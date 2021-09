O2 má nové tarify. Zvyšuje rychlost i objem dat

Operátor O2 jako poslední z velké trojky vylepšuje od 15. září své mobilní tarify. Nově nabídne balíček s neomezenými daty pod hranicí 1000 korun, u levnějších balíčků stejně jako konkurence přidává data a také zrychluje rychlost stahování.

Od půlky září bude v nabídce O2 nový tarif Neo Modrý s neomezeným voláním, SMS i daty za 899 korun měsíčně. Přenosová rychlost je u něj omezená na 10 Mb/s, což podle operátora bohatě pokryje sledování filmů v HD, volání přes videohovory nebo hraní online her.

U dalších tarifů s neomezenými tarify, které začínají na ceně od 1099 korun za měsíc, nechává O2 stejné ceny, ale některé věci vylepšuje. „U nejoblíbenějšího tarifu Neo Bronzový jsme čtyřikrát navýšili přenosovou rychlost, tarif Neo Stříbrný pak z 20 Mb/s přechází na rychlost neomezenou a zákazníkům přidáváme 300 minut na volání do zahraničí,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Do tarifu Neo Zlatý (1599 Kč měsíčně) operátor přidává 300 minut na volání z Česka do celého světa a 1 GB dat, které mohou zákazníci využít k datování ve státech, které nejsou v EU. Tarif Neo Platinum (2499 Kč měsíčně) pak nabídne 1000 volných minut na volání z ČR do zahraničí a 2 GB dat k čerpání ve státech mimo EU.

Konkurenční T-Mobile má od začátku září nejlevnější neomezený tarif za 875 korun měsíčně. Za tuto cenu jde plnou rychlostí stahovat prvních 15 GB dat v měsíci, pak rychlost klesne na 10 Mb/s, která podle operátora umožňuje naplno využívat například sociální sítě, videohovory, posílat fotografie či sdílet videa. Za 1275 Kč měsíčně pak zákazníci T-Mobilu získají neomezená data v plné rychlosti, neomezeným voláním a SMS a 1000 minutami volání do EU.

Nové neomezené tarify už na začátku června představil také Vodafone. U toho cena balíčku s neomezeným voláním, SMS i objemem dat začíná na 599 korunách měsíčně. Rychlost stahování je při této ceně hned od začátku omezena na 2 Mb/s a tento tarif lze pořídit jen online. Za 799 korun rychlost stahování stoupne na 10 Mb/s. Kdo chce neomezený tarif i s neomezenou rychlostí, zaplatí u Vodafonu 1199 korun měsíčně.

Od poloviny září O2 mění i levnější tarify s označením Free+, které k neomezenému volání a SMS přidávají vždy omezený objem dat. Cena nejlevnějšího zůstává na 549 korunách, o polovinu – ze 2 na 3 GB – ale vzroste objem dat. Za 699 korun měsíčně bude nově tarif s 10 GB dat, doteď je v nabídce tarif za 649 korun s 4 GB dat. Za 899 korun bude nově neomezené volání a SMS spolu s 20 GB dat, dosud má O2 tarif se 14 GB dat za 849 korun. Poslední variantu Free+ tarifu pak O2 o 50 korun zdražuje – neomezené volání a SMS a 60 GB dat nově přijde na 1299 korun.

Nejlevnější nový tarif u T-Mobile od září vyjde na 475 korun a má neomezená volání a SMS plus 1 GB dat. Dále nová nabídka zahrnuje dva základní tarify za 550 a 675 Kč, které k neomezenému volání i SMS přidávají 3 GB nebo 8 GB dat. U těchto dvou tarifů T-Mobile po vyčerpání dat v daném měsíci internet nově nevypíná, ale snižuje u nich rychlost připojení na 256 kbit/s. To má podle operátora stačit na textovou komunikaci přes messengery, vyhledávání v jízdních řádech nebo vyřízení bankovních transakcí. Službu je třeba každý měsíc aktivovat v mobilní aplikaci operátora.

Vodafone má kromě neomezených tarifů ještě třeba tarif s neomezeným voláním a SMS a k tomu 4 GB dat za 599 korun měsíčně. Případně za 399 korun nabízí tarif s 250 minutami volání, 1 GB dat a cenou 1,51 Kč za každou odeslanou SMS.

S novými tarify začíná O2 také automaticky zpřístupňovat 5G sítě všem paušálním zákazníkům. „U mnoha zahraničních operátorů je běžné, že 5G zpoplatňují. My jsme se rozhodli jít opačnou cestou a přístup k 5G síti nastavujeme všem zákazníkům," říká Cieslarová. Pro využívání nejrychlejší sítě stačí mít 5G telefon a pohybovat se v pokrytí sítí páté generace.

I zákazníci, kteří si zvolili tarif s neomezenými daty a omezenou rychlostí stahování, přitom mohou využít některých výhod sítí páté generace. Kromě vysokých rychlostí stahování k nim patří i rychlejší odezvy nebo daleko větší kapacita sítě. „V případě, že se bude zákazník nacházet na místě s vysokou koncentrací lidí, třeba na koncertě, a místo bude pokryté 5G, bude jeho zákaznická zkušenost s mobilním internetem lepší, bude-li na 5G síti než na 4G,“ tvrdí Cieslarová.

Ti, kdo využívají u O2 i další služby – pevný internet nebo O2 TV – si budou moci nové tarify do svých balíčků zakombinovat až od poloviny listopadu. Všechny tarify z nové nabídky mohou už teď naopak využívat i zákazníci z řad malých a středních podnikatelů.

Dva nové tarify má O2 také pro lidi, kteří využívají předplacené karty. Za 299 korun je na měsíc k dispozici 3 GB dat, 100 minut volání a 25 SMS. Za stejnou cenu nabízí operátor předplacenkářům ještě 7 GB dat bez volných jednotek volání a SMS. Minuta volání v tomto tarifu vyjde na 4,9 Kč a SMS na 1,9 Kč. Tyto tarify lze nově hradit přímo z platební karty.

