Rozpočtová rada kritizuje vládu za schodek i příspěvek k důchodům

Národní rozpočtová rada kritizuje vládu za to, že předčasně navýšila schodek státního rozpočtu v letošním roce na půl bilionu korun. Vzkazuje také, že není vhodný čas na jednorázový příspěvek pro důchodce chystaný na konec letošního roku.

„Schodek státního rozpočtu ke konci srpna ve výši 230,3 miliardy korun. Stávající pomalejší tempo prohlubování deficitu ve srovnání s obdobím od března do června potvrzuje, že třetí novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020, jež navýšila schválený schodek ze 300 na 500 miliard, byla předčasná, neopodstatněná a nadměrná,“ píše rozpočtová rada.

Už dříve kritizovala, že vláda v navrženém rozpočtu nechává desítky miliard korun v nespecifikovaných rezervách a tím značně snižuje transparentnost veřejných financí a omezuje parlamentní kontrolu.

Rada upozorňuje, že ačkoliv byla mezi důvody navýšení deficitu uváděna zejména potřeba proinvestovat se z krize, nárůst kapitálových výdajů činil pouze 30 miliard. „Reálné dopady na investiční aktivitu budou však pravděpodobně ještě nižší, neboť část prostředků je určena Státnímu fondu dopravní infrastruktury jako kompenzace za výpadek jeho vlastních příjmů. Tudíž se nejedná o zdroje na nové investice, ale pokrytí již plánovaných akcí,“ uvádí.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Navíc lze podle ní předpokládat, že se část předpokládaných investičních akcí nepodaří do konce roku ani zahájit z důvodu nedostatečné projektové přípravy, absence potřebných povolení, jakož i možného prodlužování zadávacích řízení z důvodu odvolávání neúspěšných uchazečů.

K plánovanému jednorázovému příspěvku ve výši 5000 Kč ke všem důchodům rada poznamenává, že v současné ekonomické situaci by měly být realizovány pouze takové výdaje, které budou co nejvíce stimulovat poptávku nebo alespoň částečně zmírní negativní dopady krize na příjmy zasažených domácností. „Příjem důchodcovských domácností však toto kritérium nesplňuje, neboť nebyl krizí ovlivněn,“ hodnotí vládou připravovaný prosincový příspěvek pro všechny důchodce rada.

Na druhou stranu zmiňuje, že zvolené řešení ve formě jednorázového příspěvku je z hlediska vlivu na udržitelnost veřejných financí vhodnější než původně rovněž zvažovaná nadstandardní valorizace penzí. Nebude se totiž přenášet do dalších let.

Rada považuje za nevhodný také další aktuálně vznikající vládní návrh, a to na zrušení superhrubé mzdy při zachování základní 15% sazby daně z příjmů.

„Z hlediska stabilizační funkce veřejných financí, jejímž cílem by v současné ekonomické situaci měla být maximální stimulace agregátní poptávky, se jako vhodnější jeví její podpora přímými vládními výdaji (například investičními) a nikoliv zvyšováním disponibilního důchodu domácností. Existuje reálná možnost, že domácnosti v očekávání nepříznivého vývoje ekonomiky značnou část „nových“ příjmů uspoří místo toho, aby je nasměřovaly do spotřeby,“ uvádí rada.

Upozorňuje také na dopady do rozpočtů územních samosprávných celků (kraje, města), které by dohromady přišly až o 30 miliard Kč. „To by byl velmi významný zásah do jejich rozpočtů a lze předpokládat, že by obce a kraje musely přistoupit k redukci investičních výdajů. Z makroekonomického hlediska by tak došlo k podpoře procyklického chování, což nelze považovat za vhodné,“ varuje rada.

Dále například upozorňuje, že navržená úprava daně z příjmů bez významného zvýšení jiných veřejných příjmů nebo redukce veřejných výdajů ohrožuje střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. „Již nyní se veřejné rozpočty nachází ve strukturální nerovnováze v rozsahu kolem -2 % HDP a tímto opatřením by i po určité kompenzaci v podobě navýšení příjmů ze spotřebních daní došlo k jejímu prohloubení o zhruba 1,4 procentního bodu,“ vypočítává rada.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti. Činnost rady by měla přispívat k udržitelnosti veřejných financí České republiky a snižovat riziko nadměrného zadlužování státu. Předsedkyní rady je Eva Zamrazilová, kromě jiného bývalá členka bankovní rady České národní banky.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!