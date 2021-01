Nejpřísnější omezení prodloužíme, rozhodla vláda

Současná protiepidemická opatření zůstanou v platnosti nejméně do 22. ledna. Rozhodla o tom dnes vláda. Zavřené tak zůstávají většina škol, obchodů i služeb.

V pátém stupni systému PES je Česko z rozhodnutí vlády od 27. prosince. Před Vánoci vláda tvrdší opatření schválila minimálně do 10. ledna. Situace se mezitím zhoršila a Česko tak zůstává v nejrizikovějším režimu.

Testy ve středu odhalily 17 668 nakažených, což je nové maximum. V posledních týdnech také opět roste počet hospitalizovaných lidí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný předpokládá, že během příštího týdne by se měla v počtu nově nakažených promítnout zpřísněná opatření přijatá koncem prosince. Pokud by se situace příští týden výrazně změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny.

Vláda dnes také rozhodla, že umožní návštěvy ve zdravotnických zařízeních – samozřejmě za dodržení stanovených hygienických podmínek. Rozhodla také prodloužit plošné a bezplatné antigenní testování i po 15. lednu.

Co teď platí?

