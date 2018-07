Jak si pojistit jízdní kolo

1. Příklad: Poškozené kolo

Honza je velký sportovec a vlastní jízdní kolo v hodnotě 40 tisíc korun. Kolo by si chtěl pojistit pro případ, že by bylo poškozeno nebo je někdo ukradl. Jaké má možnosti?

Komentář: Pro sjednání správného pojištění je stěžejní, kde je kolo umístěné a kde hrozí nebezpečí. Bude skladované v bytě spolu s ostatním vybavením? Ve sklepě bytového domu? Má se pojištění vztahovat i na situaci, kdy ho odcizí ze stojanu před obchodem nebo restaurací?

Doma nebo ve sklepě

Pokud se kolo nachází v domácnosti, pak se může zahrnout do klasického pojištění domácnosti. Pojistka se bude vztahovat na všechna pojistná nebezpečí, která jsou ve smlouvě sjednaná. Samozřejmostí jsou škody na živelní rizika, jako je požár, poškození vodou z prasklého potrubí atd. Riziko krádeže se však v pojistné smlouvě musí zkontrolovat a případně připojistit.

Často se jízdní kolo umisťuje do sklepních prostor či kójí. V tomto případě vše funguje jako u pojištění domácnosti, jen je potřeba brát v úvahu limit, který se na sklepní prostory či kóje nastaví. Pokud si Honza sjedná pojištění domácnosti na hodnotu 300 tisíc a vybere si produkt s limitem na krádež ze sklepní kóje na 10 % z pojistné částky hodnoty domácnosti, pak může očekávat od pojišťovny maximálně 30 tisíc korun. Je tedy zapotřebí vždy se informovat, jaký limit se bude v případě krádeže ze sklepa aplikovat.

Zkontrolujte uzamčení

Dalším faktorem při pojistném plnění je zabezpečení vstupu do sklepa a vůbec, jak má takový sklep vypadat. Ověřte si, z jakého materiálu by měla být stěna, či jaké další bezpečnostní prvky kromě zámku by měl obsahovat. Všechny tyto informace najdete v pojistných podmínkách v části „zabezpečení“. Jinak se vám může plnění citelně snížit nebo zcela zamítnout.

2. Příklad: Krádež bicyklu z auta

Petr je natolik vášnivý cyklista, že s kolem cestuje a velmi často je převáží autem. Představuje si takové pojištění, které bude zároveň zahrnovat krádež kola z auta.

Komentář: Existují dvě cesty, jak si kolo chránit. První možností je pojištění domácnosti s větším pojistným rozsahem, co obsahuje i krádež věcí z automobilu. V tomto případě je důležité pohlídat si několik bodů, například na jaké věci se pojištění vztahuje, jestli se nejedná pouze o příruční zavazadla apod. Další podmínkou plnění je, odkud bylo kolo ukradeno. Jedná se o střešní nosič na střeše či „za autem“? Máte auto takových rozměrů, že se vám vejde do kufru? Převážíte kolo tak, že zasahuje do kabiny cestujících?

Důležitým faktorem je i limit, tedy maximální částka, kterou pojišťovna bude z tohoto rizika hradit. Pojistné podmínky zahrnují i další výluky například v podobě času, kdy byla daná věc odcizena.

Druhou možností, jak kolo pojistit pro případ krádeže z auta, je připojištění „zavazadel“ u autopojištění – ať už povinného ručení, nebo havarijního pojištění. Zde platí podobná pravidla jako u pojištění kola v rámci domácnosti. Výhodou je, že se pojištění nebude vztahovat jen na rizika krádeže a živelní rizika, ale také na zničení kola autonehodou. U tohoto pojištění je také zpravidla možné sjednat vyšší limit, než jaký bývá u pojištění věcí v domácnosti. V obou případech je opět vhodné zabývat se zabezpečením, tedy jak má být kolo na vozidle či ve vozidle uzamčeno, aby mohla být případná škoda proplacená.

Kolo před restaurací

Složitější je situace, kdy má být kolo pojištěno pro případ krádeže mimo pojištěnou domácnosti například ze stojanu před restaurací, obchodem atd. I takové pojištění dnes pojišťovny nabízejí, a to v rámci pojištění věcí z domácnosti.

Aby se plnění mohlo uskutečnit, musí zloděj zpravidla překonat nějakou překážku, nejčastěji v podobě uzamčeného zámku. Takže nezapomeňte na zabezpečení a na dostatečné limity. Vždy je pak nutné doplnit záznam od Policie ČR.

Ve všech uvedených příkladech se ujistěte, v jakých státech pojištění platí. Jestli jezdíte s kolem i do zahraničí, musí mít pojistka územní platnost „Evropa“.

Kolo jde pojistit samostatně

Existuje i možnost pojistit kolo samostatně. Také zde máte několik produktů na výběr. Kromě pojištění, jež poskytují jednotliví prodejci kol, jej nabízí přímo i pojišťovny. Opět je zapotřebí zkontrolovat územní platnost, daná rizika apod.

Výhodou samostatného pojištění je, že si můžete nastavit pojistnou částku kola na reálnou hodnotu. Nevýhodou je cena, která je vyšší než u pojištění domácnosti nebo v rámci pojištění zavazadel.

Pozor na „nešikovnost“

Myslet byste měli také na pojištění odpovědnosti pro případ, kdy při své jízdě někoho zraníte nebo mu způsobíte hmotnou škodu. Jako příklad lze uvést situaci, kdy na cyklostezce srazíte člověka a způsobíte mu zlomeninu ruky vyžadující dlouhodobější léčbu.

Co všechno může zraněný požadovat? Zdravotní pojišťovna náklady na ošetření a rehabilitaci uhradí, avšak bude je vymáhat po osobě, která je za zranění odpovědná. Kdyby poškozený nemohl vykonávat svou profesi a přicházel by o příjem, měl by nárok i na úhradu ušlého zisku. To samé platí u poničení kola. Právě pro tyto případy je dobré pojistit si občanskou odpovědnost, která se na pojištění vzniklé při rekreačním sportu vztahuje.

