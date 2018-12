Odborníci: Ceny energií porostou

Co se děje

Uplynulé roky se nesly ve znamení příznivých cen jak za elektřinu, tak i za plyn. V některých letech byly dokonce na mnohaletých minimech. Přibližně před dvěma lety ale začaly ceny na velkoobchodním trhu růst. A ceny pro domácnosti je začínají následovat: u elektřiny už zdražování začalo, plyn výraznější růst cen čeká.

Končí doba levné energie

Lidská paměť je krátká a vybíravá. Schválně se můžete zeptat ve svém okolí, jak to bylo v uplynulých deseti letech s cenami energií. S nejvyšší pravděpodobností uslyšíte, že je to rok od roku horší. Přitom právě v minulé dekádě bylo všechno jinak. Vývoj cen domácnostem docela přál – připomeňme přelom let 2013 a 2014, kdy největší dodavatel ČEZ zlevňoval o 15 procent. A konkurence musela reagovat podobně.

Dodavatelé energií měli ke zlevňování důvod – čím dál ostřejší konkurenční boj. A měli k němu taky prostor: energie na burzách, kde je nakupují, zlevňovaly. Jenže s první polovinou roku 2016 přišel na energetických burzách konec propadu cen. Od té doby jen rostou. Nyní se velkoobchodní ceny elektřiny pohybují na úrovni let 2012 a 2013 a očekává se další nárůst.

Podobně se vyvíjela cena zemního plynu. Liberalizace trhu s plynem nastala o pár let později než u elektřiny. Poté ceny plynu klesaly až do dubna 2018. Nyní ceny plynu pozvolna narůstají a zlevnění se v nejbližší době neočekává.

Proč ale maloobchodní ceny pro konečné spotřebitele (domácnosti) začínají růst až letos? Ten hlavní důvod, proč jsme dosud zdražení elektřiny a plynu nijak zvlášť nepocítili, je ten, že dodavatelé dodávky energie na velkoobchodním trhu nakupují na rok až dva dopředu.

Deset až patnáct procent

Energetičtí odborníci se shodují, že v nejbližších letech nemá smysl očekávat snížení cen energií, právě naopak. „Letos se razantně změnila cena elektřiny, která stoupá opravdu rychle. Jestliže loni byly ceny kolem 1000 Kč za 1 MWh, dnes už jsou nabídky kolem 2000 Kč,“ říká Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-INFO. Zároveň ale vysvětluje, proč to neznamená stoprocentní zvýšení cen pro zákazníky, samotná cena elektřiny totiž představuje jen část našeho účtu: „U elektřiny je podíl regulovaných cen asi 70 procent, tudíž i stoprocentní zvýšení ceny elektřiny se projeví méně, než by se dalo očekávat. Já čekám, že náklady na elektřinu se zvednou tak o 10 až 15 procent.“

O míře zdražení rozhodují dodavatelé energií. Zdražení zatím ohlašovali zejména dominantní dodavatelé energií (E.ON, PRE, ČEZ, Bohemia Energy, Centropol a další). Mnohem opatrnější jsou dodavatelé alternativní, ke kterým zákazníci přešli za nižšími cenami. Zejména ti se budou snažit s cenami hýbat minimálně, aby těžce získané zákazníky opět neztratili. Zdražovat víc nebo míň ale budou všichni (pokud už nezdražili). Má tedy cenu hledat, kdo bude levnější?

Sledovat trh se vyplatí

Největší změnu v cenách energií lze očekávat na přelomu roku, kdy dodavatelé pravidelně upravují ceníky v souvislosti se změnou státem regulovaných poplatků. Pokud některý z dominantních i alternativních dodavatelů neoznámil zdražení doteď, lze očekávat, že tak učiní právě na konci letošního roku.

Jednou z možností, jak si uchovat co nejlepší ceny energií i pro příští rok, je vyhledání co nejlepší nabídky. „Já si myslím, že cenu změnit dodavatele určitě má,“ říká Jan Schindler. „Dnes musí být lidé velmi obezřetní a musí si být vědomi toho, že ani třeba neušetří. Ale musí myslet na budoucnost, že třeba za rok budou ceny mnohem vyšší než nyní.“

Doporučujeme zvažovat stabilní dodavatele, kteří nabízejí solidní ceny za férových podmínek. S výběrem nového dodavatele energií vám pomůže například online srovnání nabídek.