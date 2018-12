Plyn letí nahoru. Zatím zdražují jen někteří dodavatelé

Rok 2019 by do povědomí českých domácností a firem mohl vstoupit jako rok, kdy zdražily energie. Po elektřině poroste i cena plynu, v průměru o pět až devět procent. Záleží na dodavateli. Nezdražují totiž všichni a navýšení ceny se dotkne jen někoho.

Ekonomika roste a spolu s ní stoupá i spotřeba energií. I to je jeden z důvodů, proč zdražuje elektřina a zemní plyn. Poptávka po obou komoditách je totiž v době šlapajícího hospodářství velká. Ovšem příčin, proč se české domácnosti a firmy musí připravit na vyšší ceny, je víc.

Zdražuje uhlí, proto i zemní plyn

V České republice se polovina elektrické energie stále vyrábí v uhelných elektrárnách – a uhlí je komodita, která v poslední době výrazně zdražuje. Na cenu uhlí tlačí mezinárodní situace. Čína se totiž rozhodla omezit jeho ekologicky náročnou těžbu a místo toho ho dováží. „Citelné omezení celosvětové nabídky uhlí, které poté nastalo, způsobilo v době expanze globální poptávky silný tlak na růst cen,“ uvádí Vladimír Urbánek z portálu Kurzy.cz. Roli hraje i nárůst ceny emisních povolenek, jež firmy nakupují jako „odpustky“ za vypouštění skleníkových plynů do vzduchu.

Zdražující uhlí, potažmo elektřina, mají dopady na cenu plynu, i když na první pohled nepřímo. I zde lze vinu částečně svést na emisní povolenky, které zdražily řádově trojnásobně. „Při nynější vyšší ceně povolenek je už ve většině případů rentabilní zavírat uhelné elektrárny a přestavovat je na elektrárny plynové nebo kombinované uhelno-plynové. Tento posun by do budoucna mohl způsobit růst poptávky po zemním plynu,“ vysvětluje Štěpán Křeček, hlavní ekonom ve společnost BH Securities.

Rostoucí cena plynu tak pravděpodobně odráží i toto očekávání. V posledních týdnech zemní plyn na burzách zdražil až o 50 procent. Například na Pražské burze se zemní plyn pro rok 2019 prodává kolem 26,5 eura za megawatthodinu, což je meziročně o polovinu více.

Dalším důvodem nárůstu ceny zemního plynu jsou jeho menší zásoby. Energetické společnosti totiž komoditu skladují v zásobnících, a protože léto bylo horké, část zásob padla na provoz klimatizací. Dodavatelé zemní plyn nakupují na energetických burzách a pomalu už jim dochází energie pořízené za nižší cenu (nakoupené v předstihu v letech 2015 a 2016), proto přiznávají, že budou muset (dříve či později) zdražovat.

innogy otálí, E.ON zdražil

Alternativní společnosti prodávající energie se vždy vymezují vůči hlavním dodavatelům na trhu. K nim patří v případě plynu innogy, E.ON a Pražská plynárenská. Největší prodejce zemního plynu, společnost innogy, ještě letos v únoru snížila ceny plynu v průměru o 4,5 procenta, a to domácnostem, které využívají produkt Standard se smlouvou na dobu neurčitou.

Jestli bude innogy v dohledné době zdražovat, zatím neví. „Momentálně velmi intenzivně sledujeme vývoj cen na burzách a zvažujeme další postup. Zatím se nám dařilo držet stabilní cenu, poslední rok však ceny zemního plynu dramaticky rostou. My v tuto chvíli analyzujeme situaci a kalkulujeme jednotlivé scénáře,“ říká Pavel Grochál z tiskového oddělení innogy.

Situaci na trhu s plynem analyzují také další firmy včetně společností Pražská plynárenská a ČEZ. „Se zvýšením cen plynu od nového roku nepočítáme, na druhou stranu velkoobchodní ceny plynu za poslední rok a půl stouply o více než 50 procent a jen od letošního února téměř o 40 procent. To budeme bohužel muset někdy zohlednit,“ konstatuje Roman Gazdík, tiskový mluvčí ČEZ.

Prvním významnějším dodavatelem, který od listopadu oznámil zdražení plynu, byl E.ON. Cena plynu narostla pouze zákazníkům, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou, a to v průměru o pět procent. „Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou jsme neměnili cenu plynu od konce roku 2012, to znamená skoro šest let. Výrazné zdražení ceny plynu na burzách v žádném případě do cen pro spotřebitele nepromítneme v plné míře, naopak jsme se snažili, aby změny klienti pocítili co nejméně,“ uvádí Martina Slavíková, tisková mluvčí E.ON. Další zvyšování cen E.ON nyní neplánuje.

Plyn zdraží i menší dodavatelé

Z alternativních dodavatelů zdraží od ledna 2019 například společnost MND. „Roční faktura za plyn se zákazníkům MND zvýší v průměru o asi devět procent v závislosti na jejich spotřebě. Například zákazník se spotřebou deset megawatthodin ročně si v příštím roce připlatí zhruba 100 korun měsíčně," vypočítává Dana Dvořáková, tisková mluvčí MND.

Cena zemního plynu na velkoobchodních trzích pozvolna roste už od dubna 2016, strmě potom od února letošního roku. Přesto jsou někteří dodavatelé zatím zdrženliví, co se týká zdražování, i když i oni přiznávají, že se nárůst cen bude muset v ceníkách projevit.

„Pokud se růstový trend zachová nebo nedojde k poklesu cen, pak se toto zvýšení projeví i na cenách pro koncové spotřebitele. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu dodavatelů se však dá předpokládat, že zákazníci jej nepocítí v plné míře, ale část nákladů ponesou sami dodavatelé,“ míní Hana Novotná z Bohemia Energy.

Firmy radí fixovat ceny

Dodavatelé, kteří už zdražili (a dávají na výběr z produktů se smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou), zpravidla navýšili ceny u produktů se smlouvou na dobu neurčitou. Svým zákazníkům zároveň doporučili, aby si ceny energií fixovali, a sjednali si tedy produkty se smlouvou na dobu určitou. Ty se uzavírají většinou na dva nebo tři roky. Pro domácnosti i firmy to znamená, že takovou smlouvu nemůžou po dobu, na níž byla sjednána, vypovědět. Tedy bez citelných sankcí.

Fixace může být výhodná před tím, než ceny energií narostou. „Cena plynu na burzách dlouhodobě roste, proto klientům doporučujeme uzavřít produkty s několikaletou fixací ceny, kdy jim smlouva zaručuje stabilní a neměnnou cenu až na tři roky dopředu,“ uvádí Martina Slavíková.

Podobného mínění je i Pavel Grochál. „Zákazníkům, kteří se v příštím období chtějí vyhnout výrazným cenovým výkyvům, lze jednoznačně doporučit produkty s fixovanými cenami. Zejména v posledních měsících o ně registrujeme zvýšený zájem. Takzvaně zafixováno má více než 50 procent všech našich zákazníků,“ dodává.

Ve chvíli, kdy by cena energií naopak klesala, mohli by lidé s fixacemi prodělat. Mínusem smluv na dobu určitou je také to, že se automaticky prodlužují, pokud je spotřebitel ve správnou chvíli nevypoví.

Nutno dodat, že fixace se dotýká pouze obchodní složky ceny plynu. Zbytek, například poplatek za distribuci, každoročně určuje Energetický regulační úřad. Ten letos oznámil, že domácnosti a menší firmy v roce 2019 na regulovaných poplatkách ušetří, v průměru asi o 2,48 procenta.