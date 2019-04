Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

Titul Bankovka roku 2018 míří do Kanady. Vítězná bankovka je orientovaná na výšku, stejně jako většina dalších finalistů. Která z šestnácti nominovaných nejvíc zaujala vás?

Nejlepší bankovka roku 2018 je z Kanady. Vyhrála soutěž IBNS Banknote of the Year, kterou pořádá International Bank Note Society.

Členové této organizace mohli nominovat bankovky vydané během loňského roku a určené k běžnému placení. Hodnotí se buď výtvarné provedení, nebo inovativní bezpečnostní prvky, případně obojí.

Z více než 150 nově vydaných bankovek poslali do užšího výběru šestnáct. Všechny si je můžete prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem.

Vítězka je první kanadskou bankovkou orientovanou na výšku a zároveň první, kde přední straně dominuje kanadská žena. Viola Irene Desmondová (1914–1965) bojovala proti rasové segregaci a za sociální spravedlnost. Na zadní straně vítězné bankovky najdeme nové muzeum lidských práv ve Winnipegu.

Dodejme, že úplně první Kanaďankou na bankovce se o rok dřív stala Agnes Macphailová, první žena zvolená do tamního parlamentu – o místo na bankovce se ale dělila se třemi muži. Do té doby se na kanadské peníze dostávaly jen členky britské královské rodiny.

Popáté za sebou vyhrála soutěž takzvaná plastová bankovka (s příměsí polymeru), která je odolnější a lépe chráněná proti padělání. „Polymerové bankovky přečkají stisk buldočích zubů i ždímání v pračce,“ řekl například při vydání nové pětilibrovky před třemi lety guvernér Bank of England. Trendem posledních let jsou i holografické proužky.

Stříbrnou medaili získalo Švýcarsko a těsně mu tak uniklo třetí vítězství za sebou. I nové švýcarské franky jsou orientované na výšku.

Bronz míří do Norska. Na nové sérii tamních korun najdeme na přední straně slavné lodě z historie, nechybí ani pták papuchalk. Zadní strana bankovek pak ukazuje moderní využití moře, v tomto případě ropnou plošinu a plynovod – obraz je moderně „rozpixelován“.

Čtvrté místo v soutěži o bankovku roku 2018 patří Rusku. Storublovka připomíná fotbalové mistrovství světa. Je to další světová bankovka orientovaná na výšku.

Do nejlepší pětice se dostaly ještě Šalamounovy ostrovy. Orientaci nové bankovky vyřešily vskutku šalamounsky – jedna strana je na výšku, druhá na šířku. Bankovka má netradiční hodnotu 40 tamních dolarů – u příležitosti 40 let nezávislosti ostrovů. Předloni udělalo stejnou věc – taky se čtyřicítkou – Džibutsko.

Mezi šestnácti nominovanými najdeme i další zajímavosti. Třeba na bankovce z Hongkongu je nápis HSBC, tedy jedné ze soukromých bank – třeba jako kdyby na české stokoruně byl nápis ČSOB. Hongkong je totiž jednou z mála zemí, kde peníze nevydává centrální banka nebo podobná (jediná) organizace. Vydáváním bankovek tam jsou pověřeny tři různé banky. Podobnou zvláštnost můžeme vidět ve Skotsku, kde jde ale jenom o doplněk k britské libře.

Do užšího výběru se dostala i venezuelská centrální banka, která má jinak v poslední době nejvíc starostí s krocením hyperinflace – ta loni meziročně přesáhla milion procent.

Mimochodem, měli bychom už i jeden tip do nominací za letošní rok. A zase jde o Švýcary. Ti v březnu pustili do oběhu bankovku v hodnotě 1000 švýcarských franků – v přepočtu kolem 23 tisíc českých korun. Tak vysoká částka jde proti evropskému trendu – centrální banky v eurozóně totiž letos přestávají dávat do oběhu bankovky o nejvyšší hodnotě 500 eur kvůli obavám z jejich zneužití k financování trestné činnosti.

První verzi článku jsme vydali 8. dubna, obsah jsme zaktualizovali po vyhlášení výsledků 15. dubna. Obrázky bankovek jsme převzali ze stránek organizátora soutěže nebo od jednotlivých centrálních bank.