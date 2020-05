Jak jsou otevřené hranice: Chcete jet za prací, na výlet nebo nákup?

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 5. 5. 2020

Jsou už otevřené hranice?

Formálně ano. Vláda na konci dubna zrušila omezení volného pohybu, což se teď týká i překračování státních hranic. V praxi ale narazíte na několik podstatných omezení:

Hranice lze překračovat jenom na přechodech, které jsou otevřené. A přestože z Česka už můžete vycestovat bez udání důvodu, podmínky pro vstup v sousedních zemích vám takovou volnost nedávají. Pohyb osob ze zahraničí je ve většině evropských zemích, včetně Česka, omezen. Odkazy najdete pod mapou na konci článku.

Ministerstvo zahraničí navíc dál nedoporučuje vycestovávat, pokud nejde o nezbytné případy. Upozorňuje, že každý, kdo chce nyní za hranice, si má předem zjistit konkrétní podmínky v cílové zemi.

Postupně si to ukážeme na konkrétních příkladech.

Můžu vyjet na nákup?

Ne. A to přesto, že česká pravidla to nezakazují. „Osoby žijící na území České republiky mohou vycestovávat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování,“ píše ministerstvo vnitra.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Jenže: Okolní státy umožňují příjezd do nich jenom v povolených případech. Jde především o cesty za prací (zaměstnáním či podnikáním), za rodinou nebo třeba k doktorovi. Nákupy mezi těmito povolenými případy nejsou – ani v Německu, ani v Polsku, ani Rakousku, ani na Slovensku.

Můžu vyjet za prací?

Ano, ale kromě front na přechodech se musíte připravit i na další těžkosti. Pro většinu lidí pracujících za hranicemi platí, že když vyjedou a následně se vrátí, musí do 14denní karantény. Ta není nutná, když se na hranicích jednou za měsíc prokážou negativním testem na covid-19. Test nesmí být starší než čtyři dny. Zájemce si ho platí sám, přijde na 2000 až 3000 korun.

Výjimku mají příhraniční zaměstnanci ve zdravotnictví, integrovaném záchranném systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury. Ti mohou vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy na hranicích předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě nebo diplomatů.

Můžu vyjet za rodinou nebo k doktorovi?

Můžete, ale v každé zemi to má jasně daná pravidla, která si dopředu ověřte.

Například: Když jedete za rodinou na Slovensko, musíte se na hranicích prokázat oddacím nebo rodným listem (stačí i kopie). Když jedete za rodinou do Polska, musíte tam po vstupu zůstat 14 dnů v karanténě. a třeba do Německa k lékaři můžete jenom v případě, že dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu a bez něj by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu. S rýmou tam teď tedy nejezděte.

Zároveň stále platí základní pravidlo: po návratu do Česka musíte do karantény, pokud si neobstaráte (a nezaplatíte) negativní test na covid-19. Ten musíte hygienické stanici předložit do 72 hodin od vstupu do Česka.

Můžu jít na krátký výlet za hranice, nebo jet na kole třeba jenom do sousedního města?

Z toho, co už jsme si napsali, vyplývá, že ne. Do okolních států můžete vstoupit jenom v přesně vyjmenovaných výjimkách, jinak cizince nepouštějí. S výlety ani dovolenými tyto výjimky zatím nepočítají.

Můžu odjet na obchodní jednání, pracovní schůzku nebo jako živnostník za zakázkou?

Česká pravidla umožňují vyjet na pracovní schůzku nebo realizaci zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti. Když se vrátíte do 72 hodin, nemusíte ani předkládat negativní test na covid-19 a nemusíte ani do karantény. Když se vrátíte za více jak 72 hodin, musíte mít test, nebo jdete do karantény na 14 dnů.

Opět si před vycestováním zjistěte pravidla v zemi, do které vyrážíte. Například Německo umožňuje přicestovat cizincům za výkonem výdělečné činnosti, Rakousko umožňuje cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti.

Jak to bude s dovolenou?

Tradiční země jako jsou Chorvatsko, Itálie, Španělsko nebo Řecko mají zatím uzavřené hranice pro cizince, kteří by chtěli přicestovat na dovolenou. Česká pravidla sice vycestovat umožňují, a to i za dovolenou, bude tedy záležet na postupném uvolnění podmínek v zahraničí. Na druhou stranu: Pokud by se epidemiologická situace začala opět zhoršovat, může dojít ke zpřísnění i v Česku.

Důležité odkazy: