Partners hlásí rekordní rok, novou banku chtějí spustit na podzim

| rubrika: Co se děje | 19. 1. 2022

Tržby finančně poradenské skupiny Partners v roce 2021 vzrostly meziročně o polovinu na více než tři miliardy korun. To je nejvíc v její dosavadní historii, informovala na dnešním setkání s novináři. Tahounem růstu byly investice klientů a nově sjednané hypotéky. Hospodářský výsledek skupina neoznámila.

Pod Partners patří také investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, pojišťovna Simplea, loni odstartovala i penzijní společnost Rentea. Součástí je i vydavatelství NextPage Media, kam patří i web Peníze.cz nebo tituly Finmag, Heroine a nově Football Club.

Skupina připravuje vznik nové banky. Žádost o licenci ČNB podala koncem roku 2020, původně odhadovala její start ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle dnešního vyjádření zástupců Partners to nakonec bude později, bližší informaci o průběhu licenčního řízení však neposkytli. Nová banka má obsahovat jméno Partners, čímž chce poukázat na svou blízkost k finančnímu poradenství a síti této značky.

„Banka je primárně koncipována pro retailové klienty, a to jak pro ty stávající ze skupiny Partners, tak pro nové, kterých ročně uvítá více než 30 tisíc klientů,“ říká Marek Ditz, lídr a spoluzakladatel projektu. Ten dříve přes dvacet let pracoval pro skupinu ČSOB a propracoval se až do jejího představenstva.

Nová banka chce podle něj oslovit zejména dnešní hlavní klientský kmen skupiny Partners, což jsou hlavně rodiny. „Těm by banka měla rozšířit současné služby poradenské sítě o nabídku běžných a vkladových účtů, platebních produktů, karet a úvěrů, včetně hypoték,“ upřesňuje Ditz. Podle předchozích informací nabídne základní platební služby zdarma – stejně jako už má většina konkurentů. Hodně sází také na moderní technologie a inovace.

Skupina Partners loni uzavřela jednorázové investice v hodnotě 6,6 miliard korun, což představuje meziroční růst o 118 procent. V pravidelných platbách loni klienti investovali celkem 1,35 miliard – o 70 procent více než předloni. Průměrná pravidelná investice se pohybovala okolo dvou tisíc korun, jednorázové investice dosáhly 200 tisíc korun. Celkově mají Partners mají pod správou 28,8 miliard korun.

Sjednané hypotéky v roce 2021 stouply o 70 procent na 40 miliard korun. Jejich průměrná výše meziročně vzrostla zhruba o 400 tisíc korun na 3 083 708 korun. „Náš podíl na trhu se pohybuje kolem 10 procent. Pro letošní rok už očekáváme pokles tohoto segmentu, protože na trh dopadne růst úrokových sazeb,“ říká ředitel skupiny Partners Petr Borkovec. Velkou výzvou podle něj bude refinancování klientů, kteří to nestihli před výrazným růstem úroků. Aktuálně skupina doporučuje sjednávat si krátkodobé fixace sazeb.

Rekordní rok zaznamenali Partners i v nově sjednaných smlouvách spoření na penzi. Celkově skupina sjednala 43 tisíc nových smluv. K růstu významně pomohl start vlastní penzijní společnosti Rentea loni v červnu. Rentea tak rozšířila počet penzijních společností v Česku na celkem devět (ty dosavadní jsou součástí skupin Allianz, Conseq, ČSOB, Česká spořitelna, Generali, Komerční banka, NN a Uniqua, která krátce před tím převzala Axu). Celkově si penzijních fondech spoří v Česku kolem 4,4 milionu klientů, kteří v nich mají přibližně půl bilionu korun.

Za první půl rok existence Rentea získala 24 tisíc klientů, čímž výrazně překročila avizovaný plán mít během prvního roku fungování 10 tisíc klientů. Celkově má pod správu zatím majetek v hodnotě jedné miliardy korun. „Největší zájem je o akciový fond, v němž je po půl roce přes 700 milionů korun,“ říká ředitel penzijní společnosti Martin Švec.

„Investování na důchod je zhodnocování peněz s dlouhým investičním horizontem, proto je logické, že nejoblíbenější a zároveň i dlouhodobě nejvýnosnější je dynamická neboli také akciová strategie,“ dodává Švec. Ten zároveň vede i životní pojišťovnu Simplea, kterou skupina Partners odstartovala v roce 2019. Počet klientů Simplea loni překonal hranici 60 tisíc, její obrat se meziročně zvýšil o 90 procent na 420 milionů korun. Po expanzi na Slovensko se chystá i na polský trh.

