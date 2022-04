Kamionová doprava se prodražuje. Válka trend umocnila

David Ponert se živí jako řidič kamionu. Je osobou samostatně výdělečně činnou a jezdí převážně po Česku pro velké přepravní společnosti. Aktuálně se stejně jako všichni jeho „kolegové“ potýká s rychle rostoucími náklady. „Všechno zdražuje, pohonné hmoty, pojištění, povinné ručení, mýto. Mé náklady se za poslední rok citelně zvedly. Nafta teď navíc kvůli Ukrajině zdražila extrémně,“ konstatuje živnostník.

Jeho slova potvrzují údaje sdružení dopravců Česmad Bohemia. Náklady v kamionové dopravě rostou nejrychleji za posledních několik let. „V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostly meziročně u vnitrostátní dopravy o téměř 14 % a byly o 7 % vyšší než ve 3. čtvrtletí. Na relaci do Německa se zvýšily o 12,3 % a například do Velké Británie byly vyšší o 12,8 %. Výsledky za první čtvrtinu letošního roku budou k dispozici brzy a zahrnou i explozi cen nafty po vpádu Ruska na Ukrajinu,“ popisuje Zdeněk Říha, expert na ekonomiku dopravy a spoluautor oborového indexu nákladů v nákladní dopravě, který Česmad Bohemia vydává.

Partner seriálu Zdroj: Roger Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje dlouhou splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. V roce 2020 se Roger spojil s jedním z největších hráčů na bankovním trhu – Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí.

Od paliva až po pneumatiky

Už na konci loňského roku bylo podle Říhy mezi hlavními faktory růstu nákladů meziroční zdražení nafty o 30 %. Zvyšovaly se i náklady na mzdy řidičů. „Jsou dražší vozidla, u kterých se navýšení projevilo zatím jen částečně, protože se prodloužily dodací lhůty. Plný růst cen se tedy projeví postupně. Výrazně se také zvýšily náklady na financování kvůli měnovým rozhodnutím ČNB. Dražší jsou i pneumatiky, maziva nebo AdBlue,“ vyjmenovává Říha. Vysoká inflace pak tlačí na režijní položky.

„Kamionovou dopravu aktuálně ovlivňuje nejen nárůst nákladů, vlivem pandemie se téměř rozpadly nastavené dodavatelsko-odběratelské řetězce,“ doplňuje generální ředitel skupiny CS Cargo Aleš Willert. V narušeném dodavatelském řetězci vznikají prostoje objednaných vozidel, narůstá čekání řidičů na nakládce a vykládce, výkonnost vozidel se značně snižuje. To vše se podepisuje na zhoršeném profitu dopravců, kteří jsou tak nuceni zdražovat své služby.

„Jsme nízkomaržový obor a bez promítnutí nárůstu nákladů do cen zákazníkům bychom nepřežili. Ceny postupně navyšujeme, nemáme moc jiných možností. Se zákazníky o tom už od loňského roku vedeme dlouhá a těžká jednání a teď, když je nafta o 60 % dražší než loni, jednáme znovu ve druhém kole. Většinou ale situaci chápou, protože to sami zažívají ve svém oboru podnikání a vědí, co se na trhu děje,“ popisuje Willert.

Malí dopravci v horší pozici

Do problémů se v poslední době dostávají především menší dopravci. „V posledních týdnech zaznamenávají někteří naši členové větší počet řidičů hlásících se o práci. To značí, že někteří zejména menší dopravci ukončují podnikání. Z našeho průzkumu, který jsme udělali 5 týdnů po agresi, až čtvrtina firem v nákladní dopravě avizuje možné zastavení provozu do léta. My to už vidíme i na mírném úbytku členů,“ konstatuje Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení Česmad Bohemia. Větší firmy podle něj mívají silnější pozici při vyjednávání o cenách a jsou méně zranitelné. Jsou také zvyklé se svými zákazníky, ale i dodavateli pracovat v průběhu celého roku. „Vyjednávací síla malého dopravce je opravdu omezená, nyní potřebuje alespoň tři měsíce, aby se ceny na trhu přizpůsobily nové situaci,“ pokračuje Hromíř.

