Doktor v mobilu. Sedm z deseti případů může praktik řešit na dálku

Možnosti moderních technologií a nestandardní „covidové“ nároky, kterým zdravotnictví čelí už druhým rokem, způsobují přelom v poskytování lékařské péče. Ke slovu se stále častěji dostává i takzvaná telemedicína. Pacient se za lékařem nevydává osobně, vyšetření probíhá prostřednictvím videohovoru nebo chatu. Průkopníkem kvalifikované lékařské distanční péče je v tuzemsku zdravotnická skupina EUC, která na jaře loňského roku spustila službu Lékař online 24/7. Tu teď využívá přes tisíc lidí měsíčně, včetně pacientů soukromých klinik Canadian Medical, které jsou součástí skupiny.

Jak funguje telemedicína v podání vašich klinik?

Představte si, že se v sobotu probudíte, máte teplotu, bolí vás v krku a máte nateklé mandle. Co uděláte? Pravděpodobně vstanete z postele, nasoukáte se do oblečení, sednete do auta nebo MHD a vyrazíte na pohotovost. Tam se v čekárně potkáte se spoustou dalších nemocných lidí, než se po několika dlouhých desítkách minut dostanete do ordinace. Při troše štěstí jste za několik hodin doma s antibiotiky. My jsme celý ten nepříjemný proces škrtli. S Lékařem online 24/7 můžete zůstat celou dobu v posteli, přes mobil nebo počítač se s vámi nejpozději do třiceti minut spojí lékař a přes chat nebo videohovor vás plnohodnotně vyšetří a rovnou vystaví eRecept.

Službu jsme představili na jaře 2020. A pandemie z pochopitelných důvodů přinesla o tuto formu lékařské péče obrovský zájem. Pacienti se obecně vyhýbali návštěvám lékařů, pokud to nebylo nezbytně nutné. Díky online vyšetřením totiž předešli riziku nákazy.

Vítězslav Havliš Foto: Canadian Medical Je obchodním ředitelem soukromých klinik Canadian Medical. Zodpovídá za strategický rozvoj a podporu prodeje, vede tým obchodního oddělení a oddělení péče o klienty. Od roku 2007 se pohyboval v oblasti pojišťovnictví a investic, působil ve společnostech Česká pojišťovna, Pioneer Investments či Allianz pojišťovna. Vystudoval Fakultu sociálně-ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi jeho zájmy patří média, IT technologie a sport.

Je to dočasný „pandemický trend“, nebo v tom vidíte budoucnost?

Já jsem přesvědčený, že jsme na začátku něčeho, co za pár let bude běžnou součástí našich životů. Jistě, český pacient je pořád víc zvyklý na fyzickou návštěvu v ordinaci, ale naši lékaři potvrzují, že se chování klientů výrazně mění ve prospěch vyšetření na dálku. Ostatně ze západní Evropy vidíme jasné příklady toho, jak může být telemedicína přínosná. Kupříkladu švédské zdravotnictví dokázala po vypuknutí pandemie ochránit před kapacitním kolapsem.

Řada vyšetření se ale bez výpravy k lékaři neobejde. Krevní testy nebo rentgen na dálku neuděláte. Jaký podíl zdravotních problémů je možné touhle cestou řešit?

Telemedicína pochopitelně má své limity. Není možné pokrýt úplně všechny lékařské obory a všechny zdravotní problémy. Podle dosavadních zkušeností lékařů lze na dálku vyřešit sedm z deseti případů, které obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře – od různých typů bolestí přes alergie až po kožní problémy. To není malý podíl. Telemedicína má tedy rozhodně smysl. Šetří čas, řeší situace, kdy je výprava do ordinace z jakéhokoliv důvodu komplikovaná nebo nemožná, nemluvě o tom, že chrání i před riziky samodiagnóz.

Kterým naopak nahrává dostupnost informací na internetu.

Přesně tak. Spousta z nás určitě zažila moment, kdy jsme měli nějaký nečekaný zdravotní problém a první, co jsme udělali, bylo, že jsme šli na internet a začali hledat, co by to asi tak mohlo být. A nevím jak vy, ale já vždycky najdu ty nejhorší scénáře. A přesně tomuhle Lékař online předchází. Během chvíle víte, na čem jste. Žádné zbytečné nervy nebo stres, a když je potřeba, rovnou dostanete předpis na lék a začínáte se léčit.

Pojišťovny ale vyšetření na dálku nehradí, že?

Zatím bohužel ne. Věříme ale, že se to do budoucna změní. Zatím jde o hrazenou službu, všichni klienti Canadian Medical ji ale mají už zahrnutou v ceně svých programů. Stejně tak jsme Lékaře online implementovali do zaměstnaneckého benefitu EUC Plus, který naše zdravotnická skupina poskytuje firemní klientele. Široká veřejnost může tuto formu distanční péče využít za jednorázovou úhradu 290 korun v rámci naší aplikace mojeEUC, kterou jsme představili před pár dny.

Canadian Medical Soukromé zdravotnické zařízení, které přes dvacet let poskytuje prémiovou lékařskou péči na osmi klinikách v Praze a Brně. Vedle praktických lékařů a pediatrů nabízejí kliniky na čtyřicet specializací a také lůžkovou část se dvěma nejmodernějšími operačními sály. Od roku 2012 jsou kliniky součástí české zdravotnické skupiny EUC.

Obecně se celé zdravotnictví postupně stále víc digitalizuje. Předpokládám, že vaše kliniky také. Co všechno už dnes za personál řídí technika?

Zdravotnictví je hodně specifický obor, ve kterém spousta věcí automatizovat nejde. Přeci jenom pečujeme o zdraví lidí a každý klient, každý konkrétní případ nebo diagnóza potřebují zcela individuální přístup. Každý z úkonů nebo vyšetření má jiné časové nároky. Ale samozřejmě se neustále snažíme vylepšovat služby a postupná digitalizace k tomu neodmyslitelně patří. Pracujeme s moderními CRM i zdravotnickými softwary a s tou nejnovější technikou, která je v oblasti zdravotnictví k dispozici. Naši klienti můžou využívat mobilní aplikaci myCANADIAN a jejím prostřednictvím se k našim lékařům pohodlně objednávat na konkrétní čas. V aplikaci najdou také přehled o uskutečněných vyšetřeních, a to včetně digitalizovaných lékařských zpráv a eReceptů.

Kolik pacientů aplikaci používá?

Začínali jsme před zhruba rokem a půl, za tu dobu jsme se dostali téměř na deset tisíc aktivních uživatelů a to číslo neustále roste. Klienti každopádně aplikaci primárně využívají až ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují. Když dojde na nějaký zdravotní problém, případně řeší prevenci. Aplikaci neustále zdokonalujeme a doplňujeme nové funkce.

Jaké třeba?

Ve velmi krátké době představíme i takové vychytávky, jako jsou lékové interakce, nebo dokonce interakce medikamentů s potravinami. A v neposlední řadě naučíme aplikaci připomínat našim klientům včasné užití léku.

