Na ošetřovné dosáhnou i babičky, dědové, tety či strýcové

Na ošetřovné při zavřené škole nebo karanténě kvůli koronaviru mají podle dosavadních podmínek nárok rodiče a případně také další osoby žijící s dítětem v jedné domácnosti. Nově se okruh možných příjemců rozšíří o všechny příbuzné v linii přímé nebo vedlejší podle § 772 občanského zákoníku, přestože s dítětem nežijí v domácnosti.

V praxi může jít především o prarodiče, tety nebo strýce, ale také třeba o starší sourozence. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti mají dokazovat správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením. Podmínkou bude, že jde o zaměstnance s nemocenským pojištěním.

Novela nepočítá se zpětnou účinností. Rozšíření tedy půjde využít až poté, co změnu potvrdí senátoři. Ti by se měli sejít ve středu 21. dubna, aby potvrdili jiné vylepšení týkající se ošetřovného: zvýšení částky z 70 na 80 procent vyměřovacího základu, a to zpětně od začátku března. Ve stejný den by senátoři mohli schválit i rozšíření okruhu příjemců, stoprocentně jisté to však zatím není – možná se k němu dostanou až na další schůzi za týden. Oba návrhy mají podporu vládních i opozičních politiků, komplikace se nečekají.

Nakonec ještě bude potřeba podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů, což by v tomto případě mohlo zabrat jenom několik málo dnů. Rozšíření o další příbuzné pak bude účinné hned od zveřejnění novely ve Sbírce zákonů, tedy zřejmě na konci dubna nebo na začátku května. I další příbuzní potom dostanou 80 procent vyměřovacího základu, ovšem ne zpětně od března.

V čerpání ošetřovného by se pak tito příbuzní mohli střídat s dosavadními příjemci, případně je zcela nahradit. Rozšíření má podle poslanců dva cíle: Jednak umožnit výkon zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. A jednak posílit příjmy rodin díky tomu, že si budou moct s ohledem na výši výdělku lépe vybrat, kdo bude čerpat ošetřovné a kdo pracovat – lze předpokládat, že ošetřovné si vybere ten člen rodiny, jehož pracovní příjem i propad příjmů je nižší.

Od 12. dubna je na krizové ošetřovné nárok jenom za dny, kdy škola nebo školka neumožňuje prezenční (osobní) výuku. Hůř na tom jsou zdravotníci, učitelé, policisté, vojáci, zaměstnanci v sociálních službách nebo někteří úředníci (na úřadu práce, správě sociálního zabezpečení či finanční správě) – od 12. dubna totiž musí mateřské školy i třídy prvního stupně základní školy umožnit jejich dětem osobní přítomnost. Proto tito zaměstnanci přišli o nárok na ošetřovné, a to i ve dnech, kdy má zbytek třídy distanční výuku. Ošetřovné přitom nemůže čerpat ani druhý z rodičů, přestože má úplně jiné povolání. Ani novela, rozšiřující nárok na ošetřovné o další příbuzné, toto omezení neodstraňuje.

