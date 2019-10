Zlaté časy končí. Chmurné ekonomické vyhlídky se začínají naplňovat

Začněme obrázkem, který sám o sobě mluví za vše. Podívejme se na vývoj indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v České republice.

Výrobní PMI index neboli index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru sleduje změny v objemu nových zakázek ve výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a skladových zásobách. Výsledek vyšší než 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru, výsledek nižší než 50 bodů znamená zhoršení.

Index je pravidelně sestavován z průzkumu mezi manažery. Do značné míry odráží očekávání trhu. Bývá tedy označován za předstihový indikátor. Nelze podle něj přesně určit budoucí vývoj hrubého domácího produktu (HDP), ale do jisté míry dokáže předpovídat jeho směr, zvlášť u ekonomik, kde zpracovatelský sektor tvoří jádro ekonomiky – jako je tomu v případě České republiky.

Když výrobní PMI index klesne pod 50 bodů, zpravidla to předznamenává ekonomickou recesi nebo přinejmenším výrazné ochlazení ekonomiky (zpomalení tempa růstu).

„Hlavní hodnota indexu PMI byla v září stejná jako v srpnu (44,9 bodu) a dál vykazovala jeden z největších poklesů výrobního sektoru České republiky od července 2009. Průměrná hodnota za třetí čtvrtletí tohoto roku navíc indikovala nejrychlejší zhoršení provozních podmínek od nejhlubší finanční krize ve druhém čtvrtletí roku 2009,“ uvádí společnost IHS Markit, která PMI indexy sestavuje.

Velká část našeho průmyslu je napojena na automobilový sektor a silně propojená s Německem. Asi tedy nikoho nepřekvapí, že zpracovatelský sektor v České republice více méně kopíruje vývoj v Německu, kde vývoj výrobního PMI indexu vypadá jako přes kopírák.

Ale nejedná se jenom o Německo a zbytek Evropy. Také z výrobního sektoru v USA přicházejí horší údaje, poslední měsíce tam PMI index balancuje kolem hranice 50 bodů. V Číně je výrazně pod 50 body. A tak pochopitelně i globální výrobní PMI index se už pár měsíců nachází v oblasti signalizující zhoršení situace, tedy pod 50 body.

Globální ekonomiku drží v zelených číslech zatím sektor služeb. Otázkou je, zda ji tam udrží, protože i v něm je patrné zpomalování tempa růstu.

Bylo by nezodpovědné jenom na základě PMI indexů křičet, že se řítíme do recese. Ale třeba i Mezinárodní měnový fond varuje, že očekává synchronizované ochlazení globální ekonomiky.

Není divu. Obchodní válka mezi USA a Čínou si zákonitě musí vybrat svou daň. Zavádění cel zdražuje zboží a snižuje firmám marže. A hlavně v takto nejistém prostředí se nikdo nechce pouštět do větších investic. To se musí někde projevit. Neustálá nejistota kolem brexitu zase brzdí britskou ekonomiku. Do toho kvůli problémům s Boeingy stojí letecký průmysl. A kapitolou sama o sobě je automobilový průmysl.

Globální ekonomika se nachází na vrcholu konjunktury, respektive asi už mírně za vrcholem. Souběh celé řady faktorů nyní brzdí další růst a zcela jistě způsobí přinejmenším výrazné ochlazení ekonomiky, dost možná technicky i ekonomickou recesi.

Mnoho investorů se stále spoléhá na centrální banky, že snižováním úrokových sazeb a kvantitativním uvolňováním podpoří trh a zabrání hlubší recesi. Ovšem efekt těchto monetárních opatření slábne. Možná to pomůže dočasně udržet nahoře akciové trhy, ale reálné ekonomice více peněz ani zápornější úroky nijak nepomůžou. A když začnou firmy hlásit špatné hospodářské výsledky, může se začít hroutit i akciový trh.

Na druhou stranu nechci, aby to vyznělo, že přivolávám další „krizi“. Tohle slovo rádi používají v médiích. Já o žádné krizi nemluvím. Hovořím o ekonomické recesi nebo o ochlazení ekonomiky, což je naprosto normální a zdravý proces.

Nemá smysl se ho snažit donekonečna oddalovat, protože tím se jen prohlubuje neefektivita a v důsledku nafukují bubliny. Myslím, že spousta firem mi dá za pravdu, že naše ekonomika už recesi potřebuje.

Dokládají to i data z pracovního trhu. Najít dneska nové schopné zaměstnance je takřka nemožné a udržet si stávající mnohdy finančně neúnosné. To je situace, kdy žádná monetární opatření nepomůžou, protože ekonomika je kvůli nedostatku lidského kapitálu na hraně svých možností. Proto jenom říkám, abychom se připravili na to, že po letech hojnosti nás nyní čeká slabší období. To je vše.