Prezidentské volby: Kdy a kdo vystřídá Zemana?

Zdroj: Shutterstock

Potřebujeme první českou prezidentu? Jaká by měla být, jaké hodnoty představovat a co by měla v prezidentské funkci změnit? Jak se to má s ženami ve veřejném prostoru a v politice a jakým překážkám čelí? Vyřešily by něco kvóty? Podívejte se na projekt časopisu Heroine.