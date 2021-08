T-Mobile má nové tarify, zlevňuje neomezená data

Internetový supermarket s potravinami Rohlik.cz rozšiřuje prodej do pěti nových regionů. Nově doveze nákup do Chomutova, Karlových Varů, Mostu, Třebíče a Znojma.

Zákazníci e-shopu Alza.cz a přepravních společností Dodo a Zásilkovna mohou nově využít doručování do kufru svých aut. Zmíněné firmy spustily ve spolupráci se Škodou Auto pilotní projekt,... celý článek

Zdravotní pojišťovny mají preventivní programy, přes které vyplácejí různé příspěvky. U dětí nabízejí bonusy konkrétně třeba za pohyb. Teď v létě se to týká táborů, včetně těch příměstských.... celý článek

Pokud máte rádi auta, určitě máte také představu, co všechno by měla umět. U mnoha řidičů to bude kombinace rychlosti a výkonu, bohaté výbavy, prostorné kabiny i kufru a atraktivního... celý článek