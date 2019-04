Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Měli jste vždycky za to, že ty nejtelenovelovatější telenovely umějí jedině v Jihoameričané? Kdeže! Britové se jim se svým (ne)vystoupením z Evropské unie dávno vyrovnali. Zápletka s brexitem je minimálně stejně absurdní a zamotaná a nepochopitelná jako u pofidérních nekonečných melodramat z Latinské Ameriky a ani vystupování hlavních protagonistů britsko-evropského rozvodu si nezadá s „procítěnými“ výkony Esmerald a José Armandů. A to ještě nejsme zdaleka u konce.

V červnu to budou tři roky, co si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Zdlouhavá vyjednávání o brexitu ale skončila (nejen) pro britskou premiérku Theresu Mayovou fiaskem. Dohodnout se nakonec podařilo jen to, že se termín vystoupení z Unie o půl roku odkládá. Obávaná „no deal“ varianta se nekonala, jenže – nebudeme za půl roku přesně na stejném místě jako dnes? Nejzazší datum, kdy by měla Británie říct své definitní good bye je teď stanoveno na 31. října 2019. Tak trochu symbolicky na Helloween. Premiérka Mayová tvrdí, že v té době bude Británie už dávno pryč. Ale vsadili byste si na to? Bookmakeři sázkových kanceláří to vidí jinak. Pokud si tedy myslíte, že se brexit podaří uskutečnit ještě do konce letošního roku, můžete si za svou odvahu něco vydělat. Otázka je, jestli se nevyplatí vsadit peníze třeba do bitcoinu. Anebo v ruletě na červenou. Může to vyjít na stejno…

Co si o odkladu brexitu myslí ekonomové, analytici, politici nebo podnikatelé? Jaké důsledky bude mít dosavadní nerozhodnost Británie? A jaký scénář dalšího vývoje je podle nich nepravděpodobnější?

Milena Hrdinková

státní tajemnice pro evropské záležitosti

Míč je na britské straně. Představitelé Velké Británie mají něco málo přes šest měsíců na to, aby dokázali najít cestu z patové situace. Je velmi obtížné předvídat, jaký vývoj během této doby nastane. Brexit nemá snadné řešení. Jasné je jen to, že nikdo nechce být odpovědný za tvrdý brexit. Pokud by přece jen nastal, na jeho následky je Evropská unie v rámci možností připravena. Doufám ale, že se na britské straně najde politická vůle pro řádné řešení s dohodou.

Prozatím víme jen to, co Británie nechce – to je něco, co Evropská unie nevyřeší. Británie může ratifikovat dohodu o vystoupení; přehodnotit svou vnitrostátní strategii k brexitu; odvolat oznámení podle čl. 50, dohodnout se s EU na úpravách politického prohlášení; vyhlásit volby nebo uspořádat referendum – to všechno jsou možné cesty k řešení, o kterých ale musí proběhnout vnitrostátní debata především ve Velké Británii.

Miloš Filip

ředitel produktů Generali Investments

Prodloužení odluky Velké Británie od Unie vnímám jako dočasný odklad rozvodové tahanice. Partneři se dohodli, že spor budou řešit o pár měsíců později. To vedlo k dočasnému uklidnění na finančních trzích a akcie podobně jako britská libra reagovaly růstem. Na podzim ale budeme stát před stejnou otázkou jako na konci března a na trhy se vrátí nervozita. K brexitu v určité formě podle mne dojde. Přerušení a nejistota v některých obchodních vztazích podobně jako nervozita investorů a domácností si vyberou ekonomickou daň, možná i ve formě krátkodobé recese nejen v britské ekonomice. Z dlouhodobého hlediska bych neviděl situaci tragicky. Británie podle mne získá silný impulz směrem k efektivnímu a pragmatickému rozvoji národní ekonomiky a posilování obchodních vztahů. Dlouhodobí investoři by brexit měli podle mne vnímat jen jako jedno z existujících krátkodobých rizik. Výkyvy cen finančních aktiv velmi jistě vyrovná delší investiční horizont.

Tomáš Vlk

hlavní analytik Patria

Čas do konce října může být využit na rozpracování nových variant brexitu, například setrvání v celní unii, ale bylo by překvapení, kdyby získaly většinovou podporu. Stávající dohoda zůstane na stole a premiérka Mayová ji bude dál prosazovat. Prodloužení jí dává možnost zatlačit na přívržence tvrdého brexitu: buď moje dohoda, nebo prodlužování členství. Bohužel bez časové tísně to bude méně fungovat, takže se klidně může stát, že se v říjnu vrátíme do stejné situace jako na přelomu března a dubna. Věřím ale, že se nakonec podaří najít cestu k dohodě, třeba přes dodatečné přísliby týkající se irské pojistky. Fakticky by tím navázalo přechodné období a ekonomické důsledky by byly malé.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Odložení brexitu přináší další nejistotu a další zvýšené náklady firem. Vzhledem k politické situaci v Británii pochybuji, že se do konce října v Británii najde většina pro rozumnou dohodu, takže budeme buďto svědky dalšího a dalšího odkládání, nebo odchodu bez dohody. Firmy se navíc aktivně připravovaly na jarní termín – navýšily zásoby, naplánovaly celozávodní dovolené a podobně, což je stálo obrovské peníze. A kvůli neschopnosti britských politiků to bylo úplně k ničemu.

