Pojištění pracovní neschopnosti dává prostor soustředit se na uzdravení

Janě je 46 let a sama vychovává dvě děti. Lékaři jí diagnostikovali nádor lymfatických uzlin. Má za sebou první chemoterapii a před sebou minimálně měsíce další léčby a rekonvalescence. Situace, do které se nikdo nechce dostat. Když už se něco takového stane, všechnu energii chcete soustředit na uzdravení. To by ale člověk nesměl mít starost o peníze.

„V létě 2020 jsem Janě sjednal životní pojištění u pojišťovny Simplea. Pojistku sice měla, ale u pojišťovny, se kterou jsem osobně měl tři negativní zkušenosti týkající se likvidace pojistných událostí. Nepřehledné pojistné podmínky, výluky, slovíčkaření někdy až absurdních rozměrů... Jednoduše jsem doporučil změnu,“ říká finanční poradce Petr Zaoral ze společnosti Partners.

Díky novému pojištění, které narozdíl od přechozího zahrnulo i pojištění závažných onemocnění, dostala paní Jana 300 tisíc korun. Po dobu pracovní neschopnosti jí navíc pojišťovna vyplácí denní dávku 250 korun. Bez ohledu na to, jak dlouho bude neschopnost trvat. „Zdraví vám pojišťovna garantovat nemůže. Ale když už se ocitnete v takhle vážné situaci, je obrovská pomoc, když nemusíte aspoň řešit finanční problémy,“ konstatuje poradce.

Karence nekarence

Pojistné plnění Jana získala jen díky specifickému přístupy pojišťovny, která garantuje výplatu 99 procent plnění. Vztahuje se to i na případy, kdy by se podle smlouvy plnění vyplácet nemuselo. Například na situace, kdy se symptomy vážného onemocnění projeví v takzvané karenční době, která bývá nejčastěji nastavena na dva až tři měsíce po podpisu pojistné smlouvy. To byl i případ paní Jany. A také naprosté většiny z celkem 28 klientů, kvůli kterým za dva roky existence pojišťovny Simplea zasedala její škodní komise.

Ta má za úkol posoudit případ z hlediska selského rozumu namísto čistě právního výkladu podmínek pojištění. Pokud uzná, že v daném případě nedává smysl výluku uplatnit, Simplea klientovi přizná pojistné plnění v plné výši. Pokud komise rozhodne opačně, tedy že se vzhledem k okolnostem případu pojistka vyplácet nemá, nárokované peníze nezůstávají pojišťovně, ale jdou na charitu. To se ze zmíněných 28 případů stalo jenom jednou, když klient pojišťovně zatajil stěžejní informace. Ve zbylých 27 případech škodní komise rozhodla ve prospěch klienta, objem nadstandartního plnění ze strany pojišťovny Simplea už dosáhl 3,4 milionu korun.

Jak pojistit neschopnost

„Pojištění pracovní neschopnosti považuji spolu s invaliditou a závažnými onemocněními v rámci životní pojistky za to nejdůležitější. Za deset let praxe finančního poradce jsem byl už několikrát svědkem situací, kdy by se bez něj klient ocitl ve fatální situaci,“ konstatuje Petr Zaoral. Pojištění pracovní neschopnosti doporučuje všem svým klientům, i těm, kteří si tvoří krátkodobé rezervy. „V případě nemoci či úrazu, který nám znemožní pracovat, je škoda na úspory sahat a při delší pracovní neschopnosti se krátkodobé rezervy snadno vyčerpají,“ dodává poradce.

Pojištění pracovní neschopnosti se vyplácí v podobě denních dávek a má pokrýt pokles příjmů. Nastavuje se tak, aby nemocenská dávka od státu (u zaměstnanců a OSVČ, které si platí nemocenské pojištění) společně s pojistnou částkou pokryla víceméně běžný příjem. Podle výše finančních rezerv je možné volit karenční dobu vztahující se na toto pojištění. Což je období, které musí pracovní neschopnost přesáhnout, aby byla denní dávka pojištěnci vyplácena. „Pokud mám finanční rezervu na měsíc, je pro mě dostačující pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dnů. Pokud mám rezervu i na půl roku, můžu si zvolit pojištění s karenční dobou delší, třeba 90 dnů a díky tomu mít pojištění levnější,“ přibližuje generální ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

V pojištění pracovní neschopnosti jsou mezi pojišťovnami značné rozdíly. Časté je omezení plnění při bolestech zad, rizikovém těhotenství, nebo pokud je příčinou pracovní neschopnosti duševní onemocnění. Některé pojišťovny nehradí za dobu pobytu v lázních a léčebných zařízeních. „Další nevýhodou některých produktů je podmínka včasného hlášení pojistné události. Pokud nahlásím škodní událost pozdě, nemusím dostat pojistné plnění vůbec nebo ho pojišťovna může krátit,“ upozorňuje Švec. A doporučuje si všechny zmíněné podmínky důkladně ověřit, existují produkty, které tyto nevýhody nemají.

