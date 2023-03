Notino zjednodušuje a zrychluje nakupování. Pomáhá s tím vylepšená aplikace

Jak jste v Notinu ustáli poslední dva nebo tři bouřlivé roky?

Situace na trzích byla hodně nestabilní. Schválně říkám byla, poslední měsíce pozorujeme postupné zlepšování. Konkrétně mluvím o dodavatelsko-odběratelských vztazích, nedostatku zboží na trhu, drahé a pomalé dopravě a samozřejmě obrovském tlaku na zdražování v každém článku řetězce. Také poptávka ze strany zákazníků byla nejistá – nikdo nevěděl, kdy a jak silně se propadne.

Největší výzva tak byla správně nastavit objemy skladu, zajistit na to dostatečné finance a průběžně obojí balancovat. Tušili jsme, že dodavatelé budou mít problém naše objednávky v plné míře vykrývat, a zároveň jsme měli silné signály, že bude tlak na ceny. Rozhodli jsme se tedy u vybraného sortimentu a ve vybraných kategoriích zvýšit skladovou zásobu a obrátkovost o několik měsíců.

Jak to vyšlo?

Nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec se nám to podařilo, banky nás významně podpořily, a dneska vidíme, že to byl velmi dobrý krok. Notino má obrovskou výhodu, že nepůsobí jenom na jednom či dvou trzích, ale skoro v celé Evropě. Díky tomu jsme odolnější vůči dopadům na celou skupinu v případě, kdy nám některé trhy zpomalují růst.

Situaci v Česku samozřejmě pečlivě sledujeme, je to náš domácí trh, ale zatím pokles nevidíme. Daří se nám zákazníky přesvědčit, že Notino nabízí zajímavé produkty a dobré služby, což dokazuje meziroční růst na českém trhu výrazně přes 30 % a NPS (net promoter score – míra loajality zákazníků – pozn. red.) na hodnotě 83.

Jakub Šedý Zdroj: Notino V Notino působí od roku 2018 jako finanční ředitel. Jeho parketou je řízení, plánování, zajišťování financování a nastavování finančních strategií.

Notino je největší evropský internetový obchod s parfémy a kosmetikou. Služby teď poskytuje ve 27 zemích Evropy a 26 kamenných obchodech.

To je vysoké číslo. Jak se vám podařilo takovou zákaznickou loajalitu vybudovat?

Zjednodušili jsme a zrychlili nakupování, plánujeme velké investice do vývoje mobilní aplikace, budeme modernizovat naše kamenné prodejny a současně jsme významně navýšili sortiment. Aktuálně máme na 100 tisíc produktů od 2,5 tisíce značek a rozšiřovat chceme letos dál. Inovujeme a zprostředkováváme nákup oblíbených produktů za tu nejlepší cenu, aniž by zákazníci museli dělat kompromisy v kvalitě. Toho si lidé cení, vracejí se k nám a vedle toho nám přibývá i nová báze nakupujících.

Jste schopni tenhle růst ufinancovat?

Není to jednoduché, náklady na financování se extrémně se navyšují a banky jsou daleko obezřetnější, kam posílají peníze. To je ale nový standard alespoň pro dalších pár let, na ten si musíme zvyknout a nějak se s tím popasovat. Máme vedle sebe největší české banky, které nás dlouhodobě podporují, rozumějí a věří našemu byznysu. Díky tomu jsem přesvědčen, že nás budou podporovat i nadále a že budeme společně schopni růst i v dalších letech.

Na nový standard si musí zvyknout i naši dodavatelé, kteří v mnoha případech takovou podporu od bank jako my nemají. Proto jsme se mimo jiné rozhodli zavést financování dodavatelského řetězce ve spolupráci s Platební institucí Roger. Cílem je financovat obchodní toky mezi námi a našimi dodavateli a optimalizovat jejich pracovní kapitál. Jednoduše řečeno, naši dodavatelé si můžou kdykoliv zkrátit splatnost faktur, ale nám to nenadělá paseku v cashflow.

Ekonomové předpovídají, že dopady ekonomické krize se na kondici tuzemských e-shopů naplno projeví až v nadcházejících měsících. Jste připraveni?

