Z Dáme jídlo je i supermarket. Vozí nákupy z Tesca

Rozvozce restauračních pokrmů Dáme jídlo nově vozí i nákupy. Novinka se týká zatím pouze Prahy a Dáme jídlo na ní spolupracuje s deseti obchody Tesco Expres.

Na rozdíl od běžných online supermarketů, jaké má Tesco nebo jako jsou Rohlík.cz a Košík.cz, budou mít zákazníci svůj nákup doma nejpozději do 45 minut. Aspoň tak to Dáme jídlo slibuje. Cena za doručení nákupu z Tesco Expres je 69 korun a objednávka musí přesáhnout částku 99 korun.

„Pro rychlé doručení zboží objednaného on-line se ve světě vžil název quick commerce. Spoluprací s Tesco Expres nyní do tohoto rychle se rozvíjejícího segmentu vstupujeme,“ říká výkonný ředitel společnosti Dáme jídlo Filip Fingl.

Oproti běžné nabídce supermarketů Tesco Expres bude v první fázi u Dáme jídlo možné vybírat z přibližně šesti stovek položek. V budoucnu se počítá s postupným navyšováním množství dostupného zboží a počtu prodejen Tesco Expres i s rozšiřováním okruhu partnerů. „Časem se tak můžeme dočkat i delikates, květin či dalšího zboží,“ říká Fingl.

Stejnou službu už v dubnu v Praze začali nabízet prodejny Žabka a aplikace Bolt Food. Vybrané zboží slibují doručit do 60 minut od objednání a cena doručení začíná na 70 korunách.

I Žabka patří do skupiny Tesco. To je mezi řetězci v Česku jednoznačně nejaktivnější, co se online světa potravin týče. Jeho internetový obchod obsluhuje už zhruba pět milionů lidí v Česku. Narozdíl od nových expresních služeb doručení potravin, nabízejí větší internetové supermarkety rozsáhlejší sortiment zboží a pokrývají větší část Česka než jen Prahu. Doručení ale není tak rychlé, objednává se i několik dnů předem.