Pro všechny by dnes bylo nejlepší, aby Británie co nejdříve odešla a v klidu si pak ujasnila, jakou cestou se chce vydat. Toto podivné členství-nečlenství je nejhorším možným výsledkem, pokud se bude protahovat ještě další měsíce či dokonce roky. A jakkoliv bych si přál, aby Británie zůstala a naplno se zapojila do modernizace a posilování Evropy, obávám se, že to dnes není možné. Zrušení brexitu vládou by vyvolalo vážnou politickou krizi a druhé referendum by zřejmě skončilo opět velmi těsně a britská společnost by zůstala podobně rozdělená jako je nyní.

Michal Brožka

hlavní ekonom Cyrrus

Odložení brexitu přineslo úlevu z toho, že nedošlo k tvrdému odchodu bez dohody. Politici si koupili čas. A během toho času je myriáda možností, co může nastat. Na první pohled se může zdát, že času je dostatek, ale já to tak nevnímám. Je velmi pravděpodobné, že s blížícím se Halloweenem bude situace stejně vyostřená, jako byla před 12. dubnem. Stačí, aby se konaly předčasné volby, a politici nebudou do konce léta řešit nic jiného.

Tak, jak se brexit pořád odkládá, poroste ochota brexituchtivých politiků se dohodnout. Takže stále jako největší šanci vidím odchod Británie s dohodou. Ale také vidím opravdu velkou šanci, že brexit bude dlouho odkládán a nakonec k němu nedojde. Sice je to politicky těžko proveditelné, ale s ohledem na to, jak se veřejné mínění postupně mění a měnit bude, je to realistická možnost.

Miroslav Kaufmann

majitel EasyChange

Brexit (pokud k němu dojde), tedy odpoutání Británie od současné byrokraticko-regulační praxe Evropské unie a její Evropské komise, ekonomické postavení Británie z dlouhodobého hlediska nepoškodí. Jejich ekonomika je stabilní, se slušnými výsledky, a poslední kroky Bank of England to potvrzují.

Jako platební instituce libru sledujeme a umíme reagovat na náhlé kurzové změny, další větší oslabení už ale nečekáme. Víc nás zajímá budoucí legislativní rámec pro služby poskytované platebními institucemi po brexitu. Poslední jednání, kterého jsme se účastnili v minulém týdnu i za účasti britské státní správy, nám zatím v této oblasti moc nového nepřineslo.

Nejbližší vývoj vyjednávání o brexitu je pro nás nečitelný, Británie má do října čas na rozhodnutí, na straně Unie se mezitím odehrají volby do Evropského parlamentu, ani hlavní hráči Unie navenek nevystupují zrovna jednotně, prioritu mají v této věci možná víc jejich vlastní obchodní a politické zájmy, což podle mne platí především pro Francii.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Tři kluci si hráli s ohněm a zapálili sousedovi stodolu. Rozutekli se a zůstala jen holčina, která jediná od hry s ohněm odrazovala. Teď hasí stodolu a zároveň křísí vztah se sousedem. Má to těžké a soused jí to ani moc neulehčuje… I tak nějak lze vidět brexit. Výmluvnější ukázku krize evropských elit, aby pohledal. Z ostrovů zní leckdy silácká slova, ale skutek utekl jak ti kluci. Kontinent – ano, a Irsko k tomu – zas leckdy rigidně lpí na pravidlech, ačkoli jiná pravidla, například v oblasti veřejných financí, dluhu a deficitu, se porušují celou dobu existence Unie (ekonom Sinn napočítal (str. 11) celkem 121 porušení těchto pravidel, za něž měl přijít trest, leč nepřišel). Do toho strašení z různých odborných a akademických kruhů, že tvrdý brexit předčasně zabije tisíce Britů (protože jim zdraží zeleninu) nebo naopak může o práci připravit sto tisíc Němců.

Podobně britské ministerstvo financí strašilo (str. 9) před hlasováním o brexitu v roce 2016: že prý do dvou let od hlasování pro vystoupení (tedy do loňského června) může v Británii přijít o práci až 820 tisíc lidí. Ve skutečnosti je teď nezaměstnanost na ostrovech nejníž za 44 let, průmyslu se tam daří líp než průmyslu německému či francouzskému a banky působící v Británii shánějí o hodně více uchazečů na klíčové a dobře placené posty než banky ve Francii a Německu dohromady – jinými slovy, ani žádný „exodus“ bankéřů z ostrovů na kontinent se nekoná.

„Rozměklé“, stále jen strašící elity bez špetky pozitivní energie a vize nejsou schopny víc než jen podobně rozměklého, polekaného řešení. Nakonec to tedy bude buď hodně rozměklý brexit, ještě měkčí, než jej navrhovala premiérka Mayová, nebo se dočkáme velefrašky v podobě druhého referenda.