Připraveni jsme dobře. Od covidu jsme výrazně změnili způsob obchodního i finančního plánování. De fakto na denní bázi vyhodnocujeme predikce budoucích výnosů od datových analytiků, sledujeme stavy skladů a disponibilní hotovost, řešíme kapacity ve svých logistických centrech – abychom byli připraveni včas reagovat na případné výkyvy na trhu, ať pozitivním nebo negativním směrem. Současně máme zdravou strukturu produktů na skladě, a díky tomu jsme ve velmi dobré finanční kondici. Obecně lze říci, že e-commerce společnosti mají tu výhodu, že jsou zvyklé se nafouknout na vánoční sezonu, odbavit i trojnásobné objemy a hned po Vánocích se zase vyfouknout na původní stav. Pokud má tedy podnikatel v e-commerce zdravý sklad, zdravou nákladovou strukturu, není zatížen vysokými fixními náklady nebo splátkami úvěrů z nesmyslných investic, dokáže poměrně flexibilně reagovat na vývoj poptávky.

Museli jste kvůli zvýšeným nákladům za energie, přepravu a další zdražovat?

Sami navyšování cen samozřejmě vnímáme u téměř všech vstupů, které kupujeme. Náklady na energie u nás ale nejsou v nákladové struktuře dominantní položka. Jsme obchodní společnost, proto je pro nás hlavním nákladem hodnota produktu samotného. Na růst cen vstupů se snažíme v první řadě reagovat neustálým zlepšováním procesů. Vymýšlíme, jak víc automatizovat a zefektivnit logistiku a samozřejmě provoz samotný. V loňském roce se nám řada věcí povedla, spustili jsme automatizovanou balicí linku, fast pick linku na vychystávání top sellerů či vzorků a voicebota na zákaznickém centru. Díky těmto a desítkám dalších projektů se nám daří držet atraktivní ceny.

Trendem poslední doby je, že si e-shopy otevírají kamenné prodejny. Vy patříte mezi ně. Proč to děláte?

Mít kamenné pobočky se dlouhodobě ukazuje jako správné řešení. Naší vizí je budovat Notino jako evropského leadera na poli zdraví a beauty a poskytovat zákazníkům stejný servis online i offline. Každý prodejní kanál má svoje výhody a nevýhody, ale když se spojí dohromady, zákazník může využívat benefity obojího a dostane maximální servis. Dají se tak propojit moderní technologie dostupné pouze na webu či v mobilní aplikaci, se službami, které lze naopak poskytovat pouze fyzicky v kamenné prodejně. Jako případ můžu zmínit AirParfum, diagnostiku pleti a vlasů či Shadefinder. Nad rámec toho využívá přibližně 35 % českých zákazníků pro doručení své objednávky možnost si ji vyzvednout na našich pobočkách. Díky tomu s nimi jsme být v přímém kontaktu.

Smazat rozdíl mezi online a klasickým nakupováním se snažíte dlouhodobě. Co dalšího vám funguje?

Chceme svět online nakupování dělat co nejvíc autentický, proto jsme zavedli několik vychytávek, které nakupování online usnadní. Je to například virtuální zrcadlo „Try on”, díky kterému si zákaznice nebo zákazníci můžou vyzkoušet, jak jim sedí jednotlivé produkty. Velmi oblíbené jsou také vzorky parfémů a kosmetiky „Try it first”, kdy si nejdřív vyzkoušíte vzorek a pak si případně produkt objednáte. Proces jsme navíc nastavili tak, aby byl pro zákazníky pohodlný a rychlý, a to jak při objednání, tak případném vrácení nebo výměně produktů.

Prý chcete víc zacílit na mladší generaci. Jak?

Kromě zapojení Tik Toku do marketingového mixu se zaměříme i na rozšíření spolupráce s influencery, kteří mladé oslovují. Mimo digitální prostor si hrajeme i s myšlenkou offline eventu, který by nás s touto generací víc propojil.

Po odchodu z Ruska působíte ve 27 zemích. Plánujete další expanzi?

Rok 2023 pro nás bude ve znamení příprav na expanzi na další trhy. Na rok 2024 je v plánu například Norsko nebo Srbsko.

