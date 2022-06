Jednoduchá a dostupná správa financí. Fintech mění svět peněz

Před deseti lety jen málokdo věděl, jak získat přístup ke kapitálovým trhům nebo jak nechat správu financí na odbornících. Produkty velkých bank byly drahé a jejich vývoj pozvolný. Některé banky se s těmito problémy potýkají dodnes.

Vyplývá to i z průzkumu World Retail Banking Report 2022, podle kterého se celkem 95 % vedoucích pracovníků světových bank domnívá, že jejich zastaralé systémy nezvládají plně optimalizovat data. To jim následně komplikuje vyhodnocení a rozvoj další růstové strategie. V důsledku toho se klienti obracejí na konkurenci, která jim poskytne personalizovaný přístup a služby šité na míru.

Fintech zjednodušuje lidem život

A právě to je moment, kdy do hry vstupuje fintech. Tedy firmy, které spojují svět financí s technologiemi. Přináší tak inovační řešení finančních služeb a činí je dostupnějšími pro všechny. Mají jasný cíl – zjednodušit a zpříjemnit lidem život a správu osobních financí. Firmy jako Portu, Budgetbakers, Fumbi, Spendee, Flowpay, Fingood nebo Fidoo jsou relativně noví hráči a jejich tržní podíl a vliv neustále roste. Tyto společnosti se zaměřují na kontrolu nebo automatizaci výdajů, investování do akcií, dluhopisů nebo kryptoměn. Podle informací České fintech asociace jsou v České republice nižší stovky těchto firem.

V posledních letech se prostředí mění a fintechové společnosti dláždí cestu k lepší finanční situaci široké veřejnosti a demokratizaci světa financí. Velký boom přitom zažily s příchodem pandemie v roce 2020. Mnoho lidí bylo nuceno zůstat doma a omezená poptávka vedla k hromadnému šetření. Lidé měli více volného času, začali se zajímat o svou finanční situaci a o možnosti, jak lépe hospodařit se svými penězi.

To jsme ostatně pocítili i my v Portu na rychle vzrůstajícím počtu registrovaných uživatelů. S příchodem covidu se jejich počet znásobil. V únoru 2020 jsme měli lehce přes 10 tisíc uživatelů. Na konci roku 2020 to bylo už 23 tisíc a v polovině roku dokonce 57 tisíc. Za rok a půl se počet uživatelů Portu zvýšil šestinásobně oproti situaci před covidem. Aktuálně má Portu přes 140 tisíc registrovaných uživatelů, kterým spravuje více než 10 miliard korun. Je tak největší investiční platformou ve střední Evropě.

Několikanásobný růst v USA

I v USA zažívá fintech své nejlepší období. Data serveru Statista srovnávající rok 2017 a 2020 hovoří jasně: digitální platby se díky fintechovým společnostem zdvojnásobily, digitální investice se zečtyřnásobily, a takzvané neobanky, tedy banky, které nemají klasické pobočky a fungují online (např. Revolut) vyrostly dokonce pětinásobně. Server se pokusil o predikci extrapolací dat a předpovídá velmi pěkný růst celého segmentu nejméně do roku 2026.

Rostou samozřejmě i uživatelské základny těchto fintechových společností. Z 5 milionů uživatelů v roce 2017 jejich počet vzrostl na 33 milionů v roce 2021 a pro letošek se dokonce předpokládá nárůst na 47 milionů. To je zvýšení zastoupení z 1,5 % celkové populace v USA na 14 %. A podíl bude dále stoupat – v roce 2026 se očekává, že služby neobankingu využije až čtvrtina populace v USA.

Tyto informace potvrzuje i výzkum společnosti Blue Weave Consulting. Ta se domnívá, že do roku 2027 budou fintechové společnosti stoupat tempem 10 % CAGR (compound annual growth rate = složená roční míra růstu). V USA se kvůli těmto progresivním firmám upravuje a zjednodušuje legislativa. Dokonce zde vznikla i nová entita, která má hromadně bránit fintechové odvětví před kybernetickými útoky.

Cesta ke kapitálovým trhům je cestou ke složenému úročení v jeho plné síle a díky progresivním a inovativním společnostem je tento osmý div světa – jak složené úročení jednou označil Albert Einstein – dostupný všem.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Radim Krejčí Zakladatel první české robo-advisory investiční platformy Portu.cz běžící pod hlavičkou společnosti Wood & Company. V té od roku 2017 působí v pozici Head of Retail & Digital Operations, dříve zastával vedoucí funkce... Další články autora.

