Akcenta má po 14 letech nového šéfa

Po téměř 14 letech mění společnost Akcenta CZ, která ve střední Evropě obchoduje s devizami, svého předsedu představenstva. Milana Cermana, jenž na svou funkci rezignoval, vystřídá Jacek Jurczynski.

„Mým úkolem je Akcentu dále rozvíjet, a to především v oblasti digitalizace, kde máme deficit, který potřebujeme co nejrychleji dohnat,“ říká Jurczynski. Dodal, že Akcenta chce dát svým klientům do ruky digitální nástroje, které jim více ulehčí a zefektivní práci. „I z toho důvodu bude přímo v mojí gesci mimo jiné náš interní IT vývoj a také obchod,“ dodává.

Jurczynski byl od roku 2021 předsedou dozorčí rady Akcenty. Před tím působil jako ředitel pro kapitálové trhy ve vídeňské Raiffeisen Bank International. Zkušenosti čerpal také na vedoucích pozicích například v mBank, BGK, Goldman Sachs a BPH. Magisterský titul získal Jacek v oboru finance a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě.

Cerman se podle svých slov „rozhodl hledat nové výzvy“. „A jsem přesvědčený o tom, že Jacek Jurczynski je tím správným kapitánem, který provede Akcentu bouřlivou digitální proměnou bezpečně a úspěšně,“ říká ke svému působení ve společnosti.

Akcenta se specializuje na směnu měn, zahraniční platby a zajišťovací obchody. Vedle Česka aktivně působí také v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a Německu. Má přes 54 tisíc klientů, převážně malých a středně velkých firem orientovaných na export nebo import.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte… Zjistit více

Sdílejte článek, než ho smažem