiňoval, že se chystá velká akvizice. Už je všechno dotaženo?

Ano. Na konci loňského roku se podařilo dotáhnout několikaměsíční vyjednávání o nákupu kancelářského komplexu The Orchard v Ostravě.

Proč Fond investoval právě do této budovy?

Když to řeknu ve stručnosti, jde o největší komplex kancelářských budov v Ostravě. Je v těsné blízkosti dálnice D1. Má vysokou obsazenost bonitními nájemníky s dlouhodobými smlouvami, což zaručuje diverzifikaci výnosů. Komplex je v perfektním technickém stavu, má přes 600 parkovacích míst, vlastní kantýnu a mateřskou školku.

Praha už je pro nákup komerčních nemovitostí příliš drahá?

Takhle se na to nedá dívat. Není to o tom, jestli je nemovitost drahá, nebo ne. Cílem je, aby investice přinášela požadovaná a očekávaná zhodnocení. Tím pádem nedává smysl, aby se investice omezovaly pouze na Prahu.

Kolik je dnes zainvestováno v nemovitostním fondu?

Přes 700 milionů korun. Ale díky nákupu komplexu The Orchard očekáváme rychlý nárůst vkladů. Věřím, že brzy překonáme miliardu.

Když jsem si pročítal základní informace o vámi nabízených fondech kvalifikovaných investorů, tak mě překvapil cílený výnos u private equity fondu ve výši 15 procent ročně. Není to až moc optimistické?

V BHS II. – Private Equity Fund jde o investice do firem, u kterých je vidět potenciál rychlého růstu. Klienti musí počítat s delším investičním horizontem pět až sedm let, vyšším rizikem a za to logicky očekávají vyšší výnos.

Podle čeho se vybírají firmy, které se do fondu zařadí?

Jde o zaběhnuté společnosti, žádné start-upy bez hmatatelných výsledků. Dalo by se říct, že se zaměřujeme na malé a střední podniky s velkým potenciálem, stabilním obratem a zajímavým byznysmodelem. Spousta firem dnes řeší, jakým způsobem expandovat, ale nemají dostatek zkušeností nebo kapitálu. Jindy zase dochází ke generační obměně, avšak zakladatel firmy nemá vhodného následovníka. Tyhle případy pro nás představují hozenou rukavici, kdy se zvažuje, jestli dává smysl, aby fond do firmy majetkově vstoupil. Rádi se zaměřujeme na podniky, které vyrábějí něco hmatatelného. Ukázkovým příkladem úspěšné investice je společnost Gevorkyan, která podniká v oblasti práškové metalurgie.

Julius Lukáč Na burze se pod hlavičkou BH Securities pohybuje už 13 let. Ve firmě si prošel řadou pozic – od obchodníka na telefonu se vypracoval k vedení týmu salesmanů a v roce 2016 se stal vedoucím klientského centra. Rád sportuje a volný čas tráví s rodinou a přáteli.

Existuje nějaký plán, s jakou frekvencí chcete v private equity fond investovat do dalších společností, nebo jde čistě jen o to najít vhodnou příležitost?

V podstatě neustále přicházejí nabídky, jestli nechceme do nějaké firmy investovat. Vede se nespočet jednání, provádí se podrobné analýzy. Určitě ale nemáme striktní plán, který by říkal, že každý rok musíme vstoupit do tří nebo pěti firem. Zkrátka ten byznys musí dávat smysl.

Jeden z vámi nabízených fondů kvalifikovaných investorů investuje do automobilových veteránů. Jde spíš o výjimečný doplněk v portfoliu klientů, nebo je o fond větší zájem?

To je dobrý dotaz. Spousta lidí si totiž myslí, že do takového fondu investují jen chlapi, co mají rádi auta. Tak to rozhodně není. Samozřejmě, že k tomu mají věští sklony, protože jde opravdu o exkluzivní záležitost, ale zároveň je potřeba zdůraznit, že ikonické automobily jsou v poslední dekádě jednou z nejvýnosnějších alternativních investic. Historicky navíc platí, že jsou velmi odolné při výkyvech na kapitálových trzích. Investice do fondu Engine Classic Cars, který se zaměřuje na historická auta a motocykly, je opět dlouhodobou záležitostí. A v naší nabídce představuje skvělou možnost k diverzifikaci portfolia.

Ve společnosti BH Securities pracujete už od roku 2006, takže jste na vlastní kůži zažil start poslední finanční krize. Jak těžké je v takové chvíli klientům vysvětlovat, že nemají panikařit a zbytečně prodávat?

Samozřejmě to není nic příjemného a v některých případech ani jednoduchého. Na druhou stranu naši klienti nejsou žádní investiční nováčci. Uvědomují si, že hodnota jejich portfolia v čase kolísá a že při delších investičních horizontech a dobré diverzifikaci nemá cenu, aby se zbytečně ukvapovali.

Takže se další krize nebojíte?

Děláme všechno pro to, aby naši klienti případnou finanční krizi dobře překonali, čímž se opět vracíme k diverzifikaci a alternativním aktivům, na které míří naše fondy kvalifikovaných investorů. Zároveň ale nemám pocit, že by byly patrné nějaké důvody, proč by krize měla v dohledné době přijít.

Neříkám, že nutně přijde letos nebo za rok. Jednou se jí ale nevyhnete. A pak vás bude čekat období nepříjemného vysvětlování klientům…

Stejně se ale dalo argumentovat v posledních šesti letech, kdy šly trhy nahoru. Kdo se držel stranou, připravil se o výrazný růst, který v tomto období na trzích nastal. A i kdyby recese přišla – říká se, že krize je příležitost a příležitost přeje připraveným.