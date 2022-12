Prodej úvěrů Sberbank: Výjimka z amerických sankcí nekončí

Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) prodloužil výjimku pro Sberbank CZ ze sankcí proti ruským subjektům. Výjimka měla vypršet dnes, úřad ji prodloužil do konce ledna 2023.

Pokud by výjimka z amerických sankcí na využívání IT systémů skončila, hrozilo by podle insolvenční správkyně Jiřiny Lužové, že Sberbank CZ už nebude mít přístup do svého hlavního bankovního systému a dalších nepostradatelných systémů.

„OFAC vyhověl mé žádosti na základě učiněných kroků, které podnikla při prodeji úvěrového portfolia Sberbank CZ,“ oznámila dnes insolvenční správkyně. Dalším prodloužením se úřad nadále zabývá, dodala.

Smlouvu o smlouvě budoucí s Českou spořitelnou podepsala insolvenční správkyně 7. listopadu. Jde o koupi úvěrového portfolia v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun, kupní cena činí 41,053 miliardy korun. Prodej už schválil věřitelský výbor, Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Po prodloužení výjimky ze sankcí se čeká už pouze na souhlas insolvenčního soudu.

„Po podpisu kupní smlouvy s Českou spořitelnou bude tato následně zveřejněna v insolvenčním rejstříku a započne tříměsíční lhůta, ve které budou mít věřitelé Sberbank CZ možnost napadnout platnost této smlouvy. Teprve poté může být transakce vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ kupujícím uhrazeny. Pokud bude kupní smlouva s Českou spořitelnou podepsána do konce roku, kupní cena nebude uhrazena dříve než v březnu 2023. Migrace klientů Sberbank CZ do portfolia České spořitelny bude zahájena až po úhradě kupní ceny,“ říká Lužová.

V případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině příštího roku lze podle insolvenční správkyně předpokládat, že dojde k vypořádání věřitelů formou částečného rozvrhu v druhé polovině roku 2023. „Částečný rozvrh je ze zákona možné provést, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty, což by mělo splnit vypořádání obchodu s Českou spořitelnou. Celkový rozvrh bude možné učinit až na konci insolvenčního řízení po vyhotovení konečné zprávy,“ upřesňuje.

Nabídka České spořitelny společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ by podle Lužové měla dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení věřitelů v první skupině (sem patří Garanční systém finančního trhu – „fond pojištění vkladů“), stoprocentnímu uspokojení věřitelů v druhé skupině (fyzické osoby a malé a střední firmy) a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (kraje, města, obce a velké společnosti).

Pro úvěrové klienty Sberbank CZ se zatím stále nic nemění. Až do úspěšného vypořádání prodeje jsou nadále povinni splácet své závazky jako doposud, zdůrazňuje insolvenční správkyně.

Zbytek úvěrového portfolia a ostatní aktiva Sberbank CZ, která nejsou součástí smlouvy o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia uzavřené s Českou spořitelnou, plánuje insolvenční správkyně nabídnout na začátku roku 2023 ostatním bankám i nebankovním společnostem.