Jedním z klíčových faktorů v hospodaření dopravních firem je udržení zdravého cash flow. Dopravci musí hradit své náklady v krátkých lhůtách, někdy okamžitě, a sami dostávají za práci zaplaceno až po dokončení přepravy. „Nejprve musí natankovat, typicky se čtrnáctidenní splatností, uhradit leasingovou splátku a mýtné, pak teprve zkompletují zakázku a pošlou fakturu s podstatně delší splatností objednateli. Toto je po nárůstu vstupů druhým hlavním rizikem dneška. Téměř neexistují dopravci bez využití provozních úvěrů a často využívají i různých faktoringových služeb,“ konstatuje Hromíř.

Platba po dvou měsících

Konkrétní příklad doplňuje řidič David Ponert. „Měsíční provozní náklady mi vychází zhruba na 270 tisíc korun, které musím vynaložit dříve, než se mi začnou vracet. Splatnost faktur je obvykle dva měsíce,“ popisuje živnostník a dodává, že za účelem zlepšení cash flow využívá faktoring od Platební instituce Roger. „Pošlu faktury v neděli dopoledne a ve středu, maximálně ve čtvrtek, mám peníze na účtu. Poplatek je okolo 2 %, což je pro mě ve výsledku zanedbatelná částka. Úvěr jsem musel využít pouze na začátku podnikání, kdy jsem měl jednorázově velké finanční náklady v souvislosti s nákupem auta,“ přibližuje Ponert.

Podobně postupuje i řada dalších autodopravců. „V roce 2021 přes nás prošlo téměř 9 500 faktur od dopravců a za minulý rok u nás klienti z odvětví logistiky tvořili 33 %. V naprosté většině jde o menší autodopravce, kteří fungují jako subdodavatelé pro větší logistické společnosti. Obsluhujeme ale i několik větších dopravců včetně těch s obratem ve stovkách milionů korun,“ říká Ivana Saxunová, která vede obchodí oddělení Rogera.

Důvodem značného zájmu dopravců o faktoring je dlouhá splatnost faktur, která je v oboru běžná. Loni se v průměru pohybovala okolo 60 dní. „V případě našich klientů jsme evidovali průměr dokonce 68 dní. Naše data ale logicky obsahují faktury především od těch dopravců, kteří mají v tomto směru podmínky horší,“ doplňuje Saxunová.

Co přinese letošní rok?

V podstatě jediným faktorem, který by mohl dopravcům z pohledu nákladů pomoci, je posilující kurz koruny. „Zlevňuje nákupy v zahraničí a do jisté míry by měl zmírňovat růst cen u dovážených komodit do České republiky, zejména nafty. To se ale kupodivu neděje,“ konstatuje Hromíř.

Levnější je i mýtné placené v zahraničí. Zároveň ale silná koruna znehodnocuje tržby v eurech. „Dopravcům by samozřejmě pomohl i růst ekonomiky, a tedy vyšší poptávka po jejich službách, ale ČNB již avizuje, že konflikt na Ukrajině omezí český růst na minimum, pokud nás dokonce nečeká pokles. Stále se také projevuje nedostatek dopravních kapacit, respektive řidičů,“ konstatuje Zdeněk Říha. Náklady dopravců podle něho i letos nadále porostou.

A podobně to vidí i Aleš Willert ze skupiny CS Cargo. „Pokud jako obor zvládneme absorbovat novou hladinu cen nafty a případně plynu a promítnout je do cen zákazníkům, tak i poté očekávám v letošním roce ještě další růst nákladů. Inflace roste a těžko se predikuje budoucí vývoj. Může například poklesnout poptávka po našich službách kvůli nedostatku surovin a subdodávek. Dopady pocítíme všichni. Nicméně doufám, že pro nás budou i díky našim investicím do digitalizace či mnohonásobně větší flexibilitě v porovnání s předchozími roky zvládnutelné,“ dodává.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Renata Lichtenegerová Studovala VOŠP v Praze. Sedm let byla redaktorkou podnikatelského týdeníku Profit. Poté se její hlavní pracovní náplň přesunula k přebalovacímu pultu, odkud ale příležitostně psala například pro měsíčník Obchod a finance... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem