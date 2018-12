Europlatba a EasyChange nabízejí alternativu k bankám pro bezhotovostní směnu deviz

Nadcházející doba fintechová přináší bankám konkurenci i ve směňování peněz. Projekty jako Europlatba.cz a EasyChange.cz umožňují lidem levné a rychlé konverze nejen z eura do koruny a zpět. Lidé a firmy je využívají k placení za služby i zboží, k posílání výplat z ciziny do Česka, ba dokonce i k úhradám pokut za rychlou jízdu.

Projekt Europlatba.cz je webová aplikace, která umožňuje bezhotovostní směny eur a korun z účtu na účet bez poplatků. Funguje bez jakéhokoliv omezení oběma směry – koruny do eur a eura do korun.

Služba EasyChange.cz je pak určena pro dlouhodobé klienty, kteří pravidelně směňují větší objemy peněz a splní smluvní podmínky služby EasyChange, ti pak dostanou k dispozici ještě možnost konverzí amerického dolaru a britské libry a další funkce systému.

„Je potřeba říci, že ani jedna z uvedených služeb nenabízí valutové, tedy hotovostní operace,“ upozorňuje Miroslav Kaufmann ze společnosti EasyChange.

Jak přesně vaše služba funguje?

Miroslav Kaufmann: Klient převádí svou platbu na některý z našich sběrných účtů a my konvertujeme jeho měnu na účet, který určí. Většina z nich si naše služby nejdřív vyzkouší na Europlatba.cz. A pokud jsou spokojení, mají možnost stát se našim smluvním klientem u EasyChange. Tím pak získají mnoho výhod, zejména přístup do vlastního webového rozhraní, které jim velmi výrazně ulehčí další práci.

Matěj Novák: V zemích Evropského hospodářského prostoru zasíláme a přijímáme platby v eurech zcela bez poplatků a bez omezení výše částky. Jsme výrazně levnější než banky, protože díky své specializaci a optimalizaci procesů nabízíme i výhodnější konverzní kurz.

O kolik peněz méně s vámi zaplatím na poplatcích a rozdílu v kurzu proti tomu, kdo využije služeb banky?

Matěj Novák: Na Europlatba.cz s menšími částkami eur většinou ušetříte v řádu desítek až stovek korun. Nelze to ale stanovit paušálně, kromě samotného kurzu je podstatná i poplatková politika konkurence. Důležitá je ale i úspora času, díky sběrným účtům, které máme v Česku, Německu, na Slovensku a v Británii, dokážeme přijmout a odeslat platbu v rámci minut.

A co služba EasyChange? Pro jaký druh plateb uživatelé vaše služby využívají?

Matěj Novák: U našich klientů jde velmi často o opakovanou směnu eurových výplat do korun mezi jejich účty. Službu ale lidé používají i při cestování. Platí s námi za hotely, letenky, půjčovny aut a podobně. Velmi frekventované jsou poslední dva roky platby pokut za dopravní přestupky v zahraničí. Denně s pomocí této služby klienti platí za nejrůznější zboží pro vlastní potřebu, pořizované především ze zemí Evropské unie.

Miroslav Kaufmann: Firmy, včetně podnikatelů-fyzických osob, využívají službu k úhradám dodávek za zboží a služby a ke směně svých devizových tržeb do korun.

Jak klíčová je pro váš byznys model technologie?

Matěj Novák: Používáme vysoce efektivní software, který jsme si sami navrhli na základě svých poznatků z předchozích let. V bankovnictví a souvisejících finančních službách se moderní technologie velice rychle prosazují, je tedy potřeba držet krok a neustále inovovat. Jelikož klienti vyžadují, aby všechno bylo online a nonstop dostupné, snažíme se tomu podřídit všechny části systému. Proto jsme vstoupili začátkem roku 2018 do České fintech asociace, kde čerpáme další inspiraci.

Miroslav Kaufmann: Do některých německých bank například dokážeme dostat eura v řádech desítek vteřin. Stejně rychle trvají platby klientů z těchto bank na náš německý sběrný účet. To lidé oceňují, zvlášť když za to u nás nezaplatí ani korunu navíc.

Na trhu jste osm let. Jak jste přišli na možnost nabízet platby/převody peněz z koruny do jiných měn a jak se ten nápad rozvíjí dál?

Matěj Novák: Myšlenka vyšla z mých předešlých zkušeností z banky a jiné finanční instituce. Brzy jsem uviděl na trhu velkou mezeru, kterou nikdo nevyplňoval, zejména kvůli složité legislativě. To se změnilo v roce 2010, kdy Evropská unie přišla s možností snazšího získání licence platební instituce, a my tak mohli zažádat ČNB o povolení. Následně jsme hledali, čím svoji službu odlišit – a posílání peněz bez poplatků, dostupné nonstop i o víkendech a bez složité identifikace klientů znělo jako revoluční nápad. Tím vznikla Europlatba.cz, služba, která tohle umí a do platby ve výši tisíc eur se ani nemusíte detailně identifikovat.

Miroslav Kaufmann: Já v roce 2012 dostal nabídku pomáhat s restrukturalizací společnosti a následně ji dál rozvíjet. Cíl, jak by měla tato finanční služba fungovat, se mi hodně líbil a viděl jsem, že je tu potenciál výrazně uspět. Později jsme začali připravovat úplně nový IT systém a web, postavený na modernějších technologiích, s důrazem na rostoucí požadavky bezpečnosti a na snadné rozšiřování funkcí systému i v budoucnu. Po osmi měsících vývoje jsme systém nasadili a velice nás potěšila okamžitá pozitivní odezva klientů. Další velký úkol, který aktuálně řešíme, je přelicencování podle nové unijní legislativy.

Služby Europlatba a EasyChange využívají především malé a střední firmy a podnikatelé. Široká je ale i klientela nepodnikajících osob, občanů. Právním rámcem pro poskytování služby je především občanský zákoník, zákon o platebním styku a pak celá řada zákonů, vyhlášek a nařízení, souvisejících s regulovanou činností v tomto oboru.

Jak určujete kurz směny?

Kurz je daný aktuálním vývojem měnového páru na trhu a mění se automaticky po minutě. Klient při zadání okamžitě vidí kurz své transakce a výši částky v druhé měně, než zadá příkaz je kurz určitou dobu fixován.

Neúčtujete si poplatky, z čeho pramení váš příjem?

Naším příjmem je takzvaný spread, rozdíl mezi hodnotou nakupované měny a hodnotou prodávané měny.

Pracujete při převodech výhradně se svými finančními prostředky, nebo si je půjčujete například na devizovém trhu?

Pracujeme jenom se svými finančními prostředky.