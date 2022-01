Koruna posílila na desetileté maximum vůči euru

Česká koruna dnes odpoledne zpevnila na svoji vůbec nejsilnější úroveň vůči euru za posledních deset let. Podle údajů Bloombergu posílila až na kurz 24,764 za euro. Silnější byla naposledy v říjnu 2012.

Tuzemské měně pomáhá razantní zvyšování základní úrokové sazby v podání České národní banky. Dosud v žádném jiném kalendářním roce své historie od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 nezvedla ČNB základní sazbu tak razantně jako loni, kdy stoupla o 3,5 procentního bodu. Byl to současně nejvyšší nárůst mezi všemi světovými ekonomikami, které Mezinárodní měnový fond definuje jako hospodářsky vyspělé.

Navíc trh předpokládá, že ČNB razantně zvýší základní sazbu i letos. V tuto chvíli mezinárodní devizoví obchodníci očekávají, že ČNB do letošního března zvedne základní úrok na 4,75 procenta, tedy o ještě jeden procentní bod nad stávající úroveň 3,75.

Nůžky mezi základním úrokem na koruně a na euru by se pak rozevřely do šíře 4,75 procentního bodu, což by bylo nejvíce od jara 1999, tedy prakticky za celou dobu existence eura. To samozřejmě výrazně zatraktivňuje korunu v očích mezinárodních investorů, kteří do ní přesouvají stále větší objem svých prostředků – což vede právě k jejímu zpevnění na desetileté maximum.

Bezprostředním důvodem posílení koruny jsou ale dnešní příznivá čísla k podmínkám v tuzemském průmyslu, který se oklepává ze světové logistické krize. Tato čísla zapadají do vývoje v celém středoevropském regionu. Ze středoevropských měn – vedle koruny jde ještě o forint a zlotý – dnes nejvýrazněji posiluje maďarská měna, neboť v Maďarsku došlo loni na sklonku roku k nejvýraznějšímu zlepšení výrobních podmínek v průmyslu.

Lukáš Kovanda je hlavním ekonomem Trinity Bank a členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Koruna pohledem analytika Komerční banky Jana Vejmělka:

